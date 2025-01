Condor amplia il suo network con due solide partnership

Condor informa: “Nuovi collegamenti da Panama e Dubai. Con i suoi nuovi voli diretti da Francoforte a Panama City (PTY), Condor non solo apre una rotta attualmente non servita, ma apre anche la porta d’accesso all’America Latina. Grazie a una solida partnership con Copa Airlines, più di 40 destinazioni aggiuntive in America Latina e nei Caraibi sono comodamente collegate al Condor service per un viaggio senza interruzioni in Costa Rica, Perù, Ecuador, Cile, Argentina e altro ancora.

La scelta per gli ospiti Condor sta aumentando anche verso est: grazie a una più ampia collaborazione con Emirates, i viaggiatori in partenza con Condor da Berlino ora hanno comodi collegamenti da Dubai verso le più attraenti mete turistiche in Vietnam, India, Singapore, Malesia e Australia“.

“Con Copa Airlines ed Emirates, abbiamo al nostro fianco partner solidi che offrono ai nostri ospiti molte entusiasmanti e nuove opzioni di viaggio. I viaggiatori trarranno vantaggio da collegamenti senza interruzioni con i loro bagagli registrati fino alla loro destinazione finale e dal servizio unico di Condor, Copa ed Emirates”, afferma Peter Gerber, CEO di Condor.

“I voli possono essere prenotati online sul sito www.condor.com oppure presso qualsiasi agenzia di viaggi”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)