Primo volo supersonico per il Boom XB-1

Il primo volo supersonico di successo del demonstrator aircraft di Boom, XB-1, ha avuto luogo il 28 gennaio 2025 presso il Mojave Air & Space Port in California. Boom ha progettato, costruito e pilotato il primo jet supersonico sviluppato in modo indipendente al mondo, il primo civil supersonic jet realizzato in America.

“Pilotato dal Boom Chief Test Pilot, Tristan “Geppetto” Brandenburg, XB-1 è entrato nel corridoio supersonico e ha raggiunto un’altitudine di 35.290 piedi prima di accelerare a Mach 1,122 (652 KTAS o 750 mph), rompendo per la prima volta la barriera del suono. Storicamente, gli aerei supersonici sono stati opera di stati nazionali, sviluppati da militari e governi. Il volo supersonico dell’XB-1 segna la prima volta che un jet sviluppato in modo indipendente ha infranto la barriera del suono”, afferma Boom Supersonic.

“Il volo supersonico dell’XB-1 dimostra che la tecnologia per il passenger supersonic flight è arrivata”, ha affermato il fondatore e CEO di Boom, Blake Scholl. “Un piccolo gruppo di ingegneri talentuosi e dedicati ha realizzato ciò che in precedenza richiedeva governi e miliardi di dollari. Ora stiamo ampliando la tecnologia sull’XB-1 per l’Overture supersonic airliner. Il nostro obiettivo finale è portare i vantaggi del volo supersonico a tutti”.

“Primo jet supersonico costruito con la airliner technology, l’XB-1 incorpora molte delle caratteristiche chiave presenti sull’Overture, come carbon fiber composites, digital stability augmentation e un augmented reality vision system for landing visibility.

Dopo il suo volo inaugurale nel marzo 2024, l’XB-1 ha completato una rigorosa serie di 11 human-piloted test flights in condizioni sempre più difficili, per valutare sistemi e aerodinamica. Nel corso della flight test campaign, l’XB-1 team ha sistematicamente ampliato il flight envelope attraverso subsonic, transonic and supersonic speeds, assumendosi smart risks e mantenendo la sicurezza come priorità assoluta”, prosegue Boom Supersonic.

“È stato un privilegio e un momento clou della mia carriera far parte del team che ha raggiunto questo traguardo: ogni singolo membro di questo team è stato fondamentale per il nostro successo”, ha affermato Tristan “Geppetto” Brandenburg, Chief Test Pilot for Boom Supersonic. “La nostra disciplina e il nostro approccio metodico a questo flight test program hanno creato la safety culture che ha reso possibile un primo volo supersonico sicuro e di successo. Con le lezioni apprese da XB-1, possiamo continuare a costruire il futuro dei viaggi supersonici”.

“XB-1 fornisce le basi per Overture, convalidando le tecnologie chiave e stabilendo una safety-first culture. Le tecnologie comprovate attraverso l’XB-1 test program che si applicheranno anche a Overture includono:

Augmented reality vision system: XB-1 e Overture hanno entrambi un muso lungo e un angolo di attacco elevato per il decollo e l’atterraggio, il che rende difficile per i piloti vedere la pista di fronte a loro. Entrambi i velivoli sfruttano un augmented reality vision system per consentire un’eccellente visibilità della pista, senza il peso e la complessità di un nose mobile come quello del Concorde.

Digitally-optimized aerodynamics: gli ingegneri hanno utilizzato computational fluid dynamics (CFD) simulations per esplorare migliaia di progetti per XB-1. Il risultato è un progetto ottimizzato che combina safe and stable operation at takeoff and landing con l’efficienza a velocità supersoniche. La CFD è ampiamente utilizzata anche nel programma Overture.

Carbon fiber composites: sia XB-1 che Overture sono quasi interamente realizzati con materiali compositi in fibra di carbonio, con conseguente design aerodinamico sofisticato con una struttura robusta e leggera.

Supersonic intakes: le XB-1 engine intakes rallentano l’aria supersonica a velocità subsoniche, convertendo in modo efficiente l’energia cinetica in energia di pressione, consentendo ai conventional jet engines di alimentare XB-1 dal decollo al volo supersonico. Gli insegnamenti tratti dallo sviluppo delle XB-1 specialized intakes vengono applicati a Overture e al suo motore turbofan appositamente costruito, Symphony.

Il volo supersonico di XB-1 ha avuto luogo nello stesso spazio aereo storico in cui Chuck Yeager ha infranto per la prima volta la barriera del suono nel 1947, tra molti altri primati storici. Il primo volo supersonico di XB-1 segna il primo human-piloted civil supersonic flight dal ritiro del Concorde oltre 20 anni fa, aprendo la strada al ritorno del volo supersonico commerciale a bordo di Overture.

Overture trasporterà 64-80 passeggeri a Mach 1,7, circa il doppio della velocità degli attuali aerei di linea subsonici, su oltre 600 rotte globali”, continua Boom Supersonic.

“Ho aspettato per oltre 20 anni il ritorno delle velocità supersoniche e lo storico volo dell’XB-1 è un traguardo importante verso la realizzazione dei miei sogni”, ha affermato Mike Bannister, ex Chief Concorde Pilot for British Airways. “Quando ho volato l’ultima volta sul Concorde nel 2003, sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Boom è sulla buona strada per rendere realtà il volo supersonico sostenibile, a bordo dell’Overture, la mia scelta numero 1 come successore del Concorde. Congratulazioni a Blake Scholl, a tutti in Boom e in particolare al suo pilota, Tristan “Geppetto” Brandenburg. Essendo stato il Chief Pilot del Concorde, invidio il suo ruolo in questo entusiasmante ritorno al mainstream supersonic flight”.

“Overture ha un portafoglio ordini di 130 ordini e pre-ordini da American Airlines, United Airlines e Japan Airlines. Nel 2024 Boom ha completato la costruzione dell’Overture Superfactory a Greensboro, Carolina del Nord, che sarà ampliata per produrre 66 aerei Overture all’anno. Ottimizzati per velocità, sicurezza e sostenibilità, Overture e il suo propulsion system su misura, Symphony, sono progettati per funzionare con fino a 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF)“, afferma Boom Supersonic.

“Congratulazioni a Boom Supersonic per il traguardo rivoluzionario del suo primo volo supersonico”, ha affermato Jim Currier, Presidente e CEO di Honeywell Aerospace Technologies. “Per generazioni, Honeywell ha supportato programmi aeronautici che costruiscono un futuro più luminoso per l’aviazione e siamo orgogliosi che il nostro Honeywell Anthem integrated flight deck contribuirà a fare esattamente questo per l’aereo Overture di Boom. Non vediamo l’ora di continuare il nostro lavoro con Boom per dare vita a tecnologie all’avanguardia che riducano il carico di lavoro del pilota e aumentino la sicurezza”.

“A partire dal 1905, la National Aeronautic Association ha riconosciuto gli eventi più storici dell’aviazione, tra cui la rottura della barriera del suono nel 1947 e l’allunaggio nel 1969. XB-1 ha continuato a dimostrare che il sogno di Blake è in linea con i risultati precedenti”, ha affermato Amy Marino Spowart, Presidente e CEO della National Aeronautic Association. “Questo volo è una testimonianza di sogno e azione, che è il cuore delle leggendarie imprese dell’aviazione che ci hanno portato fino a oggi. Il futuro dell’aviazione è qui e ora. Non solo c’è speranza per un volo commerciale più veloce e migliore, ma Boom dimostra che può essere fatto in modo sostenibile”.

