IATA pubblica gli Updated 2025 Manuals che riflettono gli ultimi Industry Standards

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato l’edizione 2025 dei principali industry manuals for cargo and ground handling operations, che incorporano oltre 350 modifiche e revisioni necessarie per allinearsi agli standard del settore in evoluzione e alle state and operator variations.

“A integrazione delle informazioni contenute nei manuali, la ONE Source platform di IATA offre libero accesso al settore per convalidare le capacità e le infrastrutture dell’aviazione.

Le principali parti interessate nella catena del valore dell’aviazione, tra cui airlines, airports, ground service providers, freight forwarders, shippers and manufacturers, si affidano agli standard IATA per promuovere operazioni sicure, sostenibili ed efficienti. Oltre al lavoro di definizione degli standard di IATA, i manuali IATA riflettono gli standard e le pratiche raccomandate concordati dai governi tramite l’ICAO e altri organismi di definizione degli standard riconosciuti”, afferma IATA.

“Gli standard globali hanno reso il volo sicuro e affidabile. Per otto decenni le compagnie aeree associate a IATA hanno collaborato con la catena del valore del settore, compresi gli enti regolatori, per stabilire standard e best practice fondamentali per le operazioni quotidiane. L’offerta di manuali IATA di quest’anno include oltre 350 modifiche, molte delle quali riflettono la tecnologia in continua modernizzazione, le normative e le esigenze in continua evoluzione dei clienti, insieme alle priorità del settore in termini di digitalizzazione e sostenibilità”, ha affermato Frederic Leger, Senior Vice President of Commercial Products and Services, IATA.

“Tutti i manuali sono disponibili in formato digitale, oltre alle versioni stampate.

IATA ha inoltre pubblicato dei report che forniscono una panoramica completa degli sviluppi e delle questioni critiche relative a Dangerous Goods, Special Cargo, Cargo Operations, and Ground Operations. Questi servono come base per guidare il cambiamento e il miglioramento operativo”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)