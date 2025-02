Bombardier: il Biggin Hill Service Centre Site continua a migliorare i suoi servizi e le capacità di supporto in Europa

Bombardier ha annunciato il potenziamento del suo London Biggin Hill Service Centre con una nuova paint facility, adiacente al service centre building, assicurando che la sua posizione dinamica presso il London Biggin Hill Airport fornisca un’opzione di servizio e supporto completa per i suoi clienti. Con un’apertura attualmente pianificata nella seconda metà del 2026, la struttura di circa 51.000 piedi quadrati garantirà ai clienti Bombardier un’opzione di alto livello per tutte le loro esigenze di verniciatura.

“Si prevede che la nuova two-bay paint facility di Bombardier impiegherà oltre 50 paint technicians qualificati. La nuova paint facility sarà il complemento perfetto per la service facility di quasi 250.000 piedi quadrati, completamente attrezzata per eseguire scheduled and unscheduled maintenance, modifications and avionics installations per Bombardier Global, Challenger and Learjet aircraft, inclusi i jet Global 7500 e Global 8000“, afferma Bombardier.

“L’aggiunta della nuova paint facility presso il London Biggin Hill Service Centre è l’ultimo esempio di come continuiamo ad ampliare la nostra offerta di servizi per i nostri clienti, al fine di mantenere i loro aeromobili in volo e anche belli da vedere”, ha affermato Paul Sislian, Executive Vice President, Aftermarket Service & Strategy. “Questa espansione è perfettamente in linea con il nostro obiettivo di garantire ai clienti un’esperienza eccezionale in tutto il nostro service centre network, assicurando che i loro aeromobili siano sempre pronti per missioni importanti”.

“Inaugurato nel 2017 e notevolmente ampliato nel 2022 a quasi 250.000 piedi quadrati, il London Biggin Hill Service Centre è un brillante esempio di come Bombardier continui a migliorare l’accessibilità della sua OEM expertise per i clienti in tutto il mondo, ridefinendo la sua posizione di leader in service and support capabilities.

La nuova paint facility si basa ulteriormente sui servizi e sull’impegno di Bombardier nei confronti dei clienti della regione. Ad esempio, nel 2024, Bombardier e F/LIST hanno annunciato l’apertura di una material lounge di 700 piedi quadrati presso la London Biggin Hill service facility di Bombardier. La nuova material lounge offre ai clienti l’accesso al più ampio e completo portafoglio di materiali per interni ospitato in uno dei suoi international service centres.

L’anno scorso Bombardier ha inoltre annunciato l’installazione di oltre 3.000 pannelli solari sul tetto del service centre e di una nuova line maintenance station presso il vicino Farnborough Airport, che fornirà light scheduled and unscheduled maintenance, nonché Aircraft on Ground (AOG) support”, conclude Bombardier.

