SAS introduce il free next-generation high-speed Wi-Fi su tutta la sua flotta

SAS sta introducendo una connettività in volo completamente nuova con l’introduzione del free, high-speed Wi-Fi. Progettata da SpaceX, Starlink è la prima e più grande costellazione satellitare al mondo che utilizza un’orbita terrestre bassa e fornirà ai passeggeri SAS in tutte le classi di viaggio Internet ad alta velocità e bassa latenza. SAS inizierà il lancio graduale su tutta la sua flotta alla fine del 2025 e i membri EuroBonus potranno usufruire di questa funzionalità premium senza costi.

Starlink fornisce Internet in tutto il mondo e sfrutta satelliti avanzati per fornire connettività attraverso oceani e luoghi remoti, comprese regioni difficili come il Polo Nord, sopra l’Oceano Atlantico e il Mare del Nord, aree precedentemente interessate da interruzioni dei servizi satellitari convenzionali.

“Introducendo questa nuova tecnologia, stiamo collegando i nostri passeggeri al mondo come mai prima d’ora”, afferma Paul Verhagen, Chief Commercial Officer, SAS. “Stiamo mettendo fine alle fastidiose interruzioni e inaugurando una nuova era di connettività. Che volino sull’Atlantico o sul Mare del Nord, i nostri passeggeri possono ora contare su una connessione stabile e fluida, oltre che veloce. Si tratta di offrire ai nostri clienti il meglio e di garantire che SAS rimanga sinonimo di eccellenza”.

I passeggeri SAS potranno usufruire della connettività Wi-Fi dal momento in cui salgono a bordo fino allo sbarco, offrendo un miglioramento significativo rispetto agli attuali sistemi che si attivano solo dopo il decollo e si disconnettono durante la discesa.

“Siamo entusiasti di fornire Internet affidabile e ad alta velocità su tutta la flotta SAS e di contribuire a migliorare le esperienze di volo per passeggeri ed equipaggio da un gate all’altro”, ha affermato Jason Fritch, SpaceX Vice President of Starlink Enterprise Sales. “Siamo particolarmente orgogliosi che Starlink possa offrire ai passeggeri una connettività pari, se non migliore, a quella delle loro case durante i voli attraverso l’Atlantico, il Mare del Nord e il Polo Nord, che storicamente hanno rappresentato una sfida per l’in-flight internet”.

“Questo è un punto di svolta per i nostri viaggiatori”, aggiunge Verhagen. “La connettività gate-to-gate non è solo un miglioramento, è una svolta in termini di praticità e affidabilità. Offre ai nostri clienti la libertà di lavorare senza interruzioni, rimanere connessi e godere di intrattenimento ininterrotto durante il volo”.

Gli Starlink aeroterminal sono progettati per ridurre la resistenza aerodinamica e il consumo di carburante, supportando le iniziative di sostenibilità più ampie di SAS per guidare il cambiamento verso viaggi aerei più sostenibili.

Il servizio supporterà più dispositivi contemporaneamente, consentendo ai passeggeri di rimanere produttivi o intrattenuti su smartphone, tablet e laptop senza compromessi.

SAS inizierà a introdurre il free high-speed Wi-Fi entro la fine del 2025.

(Ufficio Stampa SAS – Photo Credits: SAS)