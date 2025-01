Emirates SkyCargo conferma il suo ruolo strategico in Italia

Emirates SkyCargo, la divisione cargo di Emirates, conferma il suo ruolo strategico in Italia. “Nell’ultimo anno, infatti, la divisione merci di Emirates ha trasportato dal nostro Paese verso i mercati chiave del network della compagnia aerea oltre 33 mila tonnellate di beni per una crescita del 22% rispetto all’anno precedente. Relativamente alle importazioni, anche quest’ultime si confermano in crescita nel 2024. Basti pensare che attraverso Emirates SkyCargo sono arrivate in Italia oltre 27 mila tonnellate di merci rispetto alle 15 mila tonnellate dell’anno precedente, con una crescita che si attesta intorno all’81%.

In Italia, Emirates SkyCargo opera con strutture permanenti nei quattro gateway della compagnia presenti nel Paese: Milano, Roma, Bologna e Venezia. L’aeroporto di Milano Malpensa è il principale hub per il trasporto merci in Italia, con importazioni ed esportazioni che si equivalgono. Tra novembre 2023 e ottobre 2024, dall’aeroporto di Milano Malpensa è partito oltre il 53% delle esportazioni di Emirates SkyCargo in Italia e il 64% dei beni importati nel nostro Paese da Emirates SkyCargo sono arrivati presso l’aeroporto lombardo. I tre mercati chiave da cui provengono le merci sono Hong Kong, India ed Emirati Arabi Uniti; quelli in cui vengono esportate sono gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita e l’India“, afferma Emirates.

“La divisione merci di Emirates è leader nel trasporto di beni deperibili e prodotti del settore medico e farmaceutico. Generi alimentari, macchinari, prodotti dell’industria tessile, capi d’abbigliamento e accessori di lusso, parti di ricambio di automobili e motocicli e beni di valore sono i principali prodotti esportati verso i mercati chiave del network Emirates; mentre gli articoli preminenti importati dai mercati chiave, soprattutto quelli asiatici, sono prodotti tecnologici, capi d’abbigliamento e tessile. Infine, attraverso il gateway di Roma Fiumicino transitano per la maggior parte i prodotti farmaceutici, mentre le merci deperibili sono importate ed esportate da tutte le strutture. I beni di valore e i capi d’abbigliamento e accessori di lusso transitano principalmente dai gateway di Milano Malpensa e Venezia, mentre le auto dall’aeroporto di Bologna“, prosegue Emirates.

“La crescita di Emirates SkyCargo in Italia è in linea con l’andamento globale della nostra compagnia che nell’ultimo anno ha registrato un notevole incremento delle importazioni e delle esportazioni”, ha dichiarato Flavio Ghiringhelli, Country Manager di Emirates Italia. “La forte domanda dei clienti per i prodotti specializzati di Emirates SkyCargo e l’eccellente rete di operazioni cargo e di stiva hanno visto aumentare i rendimenti di questa divisione”.

“Grazie ai quattro gateway della Compagnia presenti nel nostro Paese, Emirates SkyCargo si conferma un attore strategico nel mercato italiano. Siamo orgogliosi di essere parte di una catena virtuosa a 360° che tiene conto dell’elevata domanda dei clienti per le nostre soluzioni logistiche, della portata e della connettività del network globale di Emirates, dell’importanza a livello mondiale di Dubai come hub logistico globale via terra, aria e mare e dei continui investimenti di Emirates SkyCargo in tecnologia digitale, infrastrutture e prodotti. Risultati tangibili anche grazie ad un team di oltre 30 persone che lavorano all’unisono nei quattro gateway italiani per rispondere in maniera efficace ed efficiente alle richieste di tutti i nostri clienti”, ha concluso Silvia Tagliaferri, Cargo Manager Italia di Emirates SkyCargo.

“Emirates è uno dei principali vettori cargo al mondo e opera con una flotta giovane e moderna di aerei dedicati al trasporto merci. La rete copre oltre 140 destinazioni in 6 continenti, collegando imprese e comunità in tutto il mondo. Recentemente, Emirates ha concluso un ordine per altri 5 Boeing 777 Freighter da consegnare a partire dal 2025/2026, portando la flotta a 21 aeromobili cargo entro la fine del 2026″, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)