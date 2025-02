SAS presenta le nuove crew uniforms ispirate alla tradizione scandinava e all’innovazione

SAS sta lanciando le nuove crew uniforms per i suoi 9.000 rappresentanti, che uniscono la tradizione scandinava a un design fresco e lungimirante.

“Per quasi 80 anni, le uniformi SAS hanno rispecchiato l’identità della compagnia aerea come Scandinavian carrier affidabile. Con una base di clienti e equipaggi in crescita e diversificata, le nuove uniformi abbracciano funzionalità e innovazione, onorando al contempo la ricca tradizione della compagnia aerea, simboleggiandone la trasformazione e l’impegno per il futuro.

30 milioni di passeggeri incontrano gli equipaggi SAS ogni anno. Per centinaia di migliaia di persone che viaggiano ogni anno in Scandinavia, sono la prima introduzione all’estetica scandinava”, afferma SAS.

“L’aggiornamento della politica sulle uniformi è stato un passo avanti significativo nel rinnovare chi siamo come compagnia aerea. Questi cambiamenti riflettono un’espressione più moderna, mantenendo al contempo il nostro impegno per professionalità, sicurezza e cura”, afferma Pernille Ormholt Vang, Chief People Officer, SAS.

“Il design aggiornato dell’uniforme è stato creato attraverso una stretta collaborazione tra i reparti di SAS, con intuizioni che hanno ispirato un design moderno, funzionale, inclusivo e sostenibile, che incarna perfettamente i valori scandinavi di SAS“, continua SAS.

“L’uniforme è più di una semplice caratteristica riconoscibile: è uno strumento di lavoro essenziale per i nostri colleghi e un’espressione della nostra forte tradizione e identità”, afferma Kristine Mayer, SAS Design Director. “Le tendenze delle uniformi spesso riflettono l’epoca in cui vengono indossate, fungendo da espressione fondamentale dell’identità di una compagnia aerea. Poiché SAS ha intrapreso un nuovo ed entusiasmante capitolo, è giusto che aggiorniamo il nostro look. Credo che questa uniforme diventerà iconica, rappresentando la Scandinavia moderna sulla scena globale, come abbiamo sempre fatto”.

“L’intramontabile incontra il moderno: la silhouette trae ispirazione dalle iconiche uniformi SAS del passato, disegnate da nomi leggendari come Christian Dior e Calvin Klein. Unisce un’estetica moderna e accessibile con materiali di prima qualità e accenti dinamici, creando un look che è allo stesso tempo intramontabile e rinfrescante.

– Inclusività e individualità: l’uniforme inclusiva di genere con articoli neutri, sneaker opzionali e permessi per tatuaggi e piercing visibili consente ai membri del team di mostrare la propria personalità.

– Sostenibilità al centro dell’attenzione: i materiali sono stati scelti pensando alla longevità e alcuni articoli esistenti saranno riutilizzati o riciclati per ridurre al minimo gli sprechi.

– Funzionalità e adattabilità: l’uniforme bilancia forma e funzione, con pezzi adatti a ruoli, stagioni e condizioni meteorologiche diverse”, prosegue SAS.

“Ognuno nella nostra compagnia è unico ed è importante che creiamo una cultura in cui i colleghi si sentano sicuri di esprimere la propria identità”, afferma Pernille Ormholt Vang. “Le persone sono al centro di tutto ciò che facciamo e accogliendo una maggiore diversità di espressione personale attraverso iniziative come la nostra gender-neutral uniform, crediamo di diventare più rilevanti per le persone e le comunità che serviamo”.

“L’uniforme aggiornata si basa sui recenti cambiamenti nelle appearance policies di SAS, tra cui permessi per sneaker opzionali, tatuaggi e piercing visibili. Introdotti la scorsa estate, questi aggiornamenti riflettono l’impegno di SAS nel promuovere un ambiente di lavoro in cui l’individualità è rispettata e celebrata.

Il lancio inizierà a febbraio 2025, con elementi vecchi e nuovi che coesisteranno durante una transizione lunga un anno”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)