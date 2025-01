Il Giappone sceglie il Beechcraft T-6 Texan II Integrated Training System per modernizzare il JASDF pilot training

Textron Aviation Defense LLC, una società Textron Inc., ha annunciato, in coordinamento con Kanematsu Group, che il Beechcraft T-6 Texan II Integrated Training System (ITS) è stato scelto per modernizzare il pilot training della Japan Air Self-Defense Force (JASDF).

“Il Giappone si unirà ad altre 14 nazioni che hanno scelto il T-6 Texan II, aggiungendosi a una flotta di oltre 1.000 velivoli T-6 consegnati in tutto il mondo.

Il Beechcraft T-6 Texan II è progettato e prodotto da Textron Aviation Defense LLC, una sussidiaria interamente controllata da Textron Aviation Inc”, afferma Textron Aviation.

“Siamo orgogliosi di offrire alla Japan Air Self-Defense Force un Integrated Training System collaudato e altamente efficiente che soddisferà le loro esigenze di formazione per decenni”, ha affermato Travis Tyler, Presidente e CEO di Textron Aviation Defense LLC. “Questa selezione conferma le capacità del nostro T-6 Texan II Integrated Training System per consentire a una JASDF ben equipaggiata e altamente qualificata di affrontare le sfide del 21° secolo”.

“Il T-6 Texan II è stato selezionato dopo una valutazione altamente competitiva e approfondita delle soluzioni di formazione offerte da diversi offerenti. La finalizzazione del contratto è prevista per il 2025.

La JASDF sta modernizzando il suo training program con una soluzione integrata che comprende il T-6 Texan II trainer aircraft, un completo Ground Based Training System, training for instructor pilots and aircraft maintainers, long-term logistic and sustainment support. Il Beechcraft T-6 Texan II sostituirà l’aereo Fuji/Subaru T-7, che è stato il basic trainer della JASDF per molti anni”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Business Wire – Paul Bowen Photography Inc.)