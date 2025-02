Iberia Maintenance presenta overhaul and repair dei Pratt & Whitney GTF engines presso le sue strutture

Iberia Maintenance ha accolto Rob Griffiths, Senior Vice President of Commercial Engines Operations at Pratt & Whitney, presso le sue strutture a La Muñoza, Madrid. Enrique Robledo, Director of Iberia Maintenance, ed Eylo González Merino, Director of Engines, hanno guidato questa visita, in cui i legami tra le due aziende sono stati rafforzati.

“Durante l’incontro, Griffiths ha potuto vedere in prima persona le capacità tecniche e operative di Iberia Maintenance, che è già a piena capacità per revisionare e riparare i motori Pratt & Whitney GTF.

Questa visita segna una pietra miliare nel piano di Iberia Maintenance di rafforzare la sua posizione come reference centre for aeronautical maintenance in southern Europe. Il motore Pratt & Whitney GTF, che si distingue per la sua efficienza nei consumi, è posizionato come una delle principali opzioni per equipaggiare le short-haul fleets nei prossimi decenni”, afferma Iberia.

“È una grande opportunità per mostrare in prima persona ai leader di Pratt & Whitney le nostre strutture di oltre 220.000 metri quadrati dedicate alla manutenzione aeronautica e, in particolare, come il GTF è stato introdotto con successo nel nostro Engine Shop”, ha affermato Enrique Robledo, Director of Iberia Maintenance. “Questo incontro rafforza la nostra fiducia reciproca e la nostra posizione nella regione per la manutenzione di questi motori. Questo traguardo riflette non solo il nostro impegno verso l’eccellenza tecnica, ma anche verso l’innovazione e la sostenibilità, pilastri fondamentali dell’industria aeronautica del futuro”.

Iberia Maintenance ha ora la full operational capacity per overhaul and repair sui PW1100G-JM engines.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)