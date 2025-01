JetBlue annuncia i risultati del quarto trimestre 2024

JetBlue Airways Corporation ha comunicato i risultati finanziari per il quarto trimestre 2024.

“Il 2024 è stato un anno di rapidi cambiamenti per JetBlue, poiché abbiamo introdotto la nostra strategia rifocalizzata, JetForward, che ci ha messo sulla strada giusta per tornare alla redditività”, ha affermato Joanna Geraghty, JetBlue’s chief executive officer. “Abbiamo concluso l’anno in modo positivo, superando sia le aspettative di fatturato che quelle di costo con un’affidabilità operativa che ha soddisfatto i nostri clienti durante le festività. Sono orgoglioso dei nostri crew members, per aver gestito un’enorme quantità di cambiamenti e per aver continuato a offrire un servizio eccezionale ai nostri clienti e ai nostri azionisti”.

“Guardando al 2025, siamo concentrati sull’esecuzione di JetForward e sullo slancio del 2024. Sebbene quest’anno non sarà privo di sfide, la nostra strategia è in atto per affrontare quegli ostacoli a testa alta. Con un sano contesto di fatturato, un continuo controllo dei costi e guadagni incrementali da JetForward, crediamo di essere ben posizionati per raggiungere il nostro obiettivo di ottenere un margine operativo positivo per l’intero anno”.

“JetForward ha contribuito con $90 milioni all’EBIT nel 2024, sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di $800 milioni – $900 milioni entro il 2027. Le 2024 revenue initiatives hanno raggiunto $395 milioni di top-line benefit, superando il nostro target di $300 milioni di $95 milioni. Ciò ha contribuito con $90 milioni di EBIT al JetForward program nel 2024, che originariamente si prevedeva si sarebbe realizzato nel 2025.

La conclusione positiva del nostro structural cost program, con un risparmio totale di $190 milioni, ha gettato le basi per un controllo continuo dei costi tramite JetForward“, afferma JetBlue.

“Risultati finanziari del quarto trimestre 2024:

Net loss per il quarto trimestre 2024 secondo GAAP di $44 milioni, o $(0,13) per azione. Net loss, esclusi special items, per il quarto trimestre 2024 di $72 milioni, o $(0,21) per azione.

La capacità nel quarto trimestre 2024 è diminuita del 5,1% anno su anno.

Operating revenue di $2,3 miliardi per il quarto trimestre 2024, in calo del 2,1% anno su anno.

Operating expense per available seat mile (“CASM”) per il quarto trimestre 2024 diminuite dello 0,4% anno su anno.

Operating expense per available seat mile, escluso carburante e altre non-airline operating expenses (“CASM ex-Fuel”) per il quarto trimestre 2024 in aumento dell’11,0% anno su anno“, prosegue JetBlue.

“Abbiamo le giuste iniziative in atto e un solido slancio verso il 2025”, ha affermato Marty St. George, JetBlue’s president. “Le nostre iniziative di affidabilità stanno guidando una maggiore soddisfazione del cliente e i cambiamenti della nostra rete sono nelle prime fasi. I nostri sforzi per espandere e migliorare i nostri prodotti e vantaggi, comprese le iniziative di fidelizzazione che intendiamo lanciare nel 2025, stanno risuonando e approfondendo l’impegno con i nostri core customers. Riteniamo che il culmine di questi sforzi aumenterà le nostre performance di fatturato nel 2025 per generare in ultima analisi un margine operativo positivo per l’anno”.

“Prevediamo di raggiungere un margine operativo positivo nel 2025 basandoci sui progressi compiuti nel 2024, realizzando le nostre iniziative di fatturato e affidabilità come parte di JetForward e continuando i nostri sforzi di controllo dei costi”, ha affermato Ursula Hurley, JetBlue’s chief financial officer. “Sono fiduciosa che abbiamo il team giusto e il piano in atto per raggiungere i nostri obiettivi nel 2025”.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)