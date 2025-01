KLM taglierà 250 office jobs

KLM informa: “A ottobre 2024, KLM ha annunciato una serie di misure per migliorare strutturalmente le sue performance finanziarie e operative. Negli ultimi mesi, queste misure, che dovrebbero portare a un miglioramento delle performance di 450 milioni di euro, sono state ulteriormente dettagliate. Oggi, KLM Group annuncia una riduzione di 250 posti di lavoro in ruoli non operativi. Il Works Council e i sindacati sono stati informati in anticipo”.

“Il nostro obiettivo è al 100% quello di gettare solide basi per una KLM sana e a prova di futuro. Una compagnia aerea forte e competitiva, apprezzata dai clienti e che continua a collegare i Paesi Bassi con il resto del mondo. È fondamentale per il nostro futuro abbassare strutturalmente i costi, il che comporta scelte dolorose. Una di queste misure è la riduzione del numero di posti di lavoro non operativi, dove cercheremo di evitare licenziamenti forzati, anche se non possiamo escluderlo a priori. Affronteremo questo processo con la massima attenzione, in stretta consultazione con il Works Council. Per lavori operativi e posizioni difficili da ricoprire nell’attuale mercato del lavoro, continueremo ad assumere per mantenere la nostra capacità operativa il più possibile”, afferma Marjan Rintel, KLM President & CEO.

“In precedenza, KLM aveva annunciato che avrebbe posticipato la costruzione di un nuovo headquarter, nonché gli investimenti per due edifici presso Engineering & Maintenance. Inoltre, sono state adottate misure in tutta la compagnia per aumentare la produttività di almeno il 5% e migliorare la redditività. Gli investimenti sono stati riconsiderati e posticipati e c’è un’esplorazione in corso per cedere o interrompere attività che non contribuiscono direttamente alle sue operazioni.

Inoltre, KLM e la Dutch Airline Pilots Association VNV hanno raggiunto un accordo preliminare su misure temporanee per aumentare la disponibilità dei piloti e garantire che lo schedule per European and intercontinental destinations per le prossime summer and winter seasons possa procedere come previsto”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM)