TAAG Angola Airlines riceve il suo primo Boeing 787 Dreamliner

Boeing ha consegnato il primo di quattro 787 Dreamliner a TAAG Angola Airlines, presentando la nuova livrea della compagnia aerea.

“Il 787-9 e le successive consegne del jet widebody faranno progredire i piani di modernizzazione della flotta della compagnia aerea e le sue long-haul capabilities, portando più viaggiatori e scambi commerciali in Angola con l’aereo commerciale più avanzato del settore.

Il primo 787 Dreamliner della compagnia aerea, in leasing da AerCap, è arrivato a Luanda poco prima dell’Angola’s Liberation Day il 4 febbraio, segnando quasi 50 anni dalla consegna del primo aereo di TAAG Angola, un Boeing 737-200″, afferma Boeing.

“La consegna del 787-9 è un passo fondamentale nella strategia di modernizzazione della flotta di TAAG Angola Airlines”, ha affermato Nelson Pedro Rodrigues de Oliveira, CEO di TAAG Angola Airlines. “Questo aereo offre l’efficienza e la versatilità di cui abbiamo bisogno per soddisfare le crescenti richieste del mercato, sostituire la nostra vecchia flotta widebody e offrire una world-class experience ai nostri passeggeri”.

“TAAG Angola Airlines attualmente opera cinque 777-300ER (Extended Range), tre 777-200ER e sette 737 Next-Generation, collegando l’Angola a 12 destinazioni in Africa, Europa, Sud America e Cina. L’introduzione del 787 Dreamliner consentirà al vettore di espandere la sua rete a lungo raggio, con piani per lanciare nuove rotte verso l’Europa ed esplorare opportunità in Asia e Nord America”, prosegue Boeing.

“Il 787 Dreamliner completerà la flotta di Boeing 737 e 777 di TAAG Angola Airlines, mentre continuiamo a supportare la compagnia aerea nella sua missione di collegare persone e luoghi in tutto il mondo”, ha affermato Anbessie Yitbarek, vice president of Boeing Commercial Sales for Africa. “Il nostro rapporto cinquantennale con TAAG Angola Airlines è stato costruito sulla fiducia e sugli obiettivi condivisi e non vediamo l’ora di vivere molti altri anni di collaborazione e innovazione di successo insieme”.

“Il 787 Dreamliner, ordinato da TAAG Angola Airlines nel 2023, è una parte fondamentale degli sforzi di modernizzazione dell’operatore. Riconosciuto per le sue tecnologie avanzate, l’efficienza nei consumi e l’eccezionale passenger experience, il 787 Dreamliner riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO2 fino al 25% rispetto agli aerei che sostituirà.

In concomitanza con la consegna del primo 787 Dreamliner di TAAG Angola Airlines, la compagnia aerea sta lavorando con Boeing per acquistare la CO2 emissions reduction associata al blended Sustainable Aviation Fuel (SAF) tramite un accounting process chiamato book-and-claim. I distributori consegneranno il blended SAF reso disponibile tramite questi certificati acquistati agli aeroporti vicini per l’uso da parte della compagnia aerea e di altri vettori.

Il Commercial Market Outlook di Boeing prevede che l’Africa avrà bisogno di 1.170 aerei nei prossimi due decenni. Gli aerei Boeing hanno costituito la spina dorsale della commercial fleet africana per oltre 75 anni. Oltre 60 compagnie aeree operano circa 500 aerei Boeing in tutta l’Africa, che rappresentano quasi il 70% dell’airplane market in tutto il continente”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)