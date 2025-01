SAS continua l’espansione del network domestico in Svezia

Come parte dell’investimento di SAS nella rete domestica svedese, oggi vengono lanciate le rotte tra Stoccolma Arlanda e Halmstad City Airport, nonché tra Stoccolma Arlanda e Kalmar Öland Airport. Questi nuovi servizi miglioreranno ulteriormente l’accessibilità in Svezia, da nord a sud.

SAS rimane impegnata a collegare la Svezia attraverso una continua espansione della sua rete domestica. Collegare Arlanda sia con Halmstad che con Kalmar migliorerà l’accessibilità in tutta la Svezia.

“Siamo molto lieti di iniziare le operazioni verso Halmstad e Kalmar, poiché questo è un passo naturale nell’impegno a lungo termine di SAS per migliorare le opzioni di viaggio in Svezia e a livello internazionale. I solidi collegamenti per i viaggiatori sia per piacere che per lavoro sono una vittoria per l’intero paese, e svolgono un ruolo cruciale nel dare impulso all’economia svedese in più settori”, afferma Edward Fotheringham, Vice President Global Sales, SAS.

Con Arlanda che funge da hub centrale per il traffico domestico svedese, si crea un accesso senza soluzione di continuità da nord a sud, così come all’estero. Oltre all’ampia rete di Arlanda, ci sono anche frequenti e fluidi collegamenti con la vasta rete globale di SAS a Copenhagen.

La regione di Halmstad è riconosciuta come un centro chiave per lo sviluppo aziendale nella Svezia sud-occidentale. La costa della città e la vivace scena culturale la rendono anche una destinazione popolare per i turisti.

“Il collegamento aereo tra Halmstad e Stoccolma è una parte vitale dell’infrastruttura svedese. Non solo facilita gli affari, la presenza del governo e lo sviluppo regionale, ma svolge anche un ruolo cruciale nella nostra difesa e preparazione sociale”, afferma Anders Thornberg, governatore della contea di Halland.

Kalmar e la sua regione circostante hanno uno spirito imprenditoriale fiorente e una ricca comunità imprenditoriale. Rinomato per i suoi monumenti storici e la bellezza naturale, Kalmar e l’isola di Öland attraggono visitatori da vicino e da lontano.

“È altamente positivo che SAS stia ora operando la rotta per Kalmar con Arlanda come hub. Andando avanti, è essenziale che tutti noi capitalizziamo sulla maggiore accessibilità fornita dall’investimento di SAS, che è fondamentale per la crescita della regione”, afferma Ronny Lindberg, CEO dell’aeroporto di Kalmar Öland.

La rete domestica di SAS si è ampliata in modo significativo dall’inizio dell’anno. Questa crescita include non solo il lancio delle rotte per Halmstad e Kalmar, ma anche per Sälen, insieme a frequenze aumentate sulle rotte consolidate. Un fattore chiave in questa espansione è Braathens Airways AB (BRA), ora subcontractor di SAS.

(Ufficio Stampa SAS)