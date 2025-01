Aeroporti di Puglia informa: “Approvato in linea tecnica dall’ENAC il Masterplan dell’Aeroporto di Taranto Grottaglie al 2030. La decisione è stata presa dopo la presentazione da parte di Aeroporti di Puglia, che ha aggiornato il piano di sviluppo per rispondere alle esigenze di crescita degli operatori aeronautici. Il Masterplan prevede interventi significativi in vari ambiti, tra cui infrastrutture, cargo, industria aeronautica, ricettività, ricerca e formazione e sperimentazione in campo aeronautico (Area Spazioporto). La realizzazione delle opere è suddivisa in tre fasi temporali con un investimento complessivo stimato di 169 milioni di euro. Il Masterplan introduce anche il concetto di ‘flessibilità’ delle infrastrutture per le operazioni di volo suborbitale e per le diverse esigenze degli operatori che si insedieranno a Grottaglie. Con tale provvedimento l’ENAC definisce anche le aree e i volumi da destinare allo Spazioporto, considerato che lo scalo è stato designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come sito per la realizzazione del primo spazioporto in Italia“.

“Oggi sugelliamo un altro grande e importante risultato. L’aeroporto è il simbolo di una regione che guarda al futuro e la forte coesione tra Aeroporti di Puglia, la Regione Puglia e l’ENAC rappresenta una forza sinergica fondamentale per il nostro territorio. Solo attraverso una visione condivisa e un impegno costante e congiunto stiamo raggiungendo traguardi ambiziosi, garantendo sviluppo economico, innovazione e nuove opportunità per tutti i pugliesi. Il passo avanti compiuto sull’aeroporto di Grottaglie rappresenta un momento storico per la nostra regione. Lo scalo, infatti, si afferma sempre più come un punto di riferimento nell’industria aerospaziale, aprendo scenari di crescita e sviluppo tecnologico che proiettano la Puglia verso il futuro. Il lavoro costante e straordinario per lo sviluppo dell’infrastruttura aeroportuale sarà visibile a tutti il prossimo 7 febbraio, in occasione dell’open day del cantiere dell’aerostazione. Sarà l’occasione non solo per mostrare i progressi di un progetto strategico, ma anche un momento per condividere con la comunità il sogno di un’infrastruttura innovativa che guarda al domani. Ringrazio di cuore l’ENAC, l’assessore regionale ai Trasporti Ciliento, il Capo Dipartimento Mobilità Antonacci e il Capo di Gabinetto della Regione prof. Catalano, per il grande supporto e tutto il management di Aeroporti di Puglia per l’impegno, la passione e la professionalità dimostrati in ogni fase di questo ambizioso percorso”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

“Con tale provvedimento, l’ENAC ha sottolineato che il Masterplan rappresenta un passo intermedio per avviare la realizzazione degli interventi previsti dal Piano degli Investimenti, con ulteriori approfondimenti necessari per l’Area Spazioporto. Aeroporti di Puglia dovrà inoltre garantire la compatibilità ambientale e urbanistica delle nuove opere, in conformità con le normative vigenti”, conclude Aeroporti di Puglia.

