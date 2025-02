Le Lufthansa Group airlines utilizzano la Apple AirTag location feature per le procedure relative ai bagagli

Le Lufthansa Group airlines stanno introducendo un nuovo servizio per i loro passeggeri, con effetto immediato. “Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Eurowings stanno integrando la Apple AirTag location feature nel loro baggage tracing. I clienti possono ora utilizzare la nuova funzione per condividere in modo privato e sicuro la posizione del loro AirTag or Find My network accessory tramite i canali digitali familiari del baggage tracing service. Le compagnie aeree del Gruppo integrano queste informazioni nei loro sistemi di conseguenza e possono quindi supportare digitalmente il tracciamento bagagli”, afferma Lufthansa Group.

“Il nostro team di prodotti digitali, il ‘Digital Hangar’ con i suoi circa 1.000 esperti, offre ai nostri clienti nuovi servizi digitali, informazioni trasparenti e supporto durante l’intero viaggio ogni mese”, afferma Dieter Vranckx, Member of the Executive Board and Chief Commercial Officer of the Lufthansa Group. “L’uso degli AirTag data è un esempio dei tanti modi in cui sviluppiamo costantemente il customer journey di tutte le compagnie aeree del nostro Gruppo, grazie a servizi digitali innovativi”.

“Grazie alla nostra app e al nostro sito web, i passeggeri possono ora trovare soluzioni in modo rapido e semplice in caso di irregolarità”, aggiunge Oliver Schmitt, Head of the Lufthansa Group Digital Hangar. “In particolare, siamo stati in grado di ottenere miglioramenti significativi negli ultimi mesi nell’area della tracciabilità dei bagagli. L’integrazione degli AirTag data dei nostri clienti apre ulteriori possibilità per agire in modo ancora più efficiente e rapido”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)