Boeing nomina Anna Clementina Veclani nuova Managing Director per l’Italia e il Sud Europa

Boeing ha nominato Anna Clementina Veclani nuova Managing Director per l’Italia e il Sud Europa. In questo ruolo, Veclani supervisionerà tutte le operazioni di Boeing in Italia, Spagna, Grecia e Portogallo, gestirà le relazioni con gli stakeholder e guiderà le iniziative strategiche per favorire la crescita del business nella regione. Continuerà inoltre a ricoprire il suo ruolo nel Business Development del settore Difesa per il Sud Europa e i Balcani.

“L’Italia e il Sud Europa sono fondamentali per la crescita strategica di Boeing, per l’innovazione e per le relazioni con i fornitori nei settori commerciale e della difesa europei. La vasta esperienza e la comprovata leadership di Anna nel settore dell’aerospazio e della difesa la rendono la scelta ideale per guidare i nostri sforzi nel Sud Europa”, ha dichiarato Liam Benham, Presidente di Boeing EU, NATO e Government Affairs Europe. “Sono certo che, sotto la sua guida, rafforzeremo le nostre partnership ed espanderemo la nostra presenza in questa regione cruciale”.

Anna Veclani porta con sé oltre 15 anni di esperienza nel settore aerospazio e difesa, di cui otto trascorsi in Boeing. Prima del suo incarico in Boeing, ha ricoperto ruoli chiave presso Airbus Defence and Space in Italia, tra cui quello di Institutional Relations Manager e Business Development Manager. Ha iniziato la sua carriera come ricercatrice presso l’Istituto Affari Internazionali e ha maturato esperienze internazionali presso l’Ambasciata Italiana negli Stati Uniti e l’Assemblea Europea di Sicurezza e Difesa dell’Unione dell’Europa Occidentale a Parigi.

“Sono onorata e profondamente grata per l’opportunità di guidare il business Boeing nel Sud Europa, dove l’azienda è diventata parte integrante del tessuto economico e industriale, contribuendo in modo significativo anche alle comunità locali”, ha commentato Veclani. “La nostra azienda ha una storia ricca, una forte presenza e un grande impegno verso questa regione, e non vedo l’ora di lavorare con il nostro talentuoso team e con i nostri partner per promuovere crescita e innovazione, mantenendo un focus sempre prioritario su qualità e sicurezza”.

Veclani sarà basata a Roma e riporterà direttamente a Liam Benham, Presidente di Boeing EU, NATO e Government Affairs Europe.

Boeing è presente in Italia da 75 anni e ha un rapporto di lunga tradizione con l’industria aerospaziale e di difesa, con le forze armate e con le compagnie aeree. La collaborazione comprende partnership con Leonardo nel programma 787 Dreamliner, 767 e per la fornitura degli elicotteri Chinook CH-47F operati dall’Aviazione dell’Esercito. Altre collaborazioni con la supply chain includono, tra l’altro, la partnership con GE Aerospace attraverso Avio Aero – un GE Aerospace business – sui motori GEnx e GE90 e con UmbraGroup, le cui viti a ricircolo di sfere sono installate su tutti gli aerei passeggeri Boeing. Boeing vanta una collaborazione con 30 fornitori diretti e numerosi indiretti. I quattro aerei di rifornimento in volo KC-767A dell’Aeronautica Militare, che si sono distinti nello svolgimento di importanti missioni nel corso dell’emergenza COVID-19 e nell’operazione Aquila Omnia, hanno superato le 40.000 ore di volo operative. La Marina Militare opera inoltre il velivolo a pilotaggio remoto ScanEagle, che grazie alla sua leggerezza e all’elevata autonomia e precisione, permette di effettuare missioni di ricognizione a lunga distanza, aumentando in modo significativo la capacità di sorveglianza delle unità navali. Boeing ha circa 150 dipendenti diretti in Italia – dislocati tra Roma, Pratica di Mare (RM), Pomigliano d’Arco (NA), Foggia, Grottaglie (TA), Milano, Lonate Pozzolo, (VA), Vergiate (VA), Tessera (VE), Brindisi, Sigonella (SR) – che lavorano nella gestione dei rapporti con partner e fornitori, nei servizi operativi, nelle attività commerciali, nel marketing e nella comunicazione.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)