Airbus vede una crescita continua nelle vendite di elicotteri nel 2024

Airbus Helicopters ha registrato 455 ordini lordi (netti: 450) nel 2024, evidenziando una crescita costante del mercato con una solida performance quest’anno per i suoi light, light twin-engine and heavy helicopters. Gli ordini provenivano da 182 clienti in 42 paesi. La società ha consegnato 361 elicotteri nel 2024, con una quota preliminare del 57% del civil and parapublic market.

“L’acquisizione di ordini di Airbus Helicopters nel 2024, con un aumento di quasi il 10% in unità per il secondo anno consecutivo, evidenzia la sua crescita stabile in un ambiente globale complesso”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Vorrei ringraziare i nostri clienti per aver continuato a riporre la loro fiducia in Airbus Helicopters nel 2024”.

“Il programma Super Puma ha ottenuto ottimi risultati sia sul mercato civile che su quello parapubblico e militare con 58 ordini grazie alla German Bundespolizei, alla Japan Coast Guard, al Ministry of Defence of the Netherlands, al Romanian Ministry of National Defence. Il 2024 ha visto il lancio di un aggiornamento completo, noto come Block 1, per l’NH90, nonché l’inizio dei test di volo per la France Special Forces Standard 2 configuration e la consegna della prima Standard 3 configuration alla Spanish Air Force. I programmi H145 e H145M ha accolto molti nuovi defence and security customers come la Brunei Air Force, il Belgian Ministry of Defence, l’Indonesian Air Force, il Bahraini Police Aviation Command e l’Irish Ministry of Defence”, afferma Airbus.

“La difesa e la sicurezza sono una priorità strategica per Airbus Helicopters. Siamo orgogliosi di supportare i nostri clienti con elicotteri che consentono loro di proteggere e servire le loro nazioni, come abbiamo visto nel 2024 con il Lakota della U.S. National Guard a supporto degli sforzi di soccorso in caso di calamità naturali dopo l’uragano Helene e con l’H135 e l’NH90 nell’alluvione di Valencia, in Spagna. Continuiamo a innovare ed espandere le capacità di missione che offriamo: abbiamo integrato Flexrotor nel nostro UAS portfolio, abbiamo dimostrato crewed – uncrewed teaming capabilities con il VSR700 e un H130 e stiamo gettando le basi per l’European Next Generation Rotorcraft attraverso studi concettuali dedicati”, ha continuato Even.

“Il 2024 ha visto il primo volo del Racer e l’esclusivo compound helicopter ha superato il suo obiettivo di 407 km orari in soli sette voli insieme al volo inaugurale del CityAirbus NextGen a Donauwörth. Nel mercato civile e parapubblico, l’H175 ha completato la sua de-icing flight test campaign in Canada e Norvegia prima della certificazione di quest’anno e l’H160 ha continuato la sua progressiva entrata in servizio in tutto il mondo con oltre 30 elicotteri ora in servizio”, prosegue Airbus.

“Supportare i nostri clienti è essenziale e la nostra presenza globale è un elemento chiave per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo celebrato diverse pietre miliari nel 2024 che lo attestano: in primo luogo i 40 anni della nostra struttura a Fort Erie, in Canada. Questa vicinanza sarà importante per il nostro storico contratto per i 19 H135 che saranno consegnati al nostro primo Canadian defence customer. In secondo luogo, abbiamo festeggiato cinquant’anni di presenza nel Regno Unito e inaugurato una nuovissima struttura a Oxford. Continueremo ad aumentare la nostra presenza internazionale con l’aggiunta di una H125 final assembly line in India in partnership con TATA”, ha continuato Even.

“La Società ha inoltre incrementato l’uso di sustainable aviation fuel (SAF) per i propri development test flights and training flights a Marignane, Albacete e Donauwörth a quasi il 20% e ha aggiunto l’uso di SAF presso la sua facility di Oxford, Regno Unito.

I 2024 full year financial results di Airbus saranno resi noti il 20 febbraio 2025″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)