Sanad, Khalifa University e Lufthansa Technik pionieri nella robotic arm technology demonstration

Sanad, global aerospace engineering and leasing solutions leader interamente di proprietà dell’investitore sovrano di Abu Dhabi Mubadala Investment Company PJSC (Mubadala), la Khalifa University of Science and Technology e Lufthansa Technik Middle East (LTME), la sussidiaria con sede a Dubai di Lufthansa Technik, global provider of Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) services, hanno intrapreso un viaggio insieme, nel regno della robotic arm technology. Insieme, hanno dimostrato con successo il loro innovativo robotic arm presso la sede centrale di Lufthansa Technik ad Amburgo, in Germania, segnando un significativo progresso in termini di efficienza e innovazione nel settore dell’aviazione.

La partnership tra Sanad, l’Advanced Research and Innovation Center (ARIC) della Khalifa University e LTME segna un significativo progresso nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nel settore MRO. Insieme, hanno sviluppato un automated chord measurement system che combina un industrial robotic arm con un laser profiler, portando tecnologie all’avanguardia come AVIATAR in prima linea nella manutenzione aeronautica. Gli sforzi congiunti hanno prodotto una tecnologia rivoluzionaria che migliora l’efficienza e l’accuratezza dei processi MRO, posizionando gli Emirati Arabi Uniti come un hub per l’innovazione aeronautica.

L’automated chord measurement system, la prima iniziativa di ricerca e sviluppo aerospaziale del suo genere testata con successo negli Emirati Arabi Uniti, è stato sviluppato in 18 mesi. Questo processo, dall’ideazione al test, è stato guidato dal team di ricerca e sviluppo di Sanad e dal team di ricerca presso l’ARIC della Khalifa University, tra cui 10 studenti universitari nazionali degli Emirati Arabi Uniti, un ricercatore di dottorato, tre ingegneri di ricerca e due membri della facoltà. La tecnologia è stata sottoposta a rigorosi test presso l’ARIC center e Sanad, con il risultato di un sistema perfezionato che ora è pronto per essere reso operativo nei processi MRO presso Sanad.

Dopo aver superato con successo i test negli Emirati Arabi Uniti, il braccio robotico è stato sottoposto ad ulteriori analisi presso la sede centrale ad Amburgo di Lufthansa Technik, per il suo potenziale in laser analysis nel settore MRO, evidenziando il ruolo degli Emirati Arabi Uniti nella tecnologia aeronautica pionieristica e nella guida dei progressi del settore. Questo progresso è destinato a rivoluzionare la manutenzione degli aeromobili, riducendo i tempi di riparazione, migliorando l’efficienza e portando a significativi risparmi sui costi e massimizzando la disponibilità degli aeromobili.

His Excellency Professor Ebrahim Al Hajri, President, Khalifa University, ha affermato: “Siamo lieti che i risultati della nostra innovativa collaborazione con SANAD e Lufthansa Technik Middle East abbiano guidato lo sviluppo di un transformative automated chord measurement system per ridurre gli errori dovuti alla dipendenza umana, aumentare la precisione di un fattore dieci e l’efficienza complessiva nei tempi di riparazione dei componenti del 35%. Con il braccio robotico ora diretto in Germania per ulteriori test, questa partnership dimostra l’immenso potenziale delle innovazioni accademiche e industriali per guidare l’innovazione e l’efficienza nel settore MRO. Consentendo ai nostri docenti e studenti di contribuire a questa tecnologia all’avanguardia, non stiamo solo preparando i talenti locali per carriere di successo, ma stiamo anche posizionando ulteriormente gli Emirati Arabi Uniti come un global nexus for aviation excellence. Questa è anche una testimonianza del fatto che la Khalifa University ha la capacità di tradurre la sua ricerca e innovazione sul mercato e avere un impatto locale e globale”.

Mansoor Janahi, Managing Director and Group CEO of Sanad, ha affermato: “Questa collaborazione incarna il ruolo fondamentale delle partnership tra mondo accademico e industria nel guidare la strategia di innovazione di Sanad e siamo fiduciosi di poter ampliare queste collaborazioni. La nostra partnership con la Khalifa University e Lufthansa Technik Middle East segna un passo significativo verso l’impostazione di nuovi standard nella manutenzione degli aeromobili. Sfruttando la potenza delle tecnologie innovative, stiamo guidando l’efficienza e il risparmio sui costi, a vantaggio in ultima analisi del settore dell’aviazione a livello globale”.

Ziad Al-Hazmi, CEO of Lufthansa Technik Middle East, ha affermato: “”La nostra collaborazione con SANAD e la Khalifa University è una testimonianza della competenza e delle capacità dei team coinvolti. Non solo posiziona gli Emirati Arabi Uniti come leader nella trasformazione digitale nel settore MRO e simboleggia l’impegno del governo per la consapevolezza digitale, ma mostra anche l’impatto di una collaborazione di successo nel settore dell’aviazione”.

Questa collaborazione mette in mostra le capacità di ricerca e sviluppo avanzate degli Emirati Arabi Uniti, affrontando le sfide e le opportunità dell’aviazione globale. Il suo obiettivo è trasformare i processi MRO, rafforzando la posizione degli Emirati Arabi Uniti come precursori tecnologici nell’aviazione. Lo sviluppo di successo di questa tecnologia innovativa sottolinea la dedizione degli Emirati Arabi Uniti a guidare l’aviazione globale. Inoltre, la collaborazione sottolinea un impegno per l’emancipazione dell’istruzione, offrendo opportunità di crescita professionale agli studenti presso Lufthansa Technik e Sanad. Queste iniziative miglioreranno la collaborazione tra MRO, università e governi, consolidando la reputazione degli Emirati Arabi Uniti come innovation and technology hub.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)