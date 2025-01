Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines e Rolls-Royce celebrano 20 anni di collaborazione

Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, Ltd. (MHIAEL), una group company di Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), e Rolls-Royce plc hanno tenuto una cerimonia presso MHIAEL il 28 novembre 2024 per commemorare il 20° anniversario della loro partnership, iniziata con la firma nel 2004 del loro primo Risk & Revenue Sharing Partnership Agreement.

Alla cerimonia hanno partecipato Toshiyuki Hashi, Executive Vice President, President and CEO, Energy Systems, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Masanori Ushida, President & CEO, MHIAEL, Rob Watson, President – Civil Aerospace Rolls-Royce, Susumu Kaminaga, President of Rolls-Royce Japan e altri. Alla cerimonia, i dirigenti di entrambe le società hanno tenuto discorsi esprimendo gratitudine per la collaborazione di lunga data e hanno affermato l’intenzione di sviluppare ulteriormente opportunità commerciali congiunte e di approfondire la relazione per il futuro.

MHI/MHIAEL e Rolls-Royce hanno iniziato la loro collaborazione con il Trent 1000 engine program che equipaggia la flotta Boeing 787 nel 2004 e da allora l’hanno ampliata per comprendere engine programs che alimentano quattro tipi di aeromobili: il Trent XWB-84 program che equipaggia la flotta Airbus A350-900 nel 2008, il Trent XWB-97 program che equipaggia la flotta Airbus A350-1000 nel 2013 e il Trent 7000 program che equipaggia la flotta Airbus A330neo nel 2015.

Masanori Ushida, President & CEO at MHIAEL, ha affermato alla cerimonia: “Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a Rolls-Royce per questa importante pietra miliare di 20 anni dalla nostra collaborazione nel 2004. Negli ultimi 20 anni la nostra relazione si è evoluta in una partnership strategica nel settore dei motori wide-body attraverso operazioni commerciali, sviluppo tecnologico e scambio di personale. Di conseguenza, la nostra attività con Rolls-Royce è cresciuta costantemente come un pilastro importante della nostra azienda. Sono fiducioso che continueremo a sviluppare la nostra attività e ad approfondire la nostra collaborazione in questo campo”.

Rob Watson, President of Civil Aerospace at Rolls-Royce , ha affermato: “Siamo incredibilmente orgogliosi della nostra partnership di lunga data con MHIAEL. Questa relazione di fiducia è stata guidata dalla dedizione dei dipendenti di entrambe le aziende, che cercano di fornire costantemente prodotti di alta qualità che affrontino le opportunità e le sfide del futuro. Sono partnership a lungo termine e vantaggiose per entrambe le parti che guidano il pensiero di nuova generazione per i nostri clienti, approfondendo l’ingegneria e la tecnologia di livello mondiale. Non vediamo l’ora di collaborare ancora per molti anni con MHIAEL e di costruire questa grande relazione in Giappone”.

In futuro, MHIAEL e Rolls-Royce continueranno a rafforzare la collaborative relationship per sviluppare ulteriormente i loro aircraft engine business.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – MHIAEL – Photo Credits: Rolls-Royce – MHIAEL)