Safran ottiene la EASA certification del primo electric motor per la new air mobility

Safran Electrical & Power celebra una prima mondiale: la certificazione assegnata dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA) del motore ENGINeUS 100, il primo motore elettrico certificato per alimentare la new air mobility.

“Il motore ha ottenuto la certificazione dopo una campagna che ha coinvolto 1.500 ore di motor certification tests e oltre 100 ore di volo su un aeromobile in condizioni reali. È il risultato di quattro anni di collaborazione con EASA per definire le specific airworthiness rules for electric propulsion e progettare i metodi giusti per valutarla e certificarla correttamente (leggi anche qui).

L’ENGINeUS 100 electric motor rappresenta una intera serie di innovazioni. Il suo design include power and control electronics direttamente integrate nel motore. Può essere facilmente integrato in tutte le propulsion architectures, grazie alla sua compattezza, leggerezza e al suo air cooling system. Fornisce una potenza massima di 125 kW, con un rapporto peso/potenza senza pari di 5 kW/kg”, afferma Safran.

“Safran Electrical & Power si sta preparando a produrre in serie la gamma ENGINeUS con la creazione di quattro semi-automated production lines nel 2026 a Niort (Francia) e Pitstone (Regno Unito), consentendo la produzione di oltre 1.000 motori elettrici all’anno, con capacità di aumentare la produzione.

L’ENGINeUS electric motor è progettato per soddisfare le diverse esigenze del nuovo mobility market, grazie alla sua capacità intrinseca di integrarsi in più architetture: dalla 100% electric propulsion per piccoli aeromobili da due a quattro passeggeri, alla distributed hybrid-electric propulsion per 19-passenger small regional transport aircraft, fino alla electric hybridization delle future generazioni di commercial aircraft engines, in grado di trasportare 150 passeggeri. Molti costruttori di aerei che operano nella new air mobility hanno già optato per il Safran ENGINeUS motor range o i GENeUS motor-generators: AURA AERO, Bye Aerospace, CAE, Diamond Aircraft, Electra, TCab Tech e VoltAero. La certificazione dell’ENGINeUS 100 è una pietra miliare importante verso la produzione e il lancio sul mercato del primo aereo”, prosegue Safran.

“Abbiamo appena assistito a un momento chiave nella storia dell’aviazione. Ottenendo la certificazione per l’ENGINeUS 100 electric motor, Safran Electrical & Power ha raggiunto un primato mondiale. Per Safran Electrical & Power e i suoi partner istituzionali, questo evento rappresenta un’immensa fonte di orgoglio”, ha affermato Bruno Bellanger, CEO di Safran Electrical & Power.

“Questo è stato un progetto affascinante per EASA e il primo test della nostra Special Condition progettata per la certificazione di hybrid and all-electric propulsion”, afferma Rachel Daeschler, EASA Certification Director. “EASA è pienamente impegnata a supportare lo sviluppo e la certificazione delle tecnologie di propulsione volte a decarbonizzare l’aviazione. Ci congratuliamo con Safran per questo importante risultato, che apre la strada all’elettrificazione dell’aviazione, per i piccoli aerei e oltre”.

(Ufficio Stampa Safran – Photo Credits: Copyright Anthony Guerra – Safran)