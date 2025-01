Cathay Pacific: nuova collaborazione con il ristorante stellato Michelin Yat Tung Heen

Cathay Pacific annuncia la nuova partnership con il ristorante cantonese Yat Tung Heen, di Eaton EK e premiato con una stella Michelin, offrendo un’esperienza culinaria premium ai clienti di Premium Economy ed Economy Class che viaggeranno su voli a lungo raggio in partenza da Hong Kong e su selezionati voli regionali con destinazioni come Cina continentale, Giappone e Thailandia.

“Guidato dal celebre Chef Tam Tung, Yat Tung Heen è un’istituzione culinaria di Hong Kong dal 1990: il ristorante è specializzato in cucina cantonese tradizionale, proposta in versione raffinata, in grado di esaltare i sapori degli ingredienti. Il ristorante, in collaborazione con il team di Cathay Pacific, ha ideato un esclusivo menu di bordo che propone una selezione di squisiti piatti locali, che vanno ad ampliare la proposta di “Hong Kong Flavours” disponibili in volo.

Questa nuova partnership rientra in un più ampio impegno di Cathay Pacific volto a migliorare costantemente l’in-flight experience nelle classi Premium Economy ed Economy, a cui si aggiungeranno altre novità che verranno introdotte progressivamente”, afferma Cathay Pacific.

Vivian Lo, General Manager Customer Experience and Design di Cathay, ha affermato: “Collaborare con Yat Tung Heen, una vera forza culinaria, ci consente di trasformare la nostra esperienza gastronomica in volo in qualcosa di ancora più memorabile per i nostri clienti. Siamo entusiasti di offrire questa esperienza di alto livello ai nostri clienti in Premium Economy ed Economy Class, soprattutto perché è la prima volta che collaboriamo con un ristorante stellato Michelin per i nostri menu in queste cabine. La nostra speranza è di arricchire il viaggio di ogni viaggiatore offrendogli un assaggio dei sapori unici e iconici di Hong Kong, la nostra ‘casa’, realizzati dall’unione dell’abilità culinaria di Cathay Pacific e di Yat Tung Heen”.

Harvey Thompson, Managing Director di Eaton Workshop, ha affermato: “Questa entusiasmante collaborazione tra il ristorante cantonese stellato Michelin di Eaton HK, Yat Tung Heen, e Cathay Pacific è la prova del talento e della perseveranza dello chef Tam Tung. Lo chef Tam è una figura amata nella comunità culinaria di Hong Kong da decenni, celebrato per la sua dedizione alla conservazione e all’innovazione simultanea della cucina cantonese. Attraverso questa collaborazione, siamo lieti di offrire ai clienti di Cathay Pacific un vero assaggio di Hong Kong, mostrando i ricchi sapori e la tradizione che definiscono la nostra città. È un onore condividere le creazioni dello Chef Tam con i viaggiatori di tutto il mondo, offrendo loro un’esperienza culinaria autentica che riflette l’essenza della nostra città”.

L’Executive Chef di Yat Tung Heen, Tam Tung, ha affermato: “Negli anni in cui ho ricoperto il ruolo di Executive Chef di Yat Tung Heen, ci siamo sempre impegnati a offrire ai nostri ospiti un’esperienza culinaria degna di una stella Michelin, con i migliori ingredienti possibili. Vedere questa tradizione raggiungere i cieli con una compagnia aerea iconica come Cathay Pacific è molto emozionante. Non vedo l’ora che i viaggiatori possano provare i sapori tipici di Yat Tung Heen”.

Per maggiori informazioni, visitare https://www.cathaypacific.com/cx/it_IT.html.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific – Photo Credits: Cathay Pacific)