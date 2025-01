SWISS inizia il training dei suoi primi piloti per il nuovo Airbus A350

Swiss International Air Lines (SWISS) continua a rinnovare la sua flotta di aeromobili, con il primo dei dieci nuovi aeromobili Airbus A350-900 programmato per la consegna quest’estate. I nuovi bimotori avanzati sostituiranno l’attuale flotta di Airbus A340-300 della compagnia aerea.

Mentre il primo degli A350 di SWISS è attualmente in fase di assemblaggio presso gli stabilimenti Airbus di Tolosa, SWISS inizierà la formazione dei suoi nuovi cockpit crews all’inizio di febbraio. La formazione in questione utilizzerà il nuovo Airbus A350 full-flight simulator presso Lufthansa Aviation Training Switzerland (LAT CH) in Opfikon, vicino a Zurich Airport, che riproduce quasi perfettamente le caratteristiche di volo e il comportamento dell’aereo reale.

“L’Airbus A350 segna un’altra pietra miliare importante per noi di SWISS”, afferma il Chief Operating Officer, Oliver Buchhofer. “Sottolinea il nostro impegno a investire in una flotta di aeromobili a lungo raggio all’avanguardia e porterà sia la nostra efficienza che il comfort dei nostri passeggeri a nuovi massimi. L’arrivo dell’A350 è speciale anche per i nostri piloti che lo voleranno. Un nuovo tipo di aeromobile non è solo un’entusiasmante nuova impresa professionale, è un ulteriore traguardo nella loro carriera di volo. Con l’inizio del nostro A350 simulator training, stiamo gettando le basi per mettere il nuovo twinjet nelle nostre operazioni programmate entro la fine dell’anno”.

Il nuovo LAT CH Airbus A350 full-flight simulator sarà in uso 24 ore su 24 da febbraio in poi, per garantire che un numero sufficiente di SWISS cockpit crews sia disponibile entro l’estate per operare il nuovo tipo di aeromobile. La compagnia prevede di formare più di 50 piloti nell’A350 simulator quest’anno e altri 90 piloti circa all’anno dal 2026 in poi.

Anche i cabin crew members di SWISS saranno formati presso LAT CH per prestare servizio sul nuovo Airbus A350 da marzo in poi. I training mock-ups e gli ulteriori equipaggiamenti necessari sono già stati acquisiti e installati presso la Opfikon training facility di LAT. SWISS prevede di formare circa 1.800 cabin crew members per l’A350 service entro la fine dell’anno.

“Siamo molto grati che, con l’aggiunta dell’Airbus A350, possiamo continuare ad avere il training per tutti i nostri cockpit and cabin crew members su tutti i nostri tipi di aeromobili condotta presso l’Opfikon training center di LAT”, conclude il COO Buchhofer. “Questo semplifica davvero la nostra pianificazione, oltre ad auemntare ulteriormente l’attrattiva e l’importanza di questa importante local training facility”.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)