Emirates inaugura l’Emirates World al Cairo

Emirates svela il suo Emirates World store in Egitto, ampliando la portata del suo rinnovato travel retail store concept, che eleva l’esperienza del cliente attraverso vetrine di prodotti, tecnologie intelligenti e consulenti di viaggio esperti.

“L’Emirates World store, situato nel lussuoso 5A WaterWay in Cairo, è stato inaugurato da Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer e da Adil Al Ghaith, Senior Vice President Commercial Operations, Centre, alla presenza di Her Excellency Mariam Al Kaabi, UAE Ambassador, Pilot Montaser Mana, Deputy Minister of Civil Aviation of Egypt e Amr Kady, CEO of Egypt Tourism Authority. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato anche altri ospiti illustri, partner commerciali e media”, afferma Emirates.

Commentando il traguardo, Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, ha affermato: “Quest’anno segna il nostro quarto decennio di attività. L’Egitto è stata una delle prime cinque destinazioni in cui ci siamo lanciati all’inizio delle nostre attività e siamo orgogliosi di migliorare ulteriormente la nostra offerta per i clienti con l’inaugurazione di Emirates World al Cairo.

La nostra global retail strategy è perfettamente allineata con la nostra promessa “Fly Better”, offrendo ai nostri clienti l’ospitalità elevata che si aspettano da Emirates, insieme a tecnologie intelligenti ed efficienti, esposizioni di prodotti pratiche e supporto e consulenza di esperti. Continueremo a lanciare gli Emirates World concept stores e in tutta la nostra rete, per connetterci più profondamente con i nostri clienti in più punti di contatto a terra”.

“Con 332 m2, Emirates World Cairo avvicina ancora di più i prodotti e i servizi iconici della compagnia aerea ai clienti in città. Con la sua tavolozza di colori chiara e ariosa e l’ambiente open space simile a una lounge, il concept store ricorda l’aspetto e l’atmosfera distintivi della compagnia aerea in volo, ulteriormente amplificati dal full-size showcase dell’iconica Emirates A380 Onboard Lounge experience e dal First Class suite display.

Nove customer service counters gestiti da consulenti esperti offrono una gamma completa di servizi, dalla pianificazione di itinerari di viaggio, al supporto per prenotazioni e biglietteria, nonché richieste di informazioni generali. Tecnologie intelligenti come il ‘selfie mirror’ scattano foto dei viaggiatori sullo sfondo di destinazioni panoramiche, ispirando i clienti a esplorare di più, mentre i self-service kiosks offrono ai clienti un punto di contatto self-service, riducendo al minimo i tempi di attesa e offrendo un servizio più rapido”, prosegue Emirates.

“Per quasi quattro decenni, Emirates è stata un partner fedele dell’aviazione, del turismo e del commercio in Egitto. Dal primo volo nel 1986, quando la compagnia aerea aveva meno di un anno, Emirates ha trasportato oltre 10,6 milioni di passeggeri. Oggi, Emirates serve il Cairo con quattro voli giornalieri.

Emirates ha inoltre creato notevoli opportunità di lavoro: attualmente oltre 920 cittadini egiziani prestano servizio come membri dell’equipaggio di cabina, contribuendo alla creazione di posti di lavoro a livello locale e garantendo che l’ospitalità e la cultura egiziane siano rappresentate sulla scena mondiale”, conclude Emirates

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)