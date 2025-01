Wizz Air: 62,8 milioni di passeggeri nel 2024

Wizz Air informa: “Wizz Air ha concluso il 2024 con un nuovo record: quasi 63 milioni di passeggeri hanno scelto di volare con la compagnia lo scorso anno su oltre 300.000 voli, il più alto traffico passeggeri annuale mai registrato da WIZZ. In Italia, la compagnia ha trasportato oltre 18 milioni di passeggeri, il 15% in più rispetto all’anno precedente, effettuando più di 90.000 voli.

Nel 2024, Wizz Air ha inaugurato quasi 100 nuove rotte, inclusi i nuovi collegamenti da Milano, Roma, Salerno, Napoli, Genova e Bologna verso il resto d’Europa e non solo. Inoltre, la compagnia ha ricevuto 34 nuovi aeromobili, aumentando così la dimensione della propria flotta del 15%. Su un totale di 226 aeromobili che compongono la flotta di Wizz Air, 146 sono nuovissimi Airbus A320/21neo, che offrono le migliori prestazioni e features in termini di sostenibilità della loro categoria, con la tecnologia neo che oggi alimenta il 65% delle operazioni di Wizz Air.

Nel corso del 2025 e dei primi mesi del 2026, Wizz Air prevede di ricevere 50 nuovi Airbus A321neo e A321XLR. Questi aeromobili di ultima generazione porteranno la percentuale dei nuovi modelli nella flotta WIZZ al 77%, mentre la compagnia continua a ritirare gli aeromobili della famiglia A320ceo, rafforzando ulteriormente le proprie operazioni a basso consumo di carburante e consolidando la sua leadership in termini di sostenibilità”.

“Lo scorso anno, Wizz Air ha completato il 99,5% dei voli programmati, il terzo miglior risultato tra tutte le compagnie aeree europee e ben al di sopra della media del settore. Inoltre, la compagnia ha migliorato ulteriormente la sua puntualità, diventando la seconda compagnia low-cost più puntuale in Europa.

Per migliorare l’esperienza dei clienti, Wizz Air ha triplicato la capacità dei suoi centri di assistenza clienti, implementato la sua assistente vocale, Amelia, attiva 24/7 per supportare i passeggeri in caso di disagi, e lanciato una nuova piattaforma Help Centre su wizzair.com.

Infine, Wizz Air è orgogliosa di aver continuato a ricevere riconoscimenti per il suo impegno nella sostenibilità; la compagnia è stata anche nominata “EMEA’s Environmental Sustainability Airline Group for 2024” da CAPA, “Best Airline for Carbon Reduction” e “Most Sustainable Low-Cost Airline” per il quarto anno consecutivo da World Finance“, prosegue Wizz Air.

“L’impegno di Wizz Air in Italia è evidente grazie alla sua presenza consolidata e di successo nel Paese. Dal primo volo da Milano a Katowice nel 2004, la compagnia ha lavorato attivamente per espandere e rafforzare la propria presenza nel Bel Paese. Attualmente, Wizz Air opera con decine di aeromobili in cinque basi italiane (Roma, Milano, Venezia, Napoli e Catania), contando oltre 200 rotte verso quasi 90 destinazioni in oltre 30 Paesi.

Wizz Air ha inaugurato il suo nuovo Training Center a Roma Fiumicino il 1° ottobre. Questo è il primo centro di addestramento per piloti in Italia e il secondo della compagnia dopo quello di Budapest. Con un investimento di oltre 38 milioni di euro, il nuovo centro di addestramento fornisce formazione ricorrente a più di 4.800 piloti ogni anno”, continua Wizz Air.

Tamara Nikiforova, Corporate Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di concludere il nostro 20° anno di attività con un tale record e siamo grati a ogni singolo viaggiatore che ha scelto di volare con Wizz Air nel 2024. Siamo orgogliosi di aver ulteriormente migliorato le nostre prestazioni operative e l’esperienza dei clienti, e continueremo a investire in questi ambiti. L’Italia è uno dei Paesi più importanti per Wizz Air, come dimostrano gli investimenti nei nuovi collegamenti diretti e nel nuovo Centro di Addestramento a Roma Fiumicino. Siamo entusiasti di crescere ulteriormente in Italia nel 2025, continuando a offrire collegamenti comodi e convenienti per l’anno del Giubileo”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)