Lumiwings annuncia il volo Foggia – Monaco di Baviera

A partire da fine maggio Foggia sarà connessa con Monaco di Baviera, uno dei più importanti hub internazionali in Europa. Il volo, operato da Lumiwings, sarà attivo fino ad ottobre, con frequenza bisettimanale (martedì e sabato) e consentirà una connessione strategica tra la Puglia settentrionale e la Germania.

Questo nuovo collegamento rappresenta un tassello importante per il rafforzamento dell’accessibilità del territorio pugliese e per lo sviluppo turistico e commerciale.

“L’avvio del collegamento Foggia-Monaco è il risultato di un disegno ambizioso e quanto mai concreto che abbiamo pensato sin da subito in sinergia con la Regione e gli stakeholder per rafforzare il ‘Gino Lisa’ e rispondere alle richieste avanzate dalla comunità dauna e non solo, di connessioni internazionali. Grazie a questo volo avviamo anche il network internazionale dello scalo foggiano e rispondiamo alle esigenze di un’utenza sempre più internazionale, favorendo sia il turismo incoming sia le opportunità per i nostri cittadini e le imprese locali. Monaco rappresenta una porta strategica verso il cuore dell’Europa e siamo certi che questa nuova rotta contribuirà in maniera significativa alla crescita del traffico aereo da e per l’aeroporto ‘Gino Lisa’. Aeroporti di Puglia continua a perseguire la propria missione di espandere la rete di collegamenti per migliorare la connettività della regione e sostenere il suo sviluppo economico e turistico”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

“Questo nuovo volo unisce Foggia a uno dei più importanti hub europei, facilitando scambi commerciali, culturali e turistici. Il Gargano e tutto il territorio circostante avranno un accesso privilegiato ai mercati tedeschi e centro-europei, favorendo una crescita economica e turistica. Inoltre, questa nuova rotta rafforza l’immagine della Puglia come una regione aperta, innovativa e capace di attrarre nuovi flussi di visitatori e investimenti. Un ringraziamento speciale va ad Aeroporti di Puglia e a tutti gli operatori del settore per l’impegno costante nel migliorare i collegamenti aerei della nostra regione. Questo è solo l’inizio di un percorso che mira a rendere la Puglia sempre più centrale nel panorama dei trasporti nazionali e internazionali”, ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

“Siamo certi che il collegamento su Monaco darà un notevole impulso al turismo e ai collegamenti con il nord della Puglia contribuendo allo sviluppo dell’area soprattutto nei mesi estivi. La creazione di questa tratta da Foggia verso la Baviera è un ulteriore passo in avanti verso la crescita di questo territorio molto conosciuto in Germania. Monaco è un hub internazionale e questa nuova tratta rappresenta la possibilità di volare da Foggia in tutto il mondo”, ha dichiarato Dimitris Kremiotis, accountable manager di Lumiwings.

“L’avvio del collegamento diretto tra Foggia e Monaco di Baviera è un ulteriore segnale della crescita dell’aeroporto ‘Gino Lisa’ e della sua centralità nelle strategie di sviluppo della Capitanata e dell’intera Puglia settentrionale. Dopo il grande lavoro fatto per riattivare lo scalo e rilanciarne le operazioni, ora siamo nella fase di consolidamento e ampliamento della sua rete di connessioni, con un’attenzione particolare ai collegamenti internazionali. Questo volo che ci connette con il cuore dell’Europa rappresenta una straordinaria opportunità per il territorio, perché favorisce il turismo, gli scambi commerciali e la mobilità dei cittadini e dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale proseguire con determinazione nell’investire sull’infrastruttura aeroportuale. Per questo ribadiamo la necessità di un impegno condiviso tra Regione Puglia, Governo nazionale e Aeroporti di Puglia per garantire il distaccamento fisso dei vigili del fuoco, già inserito nel Piano di Sviluppo Aeroportuale con un finanziamento di 9 milioni di euro sul Fondo di Sviluppo e Coesione della Regione Puglia, così da rendere il ‘Gino Lisa’ ancora più operativo e competitivo a livello nazionale e europeo”, ha dichiarato il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese.

“Il nuovo volo diretto da Foggia a Monaco, in partenza a fine maggio con frequenza settimanale rappresenta un’ulteriore occasione di internazionalizzazione per la destinazione Puglia. Il collegamento diretto permetterà non solo di avvicinare il cuore della Baviera al Gargano, ma anche di ampliare l’accessibilità verso tutta la nostra regione, favorendo la scoperta delle destinazioni meno conosciute, ma anche di quelle già note. Siamo certi che questa nuova rotta, attiva già in un periodo importante per la programmazione delle vacanze estive, contribuirà a rendere la Puglia ancora più attrattiva durante tutto l’anno, sostenendo il nostro impegno per ampliare la stagione turistica e promuovere l’autenticità del nostro territorio. Un ringraziamento ad Aeroporti di Puglia per l’impegno profuso. La società aeroportuale della Regione Puglia rappresenta per il turismo un partner fondamentale per lo sviluppo delle nostre politiche”, ha dichiarato l’assessore al Turismo, Gianfranco Lopane.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’avvio del nuovo collegamento diretto tra Foggia e Monaco di Baviera. Finalmente quella che era solo un’idea qualche mese fa, quando ne abbiamo discusso con il Presidente Vasile, oggi è diventata realtà. E così come dichiarato in quella occasione, oggi più che mai ribadisco il mio impegno a finanziare collegamenti che potenziano il network internazionale. La Camera di Commercio ritiene fondamentale investire nel potenziamento dello scalo aeroportuale, consapevole della sua centralità nel garantire una maggiore connettività per le nostre imprese, nel promuovere il nostro patrimonio culturale, agroalimentare sui mercati internazionali. Sono convinto che il collegamento con Monaco consentirà alle aziende locali di accedere con più facilità ai nuovi mercati”, ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio di Foggia, Giuseppe Di Carlo.

(Ufficio Stampa Aeroporti di Puglia – Photo Credits: Aeroporti di Puglia)