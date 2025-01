Austrian Airlines lancia voli per Ivalo, Finlandia settentrionale

Austrian Airlines informa: “Primo volo di successo di Austrian Airlines per Ivalo sabato 25 gennaio 2025: dopo un decollo puntuale alle 09:30 da Vienna Schwechat, il volo OS339 è atterrato a Ivalo per la prima volta, dopo un tempo di volo di poco meno di tre ore e mezza. A bordo numerosi appassionati di sport invernali e amanti del freddo, per i quali il sogno di una vacanza invernale nel nord della Finlandia sta ora diventando realtà.

Un comitato di rappresentanti di Ivalo Airport e del gestore aeroportuale finlandese Finavia ha assicurato un caloroso benvenuto e tanto cioccolato finlandese ai passeggeri Austrian Airlines, a circa 234 chilometri a nord del Circolo Polare Artico”.

“Ivalo, la città più grande della Lapponia settentrionale, con poco più di 3.000 abitanti, è l’aeroporto più a nord della Finlandia e il punto di partenza ideale per gli amanti dello sci di fondo, poiché la regione turistica di Inari ha diverse centinaia di chilometri di piste da sci di fondo ben curate. Anche le escursioni sugli sci, le discese in slitta e i safari in motoslitta con aurora boreale sono attività per cui Ivalo è famosa. Durante il giorno, i visitatori possono osservare le renne nel loro ambiente naturale, mentre di notte l’aurora boreale illumina il cielo.

Austrian Airlines servirà la rotta ogni sabato nel 2025 winter timetable, fino all’inizio di marzo”, conclude Austrian Airlines.

