Lufthansa estende l’A380 service verso Bangkok

Lufthansa annuncia l’estensione del suo Airbus A380 service da Bangkok a Monaco per la stagione di punta della Songkran holiday season. “In risposta alla crescente domanda durante questo periodo di viaggio chiave, Lufthansa opererà il suo aereo di punta su questa rotta, offrendo ai passeggeri un’esperienza di volo lussuosa e confortevole tra le due principali città. A causa della forte domanda, Lufthansa estende l’A380 service da Monaco a Bangkok fino al 25 aprile 2025.

L’A380, noto per le sue spaziose cabine, i comfort e la tecnologia all’avanguardia, sarà impiegato per voli aggiuntivi a partire dall’inizio di aprile 2025, in concomitanza con l’annuale Songkran Festival in Thailandia. Essendo uno degli eventi culturali più significativi in Thailandia, la festa attrae milioni di viaggiatori sia a livello nazionale che internazionale. La decisione di Lufthansa di estendere il suo A380 service mira a fornire ai viaggiatori una maggiore capacità e un comfort superiore durante questo intenso periodo di viaggio”, afferma Lufthansa.

“Siamo entusiasti di estendere il nostro servizio A380 sulla rotta Monaco-Bangkok durante la Songkran holiday season”, afferma Felipe Bonifatti, Vice President Asia Pacific & Joint Ventures East. “L’A380 offre comfort e capacità senza pari e siamo certi che i nostri passeggeri apprezzeranno lo spazio extra e il servizio di alto livello mentre viaggiano durante l’intenso Thai New Year period”.

“La decisione di Lufthansa di continuare a impiegare l’A380 per la Songkran season segue il continuo impegno della compagnia aerea nel migliorare l’esperienza di viaggio dei suoi passeggeri. Con il suo design e la tecnologia all’avanguardia, l’Airbus A380 è ideale per i voli a lungo raggio, offrendo ai passeggeri un elevato livello di comfort quando volano con la compagnia aerea tedesca.

Le compagnie aeree di Lufthansa Group attualmente operano fino a 31 voli settimanali tra Thailandia ed Europa. Lufthansa ha recentemente festeggiato 65 anni di collegamento tra Thailandia e Germania“, conclude Lufthansa

