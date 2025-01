Lufthansa Technik introduce il primo motore LEAP presso XEOS in Polonia

Lufthansa Technik e LOT Polish Airlines stanno estendendo la loro collaborazione in materia di manutenzione, riparazione e revisione (MRO). A questo scopo, la più grande compagnia aerea polacca ha recentemente assegnato alla MRO company un primo lotto di servizi sui motori CFM International LEAP-1B di ultima generazione che equipaggiano la sua flotta Boeing 737 MAX (Lufthansa Technik è un Premier MRO provider per i motori CFM LEAP-1A e LEAP-1B con licenza di CFM International).

Opportunamente, il primo motore sottoposto a manutenzione in base a questo contratto è stato introdotto nel paese d’origine della compagnia aerea, presso XEOS, vicino a Breslavia, segnando la prima introduzione di motore LEAP da parte di Lufthansa Technik nella sua joint venture locale con GE Aerospace. Quasi parallelamente, un secondo motore LEAP sotto contratto con Lufthansa Technik è stato introdotto nell’Hamburg engine shop dell’azienda.

“Dopo un’esperienza positiva con i servizi di Lufthansa Technik per i nostri motori CFM di vecchia generazione, siamo fiduciosi di poter ora affidare anche i nostri motori CFM di ultima generazione alla loro rinomata competenza, parte della quale viene addirittura consegnata proprio qui in Polonia”, ha affermato Maciej Maciejewicz, Head of Powerplant at LOT Polish Airlines.

“Siamo orgogliosi delle nostre extensive LEAP capabilities e ora ancora di più, poiché con LOT abbiamo un’altra compagnia aerea di fama internazionale per i servizi su questo motore di ultima generazione”, ha affermato David Sturz, Corporate Sales Executive at Lufthansa Technik. “Avendo recentemente ottenuto la certificazione per i motori LEAP, XEOS ora integra idealmente il nostro LEAP engine shop ad Amburgo e supporta ulteriormente il nostro ramp-up di successo per questo importante tipo di motore. Sebbene sia fantastico vedere entrambe le strutture entrare in azione per il nostro stimato cliente, è particolarmente bello effettuare la manutenzione del primo motore sul territorio di casa di LOT”.

Nell’ultimo anno, Lufthansa Technik ha già eseguito vari MRO services per LOT. Dopo che le due società hanno firmato un accordo quadro iniziale a febbraio, Lufthansa Technik Malta ha già eseguito il primo C-check su un Boeing 787 della compagnia di bandiera polacca ad aprile. A maggio è stato firmato il contratto per i primi engine services per i collaudati motori CFM56-7B di LOT utilizzati sui Boeing 737NG. Questi servizi vengono eseguiti ad Amburgo e sono attualmente in pieno svolgimento, ora integrati dai servizi LEAP a Breslavia e Amburgo.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: XEOS)