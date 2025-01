News Brevi – 31.01.2025

AERONAUTICA MILITARE: A ROMA IL CONVEGNO “QUANTUM TECHNOLOGIES” – Giovedì 30 gennaio, presso l’Auditorium “A.Visconti” di Palazzo Aeronautica a Roma, si è tenuto il Convegno dal titolo: “Quantum Technologies“. L’evento è stato organizzato dal Centro Studi Militari Aerospaziali (CESMA) dell’Associazione Arma Aeronautica ed ha previsto, tra l’altro, l’intervento del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, unitamente agli interventi dei massimi esperti nazionali del settore delle tecnologie quantistiche, sia del mondo industriale che dell’università e dei centri di ricerca. Il Generale Goretti ha evidenziato nel suo intervento come “le Tecnologie Quantistiche sono ormai al centro di una trasformazione epocale che sta ridefinendo il panorama globale, diventando un pilastro fondamentale per la sicurezza e la difesa di ogni Stato”. Sempre il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica ha continuato il suo intervento ponendo l’accento sull’importanza di “comprendere e sfruttare tali tecnologie come fattore essenziale per colmare il divario tecnologico del nostro Paese e affrontare con successo la sfida globale della competizione tecnologica. Questo evento ha offerto una visione completa del ruolo delle Tecnologie Quantistiche, sottolineandone l’importanza come pilastro del progresso e della sicurezza del futuro”. Il Gen. S.A. (r) Giovanni Fantuzzi, Presidente del CESMA, dopo l’indirizzo di benvenuto, ha introdotto il convegno volto ad approfondire la conoscenza delle operazioni in un ambiente di fondamentale importanza evidenziando come “il Quantum Computing, la Quantum Communication e il Quantum Sensing non costituiscono più un’opzione, ma un asset strategico indispensabile per assicurare competitività e sovranità tecnologica. Il convegno ha rappresentato una occasione imperdibile per comprendere meglio questa nuova frontiera tecnologica e capire come le Tecnologie Quantistiche stiano plasmando il futuro della sicurezza, della difesa e dell’innovazione”. L’evento ha riunito i principali esperti italiani provenienti dal mondo dell’industria e dell’Accademia, con un focus particolare sul settore della Difesa. L’obiettivo è stato quello di fornire una panoramica completa delle Tecnologie Quantistiche, esplorando le sfide, le opportunità e le applicazioni pratiche, analizzandone le implicazioni strategiche e socio-economiche. Attraverso il confronto tra esperti, l’evento ha evidenziato la necessità di un forte impegno nell’investire in questo settore per rimanere competitivi in un mercato globale in rapido sviluppo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

STATEMENT FAA SULLA MIDAIR COLLISION AL REAGAN WASHINGTON AIRPORT – La FAA informa: “Gli investigatori della FAA stanno supportando l’indagine condotta dall’NTSB sulla midair collision di mercoledì sera nei pressi del Reagan Washington National Airport. L’NTSB sta conducendo l’indagine e fornirà tutti gli aggiornamenti. Non possiamo commentare alcun aspetto delle indagini aperte. La FAA adotterà rapidamente tutte le misure necessarie in base alle evidenze dell’indagine. Un regional jet Bombardier CRJ700 di PSA Airlines è entrato in collisione in volo con un elicottero Sikorsky H-60 durante l’avvicinamento alla pista 33 del Reagan Washington National Airport, intorno alle 21:00 ora locale. PSA stava operando come Flight 5342 per American Airlines. Era partito da Wichita, Kansas. La FAA e l’NTSB indagheranno. L’NTSB condurrà l’indagine e fornirà tutti gli aggiornamenti”.

DASSAULT AVIATION PRESENTA IL PRIMO UNITED ARAB EMIRATES RAFALE – Dassault Aviation informa: “Mercoledì 29 gennaio 2025, ha avuto luogo la presentazione del primo United Arab Emirates Rafale. Questo primo F4 Rafale per gli UAE, prodotto in linea con il contract schedule, rimarrà presso il Flight Test Center di Dassault Aviation per effettuare flight tests in vista delle prime consegne alla UAE Air Force & Air Defence, programmate per la fine del 2026”.

ETIHAD AIRWAYS E’ OFFICIAL AIRLINE SPONSOR DEL MUBADALA ABU DHABI OPEN – Etihad Airways ha annunciato una nuova partnership come Official Airline Sponsor of the Mubadala Abu Dhabi Open presentato dall’Abu Dhabi Sports Council, che inizierà domani. “Con le migliori stelle del tennis che volano da tutto il mondo per il torneo annuale, la posizione di Etihad come Official Airline Sponsor rafforza l’impegno della compagnia aerea nel sostenere sport e squadre sportive su scala globale”, afferma Etihad Airways. Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha affermato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a questo prestigioso evento e ai migliori giocatori di tennis internazionali ad Abu Dhabi questo febbraio. Con un calendario di eventi entusiasmanti durante tutto l’anno, la nostra casa, Abu Dhabi, continua a brillare come destinazione di livello mondiale, sia in cui vivere che da visitare, e siamo orgogliosi di essere ambasciatori della nostra città”. Nigel Gupta, Mubadala Abu Dhabi Open Tournament Director, ha aggiunto: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Etihad Airways come Official Airline Sponsor of the Mubadala Abu Dhabi Open. Come compagnia aerea nazionale degli Emirati Arabi Uniti e leader mondiale nell’offerta di esperienze di livello d’élite, questa collaborazione si allinea perfettamente con il nostro obiettivo di portare il torneo, ora al suo terzo anno, a nuovi livelli. Non vediamo l’ora di lavorare in tandem con Etihad Airways per offrire un evento che crei ricordi fantastici per giocatori, fan e tutti i soggetti coinvolti”. “Durante gli otto giorni del torneo, Etihad radunerà la folla con coinvolgenti attivazioni per i fan presso il proprio stand, dove i visitatori potranno mostrare le proprie abilità con la racchetta in un VR tennis game, oltre a vincere premi e ricevere omaggi esclusivi. Il Mubadala Abu Dhabi Open si svolgerà dall’1 all’8 febbraio presso l’International Tennis Centre, Zayed Sports City e metterà in mostra le best female tennis players in questo prestigioso torneo WTA 500”, conclude Etihad Airways.

SAAB ANNUNCIA CAMBIAMENTI NEL GROUP MANAGEMENT TEAM – Saab annuncia una serie di cambiamenti che riguardano il Group Management team dell’azienda. “Eva Karlsson è stata nominata Senior Vice President, Chief Operating Officer (COO) e sarà un membro del Group Management team di Saab. Eva proviene da Dometic come President of Segment Land Vehicles for Europe, Middle East and Africa. Porta con sé l’esperienza di precedenti ruoli operativi e di leadership in Dometic, nonché da Assa Abloy e ABB. Di conseguenza, la Group Operational Excellence organisation di Saab passerà sotto il nuovo COO role e Charlotta Björklund, attualmente Senior Vice President, Operational Excellence, lascerà quindi il Group Management team a partire dal 1° marzo 2025 e successivamente riferirà al COO. Eva Karlsson assumerà la posizione al più tardi il 1° agosto 2025. Le business areas all’interno di Saab stanno vivendo una forte crescita e di conseguenza stanno assumendo una maggiore responsabilità per le rispettive priorità strategiche. Pertanto, l’ambito della Group Strategy function è ridotto e si concentrerà maggiormente sulle common strategic areas di Saab. Pertanto, Christian Hedelin, attualmente Senior Vice President and Chief Strategy Officer, lascerà il Group Management team e riferirà ad Anders Carp, Deputy CEO. Questo cambiamento entrerà in vigore il 1° marzo 2025”, afferma Saab. Micael Johansson, President and CEO, commenta: “Dato che Saab è in una fase di trasformazione, è naturale apportare modifiche alle responsabilità e alle strutture organizzative. Voglio ringraziare Charlotta e Christian per aver fornito un grande valore al Group Management negli ultimi anni e non vedo l’ora di vedere il loro continui contributi all’azienda in nuovi ruoli. Inoltre, vorrei dare il benvenuto a Eva in Saab e non vedo l’ora di averla nel team come COO forte ed esperto. Saab rimane un’azienda in forte crescita e con questi cambiamenti saremo ancora più in forma per continuare questo viaggio”.

EASYJET NOMINATA UNO DEI BEST PLACE TO WPORK 2025 DA GLASSDOOR – easyJet è stata nuovamente nominata uno dei Best Places to Work dA Glassdoor nel Regno Unito, quest’anno raggiungendo il sesto posto tra i 50 posti di lavoro più quotati nel Regno Unito. “Non solo è la classifica più alta di easyJet fino ad oggi, ma è anche l’unica compagnia aerea a comparire nella classifica. Basandosi esclusivamente sul feedback anonimo dei dipendenti, i Glassdoor’s Best Places to Work premiano le aziende che offrono ottimi luoghi di lavoro in un’ampia gamma di settori e industrie. Il premio riconosce l’impegno continuo di easyJet nel creare un ambiente accogliente, in cui le persone possono essere se stesse e amare il posto in cui lavorano. L’obiettivo di easyJet è quello di semplificare per i suoi dipendenti l’offerta di un servizio eccellente ai propri clienti, attraverso un’esperienza semplice, affidabile e digitale per i dipendenti. La compagnia aerea incoraggia una cultura di apprendimento in cui le persone possono crescere e prosperare, fornendo formazione, strumenti e supporto per far emergere il meglio nei suoi team, oltre a offrire iniziative come colleague networks and mentorship programmes. easyJet offre una serie di benefit, tra cui stipendi competitivi, assicurazione sanitaria completa e benefit di viaggio, oltre a quote di performance, in modo che tutti possano condividere il successo dell’azienda”, afferma easyJet. Kenton Jarvis, CEO di easyJet, ha affermato: “Crediamo fermamente che i nostri dipendenti siano la nostra risorsa più preziosa e ci impegniamo a fornire loro la migliore esperienza possibile. Siamo molto orgogliosi di essere stati nuovamente riconosciuti come uno dei migliori posti di lavoro nel Regno Unito e di aver raggiunto il nostro punteggio più alto fino ad oggi. Ciò testimonia il nostro impegno nel creare un ambiente inclusivo, positivo e gratificante in cui i nostri colleghi possano dare il meglio di sé”. Christian Sutherland-Wong, Chief Executive Officer at Glassdoor, ha affermato: “Il Best Places to Work award è più di un semplice riconoscimento, è una guida affidabile per chi cerca lavoro e si sforza di trovare non solo un ottimo posto di lavoro, ma anche una vita lavorativa migliore. Presentando le aziende in cui i dipendenti prosperano davvero, questo premio consente ai professionisti di scegliere datori di lavoro in linea con i loro valori e le loro priorità. Evidenzia inoltre il ruolo fondamentale della trasparenza e del feedback nel dare forma a un futuro in cui il lavoro supporti una vita appagante”.

GULFSTREAM NOMINA TIM WATERMAN CHIEF FINANCIAL OFFICER – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato di aver nominato Tim Waterman come senior vice president and chief financial officer, con decorrenza dal 1° febbraio. Questa nomina segue l’annuncio del 10 gennaio di Josh Thompson come president of General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (OTS). Waterman riferirà a Mark Burns, president, Gulfstream, e sarà membro del Gulfstream senior leadership team. “Waterman entra a far parte di Gulfstream con 27 anni di esperienza presso General Dynamics, dove ha ricoperto di recente il ruolo di director of financial planning and analysis. In questo ruolo, Waterman ha sviluppato operating plan and forecasting updates per il senior leadership team. In precedenza, Waterman ha ricoperto vari incarichi in tutta l’azienda, tra cui General Dynamics Electric Boat, General Dynamics Advanced Information Systems e General Dynamics Missions Systems”, afferma Gulfstream. “Tim porta con sé una vasta esperienza in tutta l’organizzazione General Dynamics ed è stato un membro influente dell’azienda per quasi tre decenni”, ha affermato Mark Burns, president, Gulfstream. “Non vediamo l’ora di avere la sua competenza e la sua guida come membro del Gulfstream leadership team”. Thompson entra a far parte di General Dynamics Ordnance and Tactical Systems come presidente, dopo cinque anni come chief financial officer in Gulfstream e quasi 25 anni in General Dynamics. “Josh è stato una risorsa straordinaria per la nostra azienda da quando è entrato a far parte di Gulfstream nel 2020. È un leader molto rispettato con un acuto acume per gli affari e gli auguriamo molto successo continuo in OTS”, ha aggiunto Burns. Waterman ha conseguito una laurea in contabilità presso la Bentley University e un Master of Business Administration presso la George Washington University.

EASA: UPDATED CONFLICT ZONE ADVISORIES PER LA MIDDLE EAST REGION – EASA informa: “La European Commission and the European Union Aviation Safety Agency (EASA), insieme agli Stati membri, stanno monitorando attentamente la situazione in Medio Oriente per valutare le minacce e i rischi in evoluzione e il loro impatto sull’aviazione civile. A seguito di recenti sviluppi, in particolare gli accordi di cessate il fuoco concordati e la riduzione complessiva delle tensioni a breve termine, l’Integrated EU Aviation Security Risk Assessment Group ha deciso di non prorogare gli attuali Conflict Zone Information Bulletins (CZIB) su Israele e Iran in scadenza il 31 gennaio 2025 e di sostituirli con dedicated Information Notes (INs) che evidenziano i rischi rimanenti nell’airspace interessato. In relazione all’airspace del Libano, il Gruppo ha sostenuto la decisione di estendere la validità dell’attuale CZIB fino alla fine di marzo 2025. Per quanto riguarda la regione del Medio Oriente, il 31 gennaio 2025, l’EASA ha emesso IN per Israele e l’airspace limitrofo (raggio di 100 NM), l’Iran e ha esteso l’attuale Information Note per il Mar Rosso meridionale. Si consiglia agli operatori di prestare attenzione e di seguire tutte le pubblicazioni aeronautiche disponibili, compresi gli aggiornamenti della European Information Sharing and Cooperation Platform. L’avviso per l’Iran raccomanda inoltre di considerare solo le operazioni diurne. Gli IN vengono distribuiti alle parti interessate in base alle necessità per fornire maggiori informazioni e raccomandazioni operative. La Commissione e l’EASA, insieme agli Stati membri, continueranno a monitorare attentamente la situazione, al fine di valutare se vi sia un aumento o una diminuzione dei rischi per gli operatori di aeromobili dell’UE a seguito dell’evoluzione della minaccia. Per saperne di più sulle EU Conflict Zone Alerting System and risk mitigation measures (CZIBs and INs), visitare le Information on Conflict Zones (EASA)”.

DASSAULT: NUOVO PREMIO PER IL CEO – Dassault Aviation informa: “Il 30 gennaio Éric Trappier ha ricevuto il premio “Stratège de l’année” dal primo ministro francese François Bayrou. Creato nel 1989, questo premio viene assegnato a un leader d’impresa selezionato dal quotidiano Les Echos e da una giuria composta da importanti esponenti dell’industria e dell’economia francese”.

IATA PUBBLICA LA SAF ACCOUNTING AND REPORTING METHODOLOGY – L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato la sua metodologia per la contabilizzazione e la rendicontazione della riduzione delle emissioni associata all’uso di Sustainable Aviation Fuel (SAF) da parte delle compagnie aeree. “Il SAF è una componente essenziale dei piani delle compagnie aeree per raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. La metodologia IATA soddisfa l’esigenza critica di garantire che il contributo del SAF alla decarbonizzazione dell’aviazione sia contabilizzato in modo accurato, coerente e trasparente. La pubblicazione della IATA SAF accounting and reporting methodology è un passaggio fondamentale nella preparazione dello IATA SAF Registry, il cui lancio è previsto per aprile 2025. Si prevede che lo IATA SAF Registry svolgerà un ruolo chiave nella creazione di un global SAF market funzionante”, afferma IATA. “La metodologia IATA fornirà un approccio coerente alla contabilizzazione dei benefici ambientali dei SAF purchases, indipendentemente dalla posizione. Si tratta di una componente essenziale dello IATA SAF Registry di prossima introduzione, che consentirà alle compagnie aeree di richiedere i SAF benefits in base ai propri obblighi normativi e volontari, indipendentemente da dove sia stato caricato il SAF. La trasparenza di una metodologia standard globale pubblicata darà la certezza che il Registro sia solido ed equo, senza doppi conteggi. Ciò è essenziale per creare un functioning global SAF market”, afferma Marie Owens Thomsen, IATA’s SVP Sustainability and Chief Economist. “La IATA SAF accounting and reporting methodology è stata sviluppata in collaborazione con oltre 40 esperti di compagnie aeree in tutto il mondo. È indipendente dalle materie prime e neutrale rispetto alla tecnologia. Inoltre, la metodologia integra i quadri internazionali esistenti e rafforza la coerenza senza duplicare gli sforzi”, conclude IATA.