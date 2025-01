Emirates apre la sua lounge più ampia, seconda solo a Dubai, al Bangkok Suvarnabhumi Airport

Emirates celebra l’apertura della sua nuova lounge al Bangkok Suvarnabhumi Airport, Satellite 1 Terminal (SAT-1). “La lounge recentemente trasferita e ristrutturata nell’ultimo terminal dell’aeroporto stabilisce un nuovo standard per i viaggi premium, offrendo ai clienti Emirates un’esperienza di terra migliorata che si adatta alla raffinatezza del loro viaggio.

Con la ristrutturazione da 5 milioni di dollari, la lounge ora si estende su 1.454 metri quadrati. Con una capienza di 250 ospiti, può ospitare comodamente tutti i passeggeri premium che viaggiano su due partenze simultanee dell’A380. La lounge ampliata di Bangkok ora è la più grande international lounge facility al di fuori dell’home market della compagnia aerea”, afferma Emirates.

“I passeggeri di First e Business Class di Emirates, così come gli Skywards members, possono aspettarsi riposo e relax prima del volo con arredi di lusso nello stile esclusivo di Emirates, eleganti opzioni di ristorazione e un’atmosfera serena. La lounge offre anche una serie di servizi, tra cui docce idromassaggio, Wi-Fi gratuito e una ricca selezione di cibi e bevande che comprende piatti locali e internazionali, oltre ai classici dessert thailandesi (l’accesso a pagamento alla lounge è disponibile su www.emirates.com).

Emirates è una delle prime compagnie aeree a trasferirsi al Terminal SAT-1, che offre strutture moderne e comode per i clienti che volano su uno qualsiasi dei sei voli giornalieri della compagnia aerea da Bangkok. Situata in posizione strategica al quarto piano del SAT-1, la lounge Emirates è a soli cinque minuti a piedi dai gate di imbarco.

Emirates attualmente gestisce 41 lounge aeroportuali in tutto il mondo, di cui sette a Dubai International Airport e 34 nel suo global network. La compagnia aerea offre inoltre ai clienti idonei l’accesso alle partner lounges in destinazioni selezionate”, prosegue Emirates.

“Quest’anno Emirates festeggerà 35 anni di servizio in Thailandia e nel corso degli anni la compagnia aerea ha raddoppiato il suo impegno per far crescere il turismo e gli affari nel principale hub di viaggio del sud-est asiatico. La compagnia aerea opera cinque voli giornalieri tra Dubai e Bangkok, utilizzando un mix di Airbus A380 e Boeing 777, oltre a doppi voli giornalieri per Phuket e un servizio giornaliero diretto tra Bangkok e Hong Kong.

Operando la più grande premium cabin capacity tra i vettori internazionali da/per Bangkok, Emirates offre oltre 870 posti giornalieri in First e Business Class sulle sue rotte da e per la città. L’ampia capacità di posti premium rafforza la posizione di Emirates come principale compagnia aerea straniera per viaggi di lusso da e per Bangkok, che ha guidato l’espansione delle sue airport lounge facilities per accogliere il crescente numero di clienti premium.

Bangkok è anche la seconda destinazione più grande di Emirates con First and Business Class seat capacity, evidenziando la popolarità della rotta e la forte domanda di viaggi premium.

Viaggiare con Emirates si estende oltre l’esperienza di volo. I passeggeri di First e Business Class possono usufruire del lusso door-to-door con un complimentary Chauffeur-drive service che copre un raggio di 60 km da Suvarnabhumi Airport, insieme a banchi check-in esclusivi. Sugli aeromobili A380 di Emirates, l’esperienza premium include l’esclusiva Onboard Lounge, le private First Class suites e una lussuosa Shower Spa. I viaggiatori che volano sugli aerei A380 e Boeing 777 di Emirates potranno anche usufruire del pluripremiato sistema di intrattenimento della compagnia aerea, ice, con oltre 6.500 canali di intrattenimento on-demand”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)