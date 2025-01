Etihad Airways annuncia tripli voli giornalieri su Milano Malpensa

Etihad Airways ha annunciato un’importante espansione della suo network in Italia con l’aggiunta di un terzo volo giornaliero per Milano, a partire dal 1° novembre 2025. La nuova frequenza offre maggiore scelta e flessibilità tra Abu Dhabi e la città italiana, rispondendo alla crescente domanda dei clienti.

“Con le nostre partenze mattutine, pomeridiane e serali da Abu Dhabi e tariffe convenienti sensazionali, i nostri triple-daily flights per Milano offrono orari perfetti per gli ospiti che viaggiano in entrambe le direzioni”, ha affermato Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways. “Questo programma migliorato offre ai viaggiatori più opzioni per esplorare Abu Dhabi e connettersi alla nostra crescente rete globale, rafforzando al contempo i collegamenti vitali tra due città dinamiche”.

“Il triple-daily service combinato vedrà Etihad offrire 12.600 posti a settimana tra Abu Dhabi e Milano, rappresentando un aumento della capacità anno su anno di quasi il 115%. Il programma è attentamente progettato per massimizzare la comodità sia per i viaggiatori d’affari che per quelli di piacere.

I servizi saranno operati con aeromobili Boeing 777-300 e Airbus A321LR della moderna flotta di Etihad. L’A321LR, l’ultima aggiunta alla flotta di Etihad, offre una premium boutique experience con il design innovativo della cabina e le ultime funzionalità di comfort. Tutti gli ospiti possono usufruire di un servizio pluripremiato con complimentary Wi-Fly chat packages per i membri Etihad Guest e la possibilità di acquistare full Surf packages con dati illimitati per tutta la durata del volo”, afferma Etihad Airways.

“Per celebrare l’espansione, Etihad sta lanciando una three-day sale dal 27 al 29 gennaio, con tariffe speciali di andata e ritorno in Economy da Abu Dhabi a Milano, disponibili su etihad.com.

Per maggiori informazioni e prenotazioni di voli, visitare etihad.com“, conclude Etihad Airways.

Nuovo flight schedule (effettivo dal primo novembre 2025)

EY 0087 – Abu Dhabi 02:45, Milan Malpensa 06:40 – Daily, B777.

EY 0088 – Milan Malpensa 09:55, Abu Dhabi 19:00 – Daily, B777.

EY79 – Abu Dhabi 14:25, Milan Malpensa 18:20 – Daily, B777.

EY80 – Milan Malpensa 21:50, Abu Dhabi 06:55 (+1) – Daily, B777.

Additional flight

EY 0087 – Abu Dhabi 09:10, Milan Malpensa 13:15 – Daily, A321LR.

EY 0088 – Milan Malpensa 15:10, Abu Dhabi 00:25 – Daily, A321LR.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)