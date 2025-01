Ryanair riporta profitti nel terzo trimestre di 149 milioni di euro, con una crescita del traffico del 9%

Ryanair informa: “Ryanair Holdings plc ha registrato un Q3 profit after tax (PAT) di 149 milioni di euro, rispetto al PAT del terzo trimestre dell’anno precedente di 15 milioni di euro, poiché il traffico è cresciuto del 9% a 45 milioni di passeggeri a tariffe leggermente più elevate a causa delle prenotazioni più consistenti per Natale/Capodanno. Gli utili cumulativi nei 9 mesi di 1,94 miliardi di euro sono scesi del 12% al di sotto del PAT a nove mesi dell’anno precedente, a causa delle tariffe aeree inferiori dell’8%.

Il traffico nel trimestre è cresciuto del 9% a 45 milioni.

I ricavi per passeggero sono aumentati dell’1% (tariffa media del terzo trimestre e ancillary revenue per passeggero in aumento dell’1%).

172 B737 “Gamechanger” nella flotta di 609 aerei al 31 dicembre.

Le approved OTA partnerships sono quasi completamente integrate.

Div. provvisorio di 0,223 euro per azione, pagabile il 26 febbraio“.

Il CEO di Ryanair Group, Michael O’Leary, ha dichiarato: “I total Q3 revenue sono aumentati del 10% a 2,96 miliardi di euro. Gli scheduled revenue sono aumentati del 10% a 1,92 miliardi di euro, poiché il traffico (nonostante i ripetuti ritardi nelle consegne di Boeing) è cresciuto del 9% a tariffe medie nel Q3 leggermente superiori (+1%), aiutate da forti prenotazioni per Natale/Capodanno. Gli ancillary revenues hanno registrato un’altra solida performance, aumentando del 10% a 1,04 miliardi di euro nel Q3. I costi operativi sono aumentati dell’8% a 2,93 miliardi di euro, poiché i risparmi sulla copertura del carburante hanno compensato i maggiori costi del personale e di altro tipo dovuti (in parte) ai ritardi nelle consegne di Boeing.

Il Q4 FY25 fuel è coperto per circa l’85% a 80$ al barile e l’FY26 fuel è coperto per oltre il 75% a 77$ al barile, riducendo il rischio del Gruppo dalla volatilità del prezzo del carburante.

Il bilancio di Ryanair è uno dei più solidi del settore con un rating creditizio BBB+ (sia S&P che Fitch). Al 31 dicembre, la liquidità lorda era di 2,77 miliardi di euto.

Ryanair aveva 172 B737-8200 “Gamechanger” nella sua flotta di 609 aeromobili al 31 dicembre. Continuiamo a lavorare con Boeing per accelerare le consegne degli aeromobili e abbiamo visitato Seattle all’inizio di questo mese. Mentre la produzione del B737 si sta riprendendo dallo sciopero di fine 2024, non ci aspettiamo più che Boeing consegni un numero sufficiente di aeromobili prima della S.25 per facilitare la crescita del traffico FY26 a 210 milioni di passeggeri. I ritardi ci hanno costretto a rivedere il nostro FY26 traffic target a 206 milioni (solo il 3% di crescita). Speriamo che i restanti 29 Gamechanger nel nostro portafoglio ordini di 210 siano consegnati prima di marzo 2026, consentendoci di recuperare questa crescita del traffico ritardata nella S.26 anziché nella S.25. Boeing prevede che il MAX-10 sarà certificato a fine 2025, il che, speriamo, faciliterà una consegna tempestiva dei nostri primi 15 MAX-10 nella primavera 2027 (come da contratto).

Nel corso del prossimo anno, ridistribuiremo questa scarsa crescita di capacità a quelle regioni e aeroporti (in Polonia, Svezia e Italia) che stanno investendo nella crescita tagliando/abolendo le tasse sull’aviazione e incentivando la crescita del traffico. Quasi tutta la nostra capacità S.25 è ora in vendita, incluse 164 nuove rotte (totale 2.600 rotte)”.

“Nel terzo trimestre, MSCI ha riconfermato il rating “A” di Ryanair, abbiamo mantenuto il Sustainalytics No.1 global large cap airline ESG ranking. Nel terzo trimestre è proseguito il retrofit delle winglets sulla nostra flotta B737NG (obiettivo di 409 entro il 2026), riducendo il consumo di carburante dell’1,5% e il rumore del 6%, e abbiamo preso in consegna 2 Gamechanger (4% di posti in più, 16% in meno di carburante e CO2). I nostri nuovi aeromobili, l’aumento dell’uso delle winglets e gli impegni SAF posizionano Ryanair come una delle compagnie aeree più efficienti dal punto di vista ambientale dell’UE. I piani per migrare il restante 25% dei clienti che non effettuano ancora il check-in tramite l’app Ryanair all’imbarco paperless nel corso del 2025 stanno procedendo bene. Questa iniziativa eliminerà circa 300 tonnellate di carta all’anno e garantirà a tutti i clienti l’accesso agli aggiornamenti il giorno del viaggio e alle informazioni sui voli in tempo reale.

Nel 2024 le compagnie aeree europee hanno subito record ATC delays a causa della carenza di personale, della scarsa programmazione e dei ripetuti guasti agli equipaggiamenti, che hanno causato ripetuti ritardi e cancellazioni dei voli. Mentre pianifichiamo la S.25, rinnoviamo il nostro appello alla Commissione europea affinché fornisca urgentemente una riforma a lungo ritardata dell’ATC service in Europa”, prosegue il CEO di Ryanair Group, Michael O’Leary.

“Prevediamo che il FY25 traffic raggiungerà quasi 200 milioni (+9%) di ospiti, a condizione che non ci siano ulteriori notizie negative sui ritardi nelle consegne di Boeing. I costi unitari stanno andando in linea con le aspettative.

Mentre le tariffe del terzo trimestre sono state marginalmente più forti rispetto all’anno precedente, il quarto trimestre di quest’anno non trarrà vantaggio dalla Pasqua anticipata dell’anno scorso, il che rende la nostra compensazione Q4 PY molto impegnativa. In questa fase, stiamo guidando con cautela il PAT FY25 in un intervallo compreso tra 1,55 e 1,61 miliardi di euro. Il risultato finale del PAT FY25 resta soggetto all’evitamento di sviluppi esterni avversi da qui alla fine di marzo” conclude Michael O’Leary, CEO di Ryanair Group.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)