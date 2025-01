Boeing presenta i risultati del quarto trimestre 2024

Boeing ha registrato ricavi per il quarto trimestre pari a 15,2 miliardi di dollari, una perdita per azione secondo i principi contabili GAAP di (5,46 dollari) e una perdita per azione core (non-GAAP) di (5,90 dollari), dati che riflettono principalmente l’impatto precedentemente annunciato dallo stop del lavoro per via dei negoziati con l’IAM e il successivo accordo, addebiti relativi a determinati programmi di difesa e costi associati alle riduzioni della forza lavoro annunciate l’anno scorso. Boeing ha registrato un flusso di cassa operativo negativo di 3,5 miliardi di dollari e un free cash flow negativo di 4,1 miliardi di dollari (non-GAAP).

“Abbiamo fatto dei progressi nelle aree chiave per stabilizzare le nostre operazioni durante il trimestre e abbiamo continuato a rafforzare gli aspetti più importanti del nostro piano di sicurezza e qualità”, ha dichiarato Kelly Ortberg, presidente e CEO di Boeing. “Insieme al mio team siamo concentrati nel portare avanti cambiamenti fondamentali, necessari per recuperare completamente le prestazioni della nostra azienda e ristabilire la fiducia con i nostri clienti, dipendenti, fornitori, investitori, regolatori e tutti coloro che contano su di noi”.

L’operating cash flow è stato negativo per 3,5 miliardi di dollari nel trimestre, riflesso di minori consegne commerciali, nonché un tempismo sfavorevole del capitale circolante, principalmente causato dalla stop del lavoro per via dei negoziati con l’IAM .

La liquidità e gli investimenti in titoli negoziabili ammontano a 26,3 miliardi di dollari, rispetto ai 10,5 miliardi di dollari all’inizio del trimestre, principalmente grazie a una raccolta di capitale di 24 miliardi di dollari, parzialmente compensata dall’uso del free cash flow e dal rimborso del debito nel trimestre. Il debito è stato di 53,9 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 57,7 miliardi di dollari all’inizio del trimestre, grazie al rimborso anticipato di un’obbligazione da 3,5 miliardi di dollari originariamente in scadenza nel 2025. L’azienda mantiene accesso a linee di credito per 10 miliardi di dollari, che rimangono inutilizzate.

Il total company backlog alla fine del trimestre era di 521 miliardi di dollari.

Commercial Airplanes

I ricavi della divisione Commercial Airplanes per il quarto trimestre sono stati di 4,8 miliardi di dollari con un margine operativo negativo del 43,9%, riflesso dell’impatto precedentemente annunciato legato allo stop del lavoro per via dei negoziati con l’IAM, inclusi minori consegne e oneri pre-tasse di 1,1 miliardi di dollari sui programmi 777X e 767.

Il programma 737 ha ripreso l’attività nel trimestre e prevede di aumentare gradualmente il tasso di produzione. Il programma 787 ha terminato l’anno con un tasso di produzione di cinque unità al mese e ha recentemente annunciato piani per espandere le operazioni in Carolina del Sud. A gennaio, il programma 777X ha ripreso i test di volo per la certificazione FAA, e l’azienda prevede la prima consegna del 777-9 nel 2026.

La divisione Commercial Airplanes ha ricevuto 204 ordini netti nel trimestre, compresi 100 aerei 737-10 per Pegasus Airlines e 30 787-9 per flydubai. Durante il trimestre sono stati consegnati 57 aerei e il portafoglio ordini includeva oltre 5.500 aerei per un valore di 435 miliardi di dollari.

Defense, Space & Security

I ricavi della divisione Defense, Space & Security per il quarto trimestre sono stati di 5,4 miliardi di dollari con un margine operativo negativo del 41,9%, riflettendo gli oneri pre-tasse precedentemente annunciati di 1,7 miliardi di dollari sui programmi KC-46A, T-7A, Commercial Crew, VC-25B e MQ-25.

A gennaio, l’U.S. Air Force ha annunciato un aggiornamento dell’approccio all’acquisizione per il T-7A Red Hawk, che consente all’azienda di fornire una production-ready configuration al cliente prima della low-rate initial production, supportando meglio le necessità operative del cliente e riducendo il rischio di produzione futura.

Nel trimestre, Defense, Space & Security ha ottenuto un contratto dalla U.S. Air Force per 15 aerei KC-46A Tanker, un ordine per sette aerei P-8A Poseidon dalla U.S. Navy e ha consegnato l’ultimo T-7A Red Hawk engineering and manufacturing development aircraft alla U.S. Air Force. Il portafoglio ordini di Defense, Space & Security ammontava a 64 miliardi di dollari, di cui il 29% costituito da ordini di clienti fuori degli Stati Uniti.

Global Services

I ricavi di Boeing Global Services per il quarto trimestre sono stati di 5,1 miliardi di dollari con un margine operativo del 19,5%, riflettendo volumi commerciali e mix più elevati.

Nel trimestre, Boeing Global Services ha ottenuto contratti per il supporto al C-17 e un contratto per gli F-15 Japan Super Interceptor upgrade services dalla U.S. Air Force.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)