Qantas sta intraprendendo una riprogettazione delle uniformi

Qantas sta intraprendendo una riprogettazione importante delle uniformi per la prima volta in oltre un decennio, mentre la compagnia intensifica il suo storico programma di rinnovo della flotta, continua a investire nei clienti e si prepara a conquistare l’ultima frontiera dell’aviazione con il lancio del Project Sunrise.

“Mentre la compagnia aerea consolida il suo percorso verso un futuro ambizioso, inizierà a rivedere una delle rappresentazioni più visive del brand, l’uniforme Qantas, cercando un nuovo stilista australiano che la porti nella prossima era.

Ponendo le sue persone al centro della riprogettazione, Qantas inizierà oggi a intervistare la sua uniformed workforce di oltre 17.500 membri del team per aiutare a sviluppare la nuova uniforme, che rappresenterà il futuro della compagnia aerea”, afferma Qantas Group.

La CEO di Qantas Group, Vanessa Hudson, ha affermato che la riprogettazione è l’inizio di una nuova era per la compagnia aerea e per il suo personale: “Abbiamo piani ambiziosi per il futuro e trasformare il modo in cui riflettiamo il brand è fondamentale per questo. La nostra uniforme rappresenta lo spirito Qantas in tutto il mondo. Con una vasta e crescente rete domestica e internazionale, uno storico programma di rinnovo della flotta in corso e l’ultima frontiera dell’aviazione globale dietro l’angolo, è tempo di definire un nuovo look per il nostro personale che rifletta dove stiamo andando.

Fin dai nostri inizi, il modo in cui rappresentiamo il brand si è evoluto in modo significativo. Mentre lo stile dell’uniforme potrebbe essere cambiato, ciò che non è cambiato è l’orgoglio che il nostro personale ha nell’indossarlo, motivo per cui lo stiamo mettendo al centro del processo di progettazione.

Il nostro personale ha amato indossare il design attuale, creato da Martin Grant nel 2013, e voglio ringraziarlo per la sua collaborazione nel corso dell’ultimo decennio”.

“Tra i precedenti stilisti dell’uniforme ci sono Peter Morrissey, Yves Saint Laurent, George Gross e Harry Who, ed Emilio Pucci, che hanno spesso rispecchiato i momenti chiave nei 105 anni di storia del Flying Kangaroo.

Qantas ora ingaggerà diversi stilisti australiani per esaminare i requisiti e intraprendere un processo di selezione per quella che diventerà l’undicesima uniforme della sua storia.

Il prossimo stilista dell’uniforme sarà annunciato nei prossimi mesi, con Qantas che pianifica di lanciare il nuovo design nel 2027. Il nuovo look farà parte dei major fleet investments della compagnia aerea nei prossimi anni, con oltre 100 aeromobili ordinati in tutto Qantas Group nel prossimo decennio e investimenti significativi nella flotta attuale”, conclude Qantas Group.

(Ufficio Stampa Qantas Group – Photo Credits: Qantas Group)