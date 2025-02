Piper Aircraft annuncia un fleet agreement con FTEJerez

Piper Aircraft ha annunciato un nuovo fleet agreement con FTEJerez (Flight Training Europe) per l’acquisizione di 20 nuovi aeromobili Piper Archer DX. I primi 10 aerei sono stati consegnati a dicembre.

“L’aggiunta di questi aeromobili potenzia la training fleet di FTE, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader nel professional pilot training.

Con base a Jerez, Spagna, FTEJerez è riconosciuta per i suoi world-class pilot training program e per le strette partnership con le principali compagnie aeree, tra cui Aer Lingus, British Airways, Etihad, Iberia, Ryanair e altre. Formando cadetti da tutto il mondo, l’accademia fornisce costantemente piloti pronti per il settore, equipaggiati per soddisfare le esigenze dell’aviazione commerciale”, afferma Piper Aircraft.

“L’acquisizione di questi nuovi velivoli Piper Archer DX è una testimonianza dell’impegno di FTE per l’eccellenza nella formazione aeronautica”, ha affermato Oscar Sordo, CEO di FTEJerez. “Avendo utilizzato con successo i vecchi velivoli Piper Warrior per molti anni, abbiamo una comprovata esperienza con Piper come fornitore affidabile di velivoli. L’Archer DX migliorerà le nostre capacità di formazione e garantirà che i nostri studenti ricevano la migliore formazione possibile in un ambiente di volo moderno, sostenibile ed efficiente”.

“Il Piper Archer DX è rinomato per la sua affidabilità, le funzionalità di sicurezza avanzate e il design moderno, rendendolo una scelta affidabile per le flight schools in tutto il mondo. Con questa espansione, FTEJerez continua a essere leader nel fornire i più alti standard di formazione aeronautica, adottando al contempo soluzioni più sostenibili”, prosegue Piper Aircraft.

“L’espansione nel mercato europeo con FTEJerez sottolinea l’impegno di Piper Aircraft nel supportare un pilot training di alto livello”, ha affermato Ron Gunnarson, Vice President of Sales, Marketing, Customer Support and Quality at Piper Aircraft. “L’Archer DX offre l’affidabilità, le performance e l’efficienza necessarie per soddisfare le esigenze degli studenti e degli airline partners”.

(Ufficio Stampa Piper Aircraft – Photo Credits: Piper Aircraft)