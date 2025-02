L’A380 di Etihad Airways arriva a Singapore

L’A380 di Etihad Airways ha debuttato al Singapore Changi Airport domenica 2 febbraio, segnando la prima volta che la compagnia aerea ha volato a Singapore con questo aereo.

“Questo traguardo migliora ulteriormente l’esperienza di viaggio tra gli Emirati Arabi Uniti e la destinazione. Il più grande aereo passeggeri del mondo, l’Airbus A380, porta le celebri caratteristiche di volo di Etihad sulla rotta verso Singapore, tra cui The Residence, l’unica three-room suite in the sky. Il ponte superiore ospita anche The Lobby, un’esclusiva area lounge per gli ospiti di First e Business class“, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha affermato: “In quanto città vivace e dinamica, Singapore sarà sempre una destinazione chiave nella nostra rete globale. La decisione di impiegare il nostro amato A380 potenzia la nostra offerta di viaggio tra Abu Dhabi e Singapore e sottolinea la nostra determinazione ad andare oltre offrendo fantastiche esperienze di viaggio attraverso la crescente rete globale di Etihad. Portare l’A380 a Singapore, insieme ai nostri piani di espansione della rete più ampi, tra cui una maggiore frequenza sulle rotte chiave, dimostra il nostro forte slancio di crescita in Asia. Questa capacità aggiuntiva riflette la crescente domanda che stiamo riscontrando per i viaggi da e per Singapore”.

“Gli Emirati Arabi Uniti e Singapore hanno solidi legami in diversi settori, tra cui commercio, cultura e affari, e la rotta soddisfa i viaggiatori leisure e fornisce forti collegamenti commerciali, in particolare in settori come aviazione, energia e tecnologia.

L’A380 aumenta la capacità della rotta del 28%, offrendo 486 posti, tra cui The Residence, nove First Apartments, 70 Business Studios e 405 Economy Smart seats.

Oltre a essere un centro finanziario globale, Singapore offre un vivace mix di architettura, giardini lussureggianti, cucina varia e shopping di livello mondiale, rendendola una destinazione imperdibile per i viaggiatori, per affari, piacere o entrambi.

La maggiore capacità offre inoltre ai visitatori maggiori opportunità di sperimentare il fascino e la cultura unici di Abu Dhabi, fornendo al contempo collegamenti fluidi e tempestivi verso le principali destinazioni in tutto il mondo.

L’Abu Dhabi Stopover programme di Etihad migliora ulteriormente la connettività, consentendo ai viaggiatori di estendere i loro scali in soggiorni con un massimo di due notti gratuite in hotel premium ad Abu Dhabi, mostrando il crescente fascino della città come destinazione alla moda”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)