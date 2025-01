Air France presenta “Passengers”, il podcast in cui i viaggiatori raccontano le loro storie uniche

Air France informa: “Un trapianto di cuore salvavita, un ricongiungimento dall’altra parte del mondo, l’incontro con l’amore della vita… Queste storie uniche e vere hanno tutte una cosa in comune: il viaggio aereo.

In “Passengers”, il nuovo podcast di Air France, cinque viaggiatori condividono le loro storie straordinarie. La serie è ora disponibile sulle piattaforme podcast e a bordo dei voli a lungo raggio della compagnia aerea.

Da 92 anni, Air France trasporta i suoi passeggeri in tutto il mondo, offrendo loro un’esperienza di viaggio unica e talvolta incredibile. Con il suo podcast “Passengers”, la compagnia aerea ha invitato cinque viaggiatori, Guillaume, Sophie, Mariel, Igor e Anna, a condividere le loro storie”.

“Ognuno dei cinque episodi da 15 minuti invita gli ascoltatori a immergersi in queste storie di incontri ed esperienze indimenticabili resi possibili dal viaggio aereo. Tutto inizia con Guillaume, cardiochirurgo e professore universitario, che ci racconta del trasporto del primo cuore umano attraverso l’Atlantico, dalle Indie Occidentali a Parigi, a bordo di un volo Air France, per salvare la vita di un paziente.

Seguono altre storie, come quella di Mariel, una bambina adottata che vive negli Stati Uniti, che da adulta si riunisce alla sua famiglia d’origine in Francia. Poi c’è Anna, che ha incontrato l’amore della sua vita dopo aver scambiato posto a bordo di un volo. Queste storie di vita vera vanno ben oltre la semplice esperienza di salire a bordo di un aereo, mostrando come il viaggio aereo possa svolgere un ruolo decisivo in tutte le nostre vite”, prosegue Air France.

“Il podcast “Passengers” è ora disponibile in francese e inglese su Deezer, Apple Podcast e Spotify. “Passengers” può essere ascoltato anche sui voli a lungo raggio come parte dell’offerta di intrattenimento in volo”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)