Lufthansa avvia una partnership con l’artista giapponese Sho Shibuya

Lufthansa informa: “Lufthansa avvia una partnership esclusiva con Sho Shibuya. L’artista disegnerà loungewear unici per la nuova Allegris First Class della compagnia aerea.

L’artista giapponese Sho Shibuya è diventato famoso in tutto il mondo con le sue opere, che cambiano in impressionanti sfumature di colore dall’alba al tramonto. L’artista contemporaneo ha creato un design unico per Lufthansa, ispirato alla vista del cielo che può essere sperimentata solo in alto sopra le nuvole da un aereo. Tuttavia, la sua arte non è solo per la vista, ma può essere percepita e vissuta da vicino”.

“Con grande maestria, il premium homewear brand Tekla di Copenhagen ha dato vita allo skyline dell’artista in una collezione di high-quality loungewear e produce capi esclusivi. Sono realizzati in pregiato raso di cotone biologico con finitura lucida. La collezione è disponibile dove il suo design è stato ispirato: sopra le nuvole nella Allegris First Class di Lufthansa. Ogni pezzo di limited-edition loungewear è unico, come il cielo in continuo cambiamento fuori dal finestrino dell’aereo. Il loungewear è disponibile su voli selezionati da Monaco a New York (JFK) a febbraio”, conclude Lufthansa.

