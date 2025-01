News Brevi – 29.01.2025

MEETING TRA IL PRESIDENTE ENAC, L’AD ENAV E IL NEO AD DI ITA AIRWAYS – Enac informa: “Si è svolto oggi, in Enac, un importante incontro di vertice tra il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, l’AD di Enav Pasqualino Monti e il neo AD di ITA Airways Joerg Eberhart. Il meeting è stato organizzato per facilitare le relazioni tra i vertici dell’aviazione civile del nostro Paese e per consolidare un sistema integrato, sinergico, innovativo e sostenibile. L’obiettivo comune è quello di essere preparati ad affrontare le sfide delle prossime stagioni di traffico che, in previsione, vedono Fiumicino a circa 200 mila pax giornalieri, grazie all’integrazione di ITA Airways con Lufthansa”.

RYANAIR CELEBRA IL PRIMO PAY DAY DEL 2025 CON UNA PROMOZIONE FLASH DI 48 ORE – Ryanair informa: “Ryanair celebra oggi (mercoledì 29 gennaio) il primo “Pay Day” del 2025 con una promozione flash di 48 ore che offre tariffe a partire da €16,99 per viaggiare a febbraio e marzo. Queste tariffe basse sono disponibili su 2.600 rotte di Ryanair, incluse oltre 230 destinazioni principali come Dublino, Venezia, Tenerife, Cracovia e Faro. Questa promozione a tempo limitato termina a mezzanotte di giovedì 30 gennaio”. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Dopo un lungo mese di risparmio post festività, il Pay Day è finalmente arrivato. E quale modo migliore per festeggiare la fine delle ristrettezze di gennaio se non concedendosi una meritata vacanza primaverile a febbraio o marzo? E con la promozione flash Pay Day di 48 ore di Ryanair, puoi farlo con tariffe a partire da soli €16,99 su tutto il network leader del settore di Ryanair di 230 destinazioni, tra cui alcune tra mete più importanti come Dublino, Venezia, Tenerife, Cracovia e Faro”.

ETIHAD AIRWAYS INAUGURA L’ANNO LUNARE DEL SERPENTE – Etihad Airways è pronta a celebrare il capodanno lunare e dare il benvenuto all’anno del serpente con gli ospiti in volo il 29 gennaio. Le Etihad Lounge presso lo Zayed International Airport serviranno un menù a tema per tutti gli ospiti che volano in cabine premium e per i membri Etihad Guest idonei. Oltre a una postazione di cucina dal vivo con chef che serviranno piatti tradizionali, le lounge saranno anche dotate di decorazioni a tema rosso ispirate al Capodanno lunare. Turky Al Hammadi, Director of Product and Guest Experience, Etihad Airways, ha affermato: “Invitiamo i nostri ospiti a unirsi a noi per celebrare l’alba dell’Anno del Serpente con un’esperienza di volo speciale che onora la tradizione della stagione e promuove prosperità e unione”. Il 29 gennaio, i voli Etihad da e per Bangkok, Giacarta, Kuala Lumpur, Manila, Singapore e Shanghai serviranno un menu attentamente curato per simboleggiare prosperità e buona fortuna. A tutti gli ospiti di questi voli verrà inoltre regalata una tradizionale busta rossa con monete d’oro di cioccolato per celebrare l’occasione e portare la buona fortuna del nuovo anno lunare. Mentre Singapore celebra il capodanno lunare, Etihad inizierà a far volare il suo iconico Airbus A380 tra Abu Dhabi e Singapore, aggiungendo più capacità alla popolare rotta. Il volo inaugurale è previsto per sabato 1° febbraio. Singapore diventa la quarta città principale a godere dell’esperienza Etihad A380, oltre a Londra, New York e Parigi. L’A380 offre un’esperienza speciale con i passeggeri Economy che godono di comode disposizioni dei posti, tra cui 68 posti con quattro pollici in più di spazio per le gambe e 337 posti Smart con gli innovativi fixed-wing headrests di Etihad e grandi cuscini. Tutti gli ospiti hanno accesso alla connettività Wi-Fi. Sul ponte superiore, 70 Business Studio™ sono completati dalla The Lobby lounge area. Ogni Business Studio è dotato di servizi premium progettati con Armani/Casa per garantire un’esperienza di viaggio lussuosa. I First Apartments sono nove lussuosi private spaces, con stoviglie di design, sedie in pelle e un grande letto-pouf. Gli ospiti di First Class ricevono anche servizi personali e possono usufruire di un esclusivo bagno con doccia. Unica per Etihad e al culmine del comfort è The Residence, l’unica three-room suite in the sky. Con una capienza fino a due ospiti, The Residence dispone di un soggiorno privato, una camera da letto e un bagno privato, completo di doccia a 40.000 piedi. Un Etihad cabin crew team dedicato garantisce un servizio senza pari. Gli ospiti di The Residence possono concedersi un viaggio culinario con un menu à la carte, servito su stoviglie di design nel soggiorno privato, o anche optare per la colazione a letto. Dalla cucina gourmet allo champagne e al caviale, The Residence Signature High Tea offre una gamma di opzioni sontuose.

VIVA RAFFORZA L’ALLEANZA CON IBERIA PER PROMUOVERE IL TURISMO IN MESSICO – Iberia informa: “Attraverso l’alleanza codeshare, i passeggeri di Iberia possono connettersi con 21 destinazioni nazionali operate da Viva dall’Aeroporto Internazionale di Città del Messico (AICM), utilizzando lo stesso biglietto e registrando i propri bagagli fino alla destinazione finale. Allo stesso modo, nella direzione opposta, i passeggeri provenienti da queste 21 città messicane, tra cui Monterrey, Guadalajara e Cancún, possono collegarsi da Città del Messico con uno dei tre voli giornalieri che Iberia opera per Madrid”. “Per Iberia è una grande notizia rafforzare la nostra alleanza con Viva. Il Messico è oggi uno dei mercati più rilevanti per la rete di destinazioni della compagnia aerea, poiché trasportiamo più di 2.000 persone ogni giorno tra Città del Messico e Madrid, in entrambe le direzioni. Pertanto, è essenziale avere alleanze come questa che ci permettano non solo di viaggiare tra le due capitali, ma anche di aiutarci affinché i nostri clienti che provengono da queste 21 città possano connettersi con noi nel modo più semplice e agile per viaggiare verso Europa e, allo stesso modo, che sempre più persone del Vecchio Continente possano conoscere e visitare un paese meraviglioso come il Messico”, ha sottolineato Víctor Moneo, direttore delle Alleanze e degli Accordi Istituzionali di Iberia. “Viva opera la flotta più giovane del Messico e la quinta del Nord America, composta da 90 aerei Airbus A320 e A321. Allo stesso modo, la rotta tra Città del Messico e l’Europa, operata dalla compagnia aerea europea, dispone dell’aereo più grande e più avanzato della sua flotta, l’A350, con una capacità di 348 passeggeri distribuiti nelle cabine Business, Premium Economy ed Economy”, prosegue Iberia. “L’alleanza con Iberia è un chiaro esempio di collaborazione e lavoro di squadra a favore dei passeggeri, dando priorità al loro comfort e alla loro sicurezza, con molteplici opzioni per connettersi con il meglio del Messico e della Spagna, per continuare a promuovere la fratellanza che caratterizza le nostre nazioni al rafforzamento degli scambi commerciali e culturali”, ha aggiunto Walfred Castro, Direttore della comunicazione aziendale di Viva. “La compagnia aerea messicana ha partecipato al FITUR 2025, svoltosi dal 22 al 26 gennaio a Madrid, pubblicizzando l’offerta turistica e culturale del Messico, nonché i vantaggi di volare con Viva, comprese le oltre 180 rotte che opera dal paese. Iberia dispone di una rete di 143 destinazioni in 48 paesi, che consente ai clienti provenienti dal Messico, attraverso i tre voli giornalieri che collegano Città del Messico con Madrid, di raggiungere più di 100 città in Europa, 8 in Africa o collegarsi anche più lontano, in città come Il Cairo, Doha o Tokyo”, conclude Iberia.

DELTA INVITA A ESPLORARE LA NIGERIA CON I SUOI VOLI DAGLI STATI UNITI – Delta informa: “La Nigeria è un tesoro di cultura, storia e bellezza naturale. Con Delta che offre voli diretti da Atlanta e New York a Lagos, tutti i visitatori possono facilmente imbarcarsi in un’avventura che unisce la vivace energia urbana con paesaggi sereni e profonde esperienze culturali. Prima di prenotare il volo Delta, è essenziale comprendere i requisiti per il visto della Nigeria. I cittadini statunitensi hanno bisogno di un visto per entrare in Nigeria, che può essere ottenuto tramite l’ambasciata o il consolato nigeriano. Assicurati che il tuo passaporto abbia almeno sei mesi di validità dalla data di ingresso prevista e di avere a disposizione la documentazione del tuo itinerario di viaggio e le prenotazioni di alloggio. Le informazioni più aggiornate sono disponibili sull’U.S. State Department website. Assicurati di portare con te la prova della vaccinazione, poiché la vaccinazione contro la febbre gialla è obbligatoria per l’ingresso. Altre vaccinazioni consigliate includono l’epatite A e B, il tifo e le vaccinazioni di routine. La Nigeria è un paese in cui la malaria è endemica. Investi in un’assicurazione di viaggio completa che copra le emergenze mediche. L’inglese è la lingua ufficiale, rendendo la comunicazione facile per i viaggiatori statunitensi. Delta Air Lines offre voli diretti da Atlanta e New York-JFK a Lagos, offrendo un comodo e comodo accesso all’avventura nigeriana. Goditi servizi di bordo premium e collegamenti senza interruzioni per rendere il tuo viaggio piacevole come la tua destinazione”.

SAAB: JONAS HJELM LASCERA’ IL SAAB GROUP MANAGEMENT TEAM – Saab informa: “Jonas Hjelm, attualmente Senior Vice President and Head of Government Affairs, lascerà la sua posizione e il Group Management team per diventare Senior Advisor presso Saab. La funzione Government Affairs sarà guidata da Per de la Gardie, attualmente Head of Government Affairs Sweden at Saab, ad interim fino alla nomina di un sostituto permanente. La funzione riferirà ad Anders Carp, Deputy CEO, e questo cambiamento entrerà in vigore il 29 gennaio 2025.” “Vorrei ringraziare Jonas per il suo forte contributo alla gestione di Saab Group nel corso di diversi anni e non vedo l’ora di continuare a lavorare con lui nel suo nuovo ruolo”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab.

AIRPORT DAY: AEROPORTI IN PISTA PER IL PAESE – Il prossimo 5 febbraio negli aeroporti italiani si terrà l’Airport Day, un’iniziativa congiunta tra Assaeroporti e le società di gestione associate, che vedrà coinvolti contemporaneamente 17 scali su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di raccontare il ruolo centrale del sistema aeroportuale per lo sviluppo, il progresso e la sostenibilità del nostro Paese. Attraverso le attività organizzate per l’Airport Day, ogni società di gestione racconterà il proprio contributo a questo processo, confermando l’impegno nei confronti delle comunità locali, per uno sviluppo e un futuro più sostenibile e inclusivo. All’iniziativa aderiscono gli aeroporti di Alghero, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Cuneo, Firenze e Pisa, Genova, Milano Linate e Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Perugia, Torino e Trieste. L’Airport Day è un evento diffuso, con una varietà di appuntamenti come talk, conferenze, convegni, iniziative di carattere istituzionale, organizzate direttamente dagli aeroporti aderenti. Alcuni eventi potranno essere seguiti sui canali social delle società di gestione aeroportuale. Le iniziative previste dalle società di gestione si svilupperanno attorno a tematiche chiave per il comparto come l’impatto economico e occupazionale sui territori, la transizione ecologica, il benessere sociale e la promozione degli scambi culturali, per evidenziare il ruolo strategico degli aeroporti in ognuno di questi ambiti. A Genova si terrà la conferenza “In volo per la Vita: Aeroporto di Genova e Flying Angels uniti per i Bambini del Gaslini”. L’Airport Day sarà presentato/lanciato a Roma, in collegamento con gli aeroporti aderenti, sempre il 5 febbraio, con una conferenza stampa, che vedrà l’intervento del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, insieme al Presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo, al Presidente dell’ENAC Pierluigi Di Palma, all’Amministratore Delegato e Direttore Generale di SACE, Alessandra Ricci e al Delegato Confindustria ai Trasporti, Logistica e Industria del Turismo, Leopoldo Destro.

DELTA OTTIENE L’UNDICESIMO POSTO NELLA CLASSIFICA DELLE FORTUNE’S WORLD’S MOST ADMIRED COMPANY – Delta si è assicurata un’elevata posizione all’11° posto nella Fortune’s World’s Most Admired Companies recognition. “È il 12° anno che la compagnia aerea raggiunge questo traguardo. Delta ha ottenuto l’11° posto nell’all-star rankings; il punteggio più alto successivo per una global airline è stato 28”, afferma Delta. “Questo incredibile riconoscimento convalida ciò che già sappiamo essere vero: le nostre persone sono il segreto del nostro successo”, ha affermato il CEO di Delta, Ed Bastian. “Grazie al loro impegno per l’eccellenza, Delta continua a offrire ai nostri clienti un world-class service e operazioni leader del settore, qualcosa che facciamo da 100 anni e che intendiamo continuare per altri 100”. “Un servizio sicuro e affidabile abbinato a una elevata culture of care è ciò che rende Delta la scelta principale per i nostri clienti. Alla base di questa solida fiducia nel brand c’è il prezioso lavoro delle nostre persone, il motivo per cui Delta è la compagnia aerea più premiata del settore. Nell’ultimo anno, milioni di clienti Delta hanno potuto godere di esperienze nuove e migliorate, pensate per elevare i loro viaggi premium. Quest’anno i clienti possono aspettarsi ancora di più. Dalle nuove partnership esclusive con brand amati come Uber e YouTube agli strumenti digitali leader del settore che rendono i viaggi ancora più semplici, Delta continua la sua ascesa come una delle aziende più ammirate al mondo. Delta ha stabilito la sua leadership nel settore con molteplici riconoscimenti degni di nota, tra cui top-ranked airline for First/Business and Premium Economy Passenger Satisfaction nel 2024 North America Airline Satisfaction Study, Cirium’s Platinum Award per l’elevata puntualità e l’eccellenza operativa per il terzo anno consecutivo e il piazzamento al primo posto nel Business Travel Magazine survey per il quattordicesimo anno consecutivo”, conclude Delta.

JETBLUE E BARCLAYS LANCIANO LA PREMIER CREDIT CARD – JetBlue ha annunciato oggi il lancio della JetBlue Premier World Elite Mastercard®, emessa da Barclays US Consumer Bank, progettata per sbloccare valore per i frequent travelers. “Con vantaggi elite, come l’accesso gratuito alle lounge, la Premier Card rende l’esperienza JetBlue più gratificante che mai. A partire da oggi, i clienti possono richiedere la JetBlue Premier Card e approfittare di un’offerta a tempo limitato: 70.000 punti TrueBlue e 5 tiles per la Mosaic qualification dopo aver speso 5.000$ nei primi tre mesi. Questa promozione offre ai titolari di Premier Card un vantaggio verso lo status Mosaic, sbloccando vantaggi come gli upgrade EvenMore® e bagagli registrati gratuiti aggiuntivi”, afferma JetBlue. “Aggiungere prodotti e vantaggi desiderati dai nostri clienti è una parte fondamentale del nostro piano JetForward e non potremmo essere più entusiasti di presentare la JetBlue Premier Card”, ha affermato Chris Buckner, JetBlue’s vice president of loyalty and partnerships. “Come prima premium credit card in assoluto, progettata con il contributo dei nostri clienti e dei membri Mosaic più fedeli, si basa sui vantaggi dei nostri programmi TrueBlue e Mosaic per offrire maggiori vantaggi sia a terra che in volo. Con funzionalità studiate per competere con altre carte di viaggio di alto livello, la Premier Card offre ai fan di JetBlue più motivi per amare la nostra pluripremiata esperienza, guadagnando punti extra e godendo di vantaggi esclusivi prima del decollo”. “Siamo entusiasti di annunciare il lancio della nuova JetBlue Premier Card, che segna una pietra miliare significativa nella nostra partnership decennale di successo con JetBlue”, ha affermato Tim Mills, head of JetBlue Partnership at Barclays US Consumer Bank. “Con questa nuova carta, siamo entusiasti di soddisfare la crescente domanda di vantaggi ed esperienze premium, continuando il nostro impegno a offrire valore e servizio eccezionali ai clienti fedeli di JetBlue”.

LOCKHEED MARTIN DICHIARA IL DIVIDENDO DEL PRIMO TRIMESTRE 2025 – Lockheed Martin informa: “Il Lockheed Martin Corporation board of directors ha autorizzato un first quarter 2025 dividend di $3,30 per azione. Il dividendo è pagabile il 28 marzo 2025 ai titolari registrati alla chiusura delle attività il 3 marzo 2025”.

IATA: STATEMENT SULL’UK AIRPORT EXPANSION – L’International Air Transport Association (IATA) ha rilasciato una dichiarazione in seguito a un discorso dell’UK Chancellor of the Exchequer, Rachel Reeves, indicando il sostegno del governo all’espansione della capacità aeroportuale del Regno Unito. “La posizione globale del Regno Unito a livello economico e sociale trarrà beneficio se verrà fornita ulteriore capacità aeroportuale nel sud-est. Le opportunità per aumenti relativamente rapidi a Gatwick e Luton dovrebbero essere colte. Ma il declino di Heathrow non riguarda la capacità: riguarda i costi. Le sue tariffe rimangono tra le più alte al mondo. Per rafforzare la competitività del Regno Unito, è fondamentale che le tariffe vengano ridotte e non aumentate ulteriormente. Ciò significa garantire che gli attuali airline users non siano gravati da costi che dovrebbero essere sostenuti dagli azionisti dell’aeroporto e dagli eventuali utenti della nuova capacità. Gli enti regolatori dovranno essere estremamente fermi su questioni di costi ed efficienza. Sebbene questa dichiarazione di intenti sia benvenuta, le compagnie aeree preferirebbero vedere misure più immediate per migliorare la competitività dell’aviazione del Regno Unito, a partire dal taglio della APD tax e dell’ETA visa waiver charge, oltre a incentivi più forti per sustainable aviation fuels più economici”, afferma Willie Walsh, IATA’s Director General.

CIRRUS: ESPLORARE LA PERSONAL AVIATION CON LA CIRRUS AIRCRAFT OWNERSHIP – Cirrus informa: “Possedere un aereo apre un mondo di libertà e flessibilità. Che sia per lavoro o per piacere, la personal aviation consente di viaggiare al tuo ritmo. Puoi visitare più località in un giorno o volare verso destinazioni non servite dalle compagnie aeree commerciali. Puoi partire quando vuoi, consentendo di massimizzare il tuo tempo e vivere il viaggio in un modo completamente nuovo. All’inizio, l’idea di possedere un aereo potrebbe sembrare opprimente. Cirrus semplifica il processo di proprietà dell’aereo con risorse progettate per aiutare i nuovi proprietari con flight training, financing, maintenance services e altro ancora. Con Cirrus si ottiene l’accesso a una serie di servizi progettati per migliorare e semplificare l’esperienza di proprietà, tra cui: Cirrus Approach™ Flight Training, Cirrus IQ™ app, Cirrus One™ Concierge Services, Maintenance Programs, Aircraft Warranty, Cirrus Finance Options. Ogni servizio è progettato per dare tranquillità e più tempo per godere dei vantaggi della personal aviation. Il costo di proprietà include diversi fattori, come prezzo di acquisto, carburante, tariffe per hangar, manutenzione e assicurazione. Cirrus offre opzioni di finanziamento e programmi come JetStream, che forniscono costi di manutenzione fissi per semplificare la stesura del budget. La sicurezza è il primo pensiero per chi è alle prime armi con l’aviazione ed è la massima priorità per Cirrus. I nostri aeromobili sono dotati del rivoluzionario Cirrus Airframe Parachute System® (CAPS®). Innovazioni come CAPS contribuiscono al nostro solido record di sicurezza. Cirrus è ugualmente impegnata a garantire che i nostri piloti siano aggiornati con la formazione di volo continua tramite Cirrus Approach, che offre una gamma completa di flight training material. Dalla pianificazione di un volo introduttivo all’iscrizione al nostro Private Pilot Program, il nostro team ti aiuta nel processo offrendo risorse personalizzate, formazione pratica al volo e supporto dedicato”.

LOCKHEED MARTIN SUPPORTA LE BILATERAL CJADC2 CAPABILITIES CON AEGIS – Lockheed Martin ha supportato le U.S. and Japan Self Defense Forces (JSDF) con coordinated, joint long-range fires tra maritime and land units durante l’esercitazione Keen Sword, vicino al Giappone continentale. I risultati contribuiranno a dare forma alle future combined joint all-domain command and control (CJADC2) capabilities e ad aprire la strada alla continua partecipazione multilaterale alle principali esercitazioni. Durante questa esercitazione, il Virtualized Aegis Weapon System (VAWS) ha supportato con successo la 3rd Multi-Domain Task Force (MDTF) durante una missione navale per colpire un obiettivo terrestre. Aegis ha mostrato la sua flessibilità e interoperabilità. VAWS ha eliminato la necessità di operazioni manuali trasmettendo fire control orders dettagliati in formato digitale, attraverso i database dei servizi militari esistenti per includere Advanced Field Artillery Tactical Data System per coordinare i simulated fires. “Il Keen Sword Technology Observer Demonstration Program ha consentito a Lockheed Martin di condividere con una delegazione senior di leader militari e civili degli Stati Uniti, del Giappone e dell’Australia come la nostra Joint C2 architecture comune può aiutare a realizzare la loro visione di interoperabilità e integrazione multilaterale tra i domini”, afferma Erika Marshall, vice president C4ISR at Lockheed Martin. “Queste capacità possono essere implementate e aggiornate rapidamente per soddisfare le esigenze della missione”. “L’utilizzo di VAWS nell’esercitazione ha dimostrato la scalabilità di Aegis nel supportare operazioni sia terrestri che marittime”, ha affermato Chandra Marshall, vice president and general manager of Multi-Domain Combat Solutions at Lockheed Martin.

COLLINS AEROSPACE SI AGGIUDICA IL COOPERATIVE ENGAGEMENT CAPABILITY DESIGN AGENT DALLA U.S. NAVY – Collins Aerospace, un’azienda RTX, si è aggiudicata un follow-on contract con un potenziale fino a 904 milioni di dollari in cinque anni per continuare lo sviluppo della U.S. Navy Cooperative Engagement Capability, un sistema che integra sensori su piattaforme di superficie, terra e aria per abilitare Integrated Fire Controls. RTX è l’unico fornitore della Cooperative Engagement Capability (CEC) dal 1985. Il nuovo sole source contract segue un five-year Design Agent contract esistente. Collins ha distribuito e mantenuto con successo il CEC su oltre 174 piattaforme della Marina degli Stati Uniti, del Corpo dei Marines degli Stati Uniti e internazionali.

GE AEROSPACE CELEBRA LA PRIMA GRADUATING CLASS A LAFAYETTE – GE Aerospace ha annunciato che la sua prima classe di apprendisti si è graduata all’Apprenticeship Program di Lafayette, Indiana, dopo aver completato la formazione sul posto di lavoro e in aula. Tutti e tre i graduati hanno ottenuto la FAA powerplant license, che consente loro di ispezionare, riparare e mantenere autonomamente i motori degli aeromobili presso GE Aerospace. “Non potremmo essere più orgogliosi di questa prima classe di graduati per il loro duro lavoro. Intraprenderanno promettenti carriere presso GE Aerospace in un settore dinamico e gratificante”, ha affermato Jordan Wysong, site leader for GE Aerospace Lafayette site, che assembla e ripara il motore CFM LEAP, oltre ad assemblare il motore Passport per business jet. “Il programma di apprendistato è una pietra angolare dei nostri sforzi per creare talenti locali e non vediamo l’ora di celebrare le lezioni future negli anni a venire”. Nell’ambito del programma, gli apprendisti trascorrono due o tre anni imparando insieme ai mentori, lavorando su più ambiti di lavoro pratici. Partecipano anche a un seminario presso la Purdue University per acquisire ulteriori conoscenze necessarie per superare l’esame FAA. L’azienda ha lanciato il programma di apprendistato nel 2022 per soddisfare l’aumento della produzione del motore LEAP e paga gli apprendisti per l’intero programma. Attualmente ci sono 10 persone nel programma in crescita. Oltre al programma di apprendistato, l’anno scorso GE Aerospace ha annunciato l’intenzione di investire più di 10 milioni di $ nella struttura di Lafayette per attrezzature aggiuntive e nuovi utensili. Il Lafayette Apprenticeship Program fa parte degli sforzi più ampi di GE Aerospace per rafforzare la forza lavoro. L’azienda ha una lunga storia di formazione di nuovi e attuali lavoratori. Nel 2024 più di 850 persone hanno preso parte a un programma GE Aerospace o a uno sforzo sponsorizzato. Altri programmi di apprendistato esistono in Galles, Regno Unito, e Rutland, Vt., che ha recentemente celebrato il 50° anniversario del suo programma di apprendistato.

PROSEGUE LA SERIE “THE FIGHTER SHOW” DI EUROFIGHTER – Eurofighter informa: “La pluripremiata serie YouTube di Eurofighter, The Fighter Show, ha iniziato la sua terza stagione unendosi a due dedicated military jet photographers alla ricerca dello scatto perfetto del jet Typhoon. L’episodio si addentra nel mondo dei plane spotters. Dal suo lancio nel 2023, The Fighter Show ha superato i 2 milioni di visualizzazioni su YouTube, con gli spettatori della serie che hanno potuto godere di un accesso unico al mondo dell’aviazione e della difesa. L’episodio ‘Catch me if you can – Photohunting Eurofighter Typhoon’ può essere visto sul canale YouTube di Eurofighter”.