News Brevi – 04.02.2025

AEROPORTO DI TRAPANI: PIU’ DI UN MILIONE DI PASSEGGERI ANCHE NEL 2024 – Airgest informa: “Il rapporto consuntivo pubblicato da Assaeroporti, l’Associazione italiana dei gestori aeroportuali, ha decretato la grande vitalità degli aeroporti siciliani con numeri che parlano di oltre 23 milioni di passeggeri nel 2024, con un incremento del 13% circa rispetto all’anno precedente. Accanto alle incredibili performance dei maggiori aeroporti dell’Isola, Fontanarossa a Catania e il Falcone Borsellino a Palermo, anche lo scalo trapanese rivendica il suo posto al sole, che brilla al di là dei semplici numeri. Il Vincenzo Florio di Trapani Birgi, infatti, ha confermato per il secondo anno di fila il superamento del milione di passeggeri, dato che appariva quasi un miraggio fino a qualche tempo fa e che a causa dell’esubero di passeggeri dell’emergenza Fontanarossa nel 2023 e della chiusura di un mese per il rifacimento della pista nel 2024, fa avere al raffronto tra i bilanci un segno negativo. In termini numerici Trapani Birgi ha chiuso l’anno 2024 con 1.074.939 passeggeri con un -19% rispetto al 2023, in cui ha toccato quota 1.332.368, ma con un +22% rispetto al 2022, in cui la cifra era di 891.670 passeggeri. Ancor più significativa è la crescita dello scalo se si considera che nel 2021 il numero dei passeggeri era di 427.893 con un +151% di crescita. Per prendere la data di riferimento significativa pre Covid nel settore aeronautico, rispetto al 2019 la crescita è del 161%. Lo scalo veniva, allora, da una crisi che sembrava irreversibile e viaggiava sui 411.438 passeggeri. Dal 2018 in poi, il nuovo management ha innescato una svolta con il recupero dei rapporti con Ryanair e il risanamento del bilancio che, per la prima volta nel 2023, ha chiuso in positivo e che, nel 2024, confermerà lo stesso trend”. Il commento del presidente di Airgest, Salvatore Ombra “Siamo abituati a ragionare con i numeri a farli quadrare e a farli crescere, il -19% di quest’anno nel consuntivo pubblicato da Assaeroporti, ci spinge a voler dare una lettura più approfondita che va al di là nei numeri, nel rispetto non tanto e non solo del nostro instancabile lavoro ma del personale che lavora in Airgest che non si è risparmiato un solo istante in questi anni e, soprattutto, del nostro socio di maggioranza, la Regione Siciliana, che con il suo presidente Renato Schifani ha creduto e investito nell’aeroporto di Trapani, con imprescindibili ricadute positive nell’economia del territorio”. “Il differenziale tra il 2023 e il 2024 è dovuto, quindi, al numero dei passeggeri dirottati da Catania per l’incendio a Fontanarossa, dal 17 luglio al 06 agosto, circa 126.000, sommati a quelli persi per la chiusura al traffico del Vincenzo Florio per i lavori di rifacimento della pista, dal 25 febbraio al 16 marzo, stimabili in circa 30/40 mila. Inoltre, nel 2024 rispetto al 2023 c’è stata una riduzione dell’operativo dei voli di Ryanair”, prosegue Airgest. “Pertanto il divario tra i numeri è viziato dalla chiusura di Catania nel 2023 e da quella di Birgi nel 2024. Senza questi fattori eccezionali la differenza delle due performance sarebbe intorno al 7%, cioè un calo fisiologico. Come vertici stiamo operando per la crescita dello scalo e per gettare solide fondamenta per il prossimo triennio, provando ad attirare sempre un maggior numero di vettori”, conclude il presidente, Salvatore Ombra.

UNITED RIPRENDERA’ IL SERVIZIO PER TEL AVIV – United informa: “United annuncia i piani per riprendere il servizio da New York/Newark a Tel Aviv il 15 marzo, con un secondo volo giornaliero previsto per il 29 marzo. Questa ripresa segue una valutazione dettagliata delle considerazioni operative per la regione e uno stretto lavoro con i sindacati che rappresentano i nostri assistenti di volo e piloti. I voli saranno operati con Boeing 787-10. United ha un impegno di lunga data nel servire Tel Aviv e questo ritorno renderà United la prima compagnia aerea statunitense a riprendere il servizio quest’anno. United offre anche collegamenti per Tel Aviv tramite partner, tra cui le compagnie aeree di Lufthansa Group. United continuerà a valutare le opportunità per ripristinare voli aggiuntivi in base alla domanda”.

IBERIA: DOLORES SILVA E’ LA NUOVA DELEGATA COMMERCIALE PER ARGENTINA E URUGUAY – Iberia informa: “Per continuare a rafforzare la presenza e le operazioni di Iberia in America Latina e per consolidare l’impegno della compagnia aerea verso due destinazioni importanti come Argentina e Uruguay, Iberia ha nominato Dolores Silva Font nuova delegata commerciale per entrambi i paesi. La nomina di Dolores Silva Font a delegata commerciale di Iberia e British Airways ha come uno dei suoi obiettivi principali quello di rafforzare la strategia che IAG Group ha sviluppato in America Latina e nei Caraibi per consolidare la sua posizione di leadership nella connettività tra questa regione e l’Europa, guidata da Marina Colunga, direttrice commerciale per l’America Latina e i Caraibi di entrambe le compagnie aeree. Dolores Silva Font ha 20 anni di esperienza nel mercato argentino. Il nuovo delegato commerciale di Iberia per Argentina e Uruguay ha affermato: “Per me è un vero onore assumere la guida delle operazioni della compagnia aerea in Argentina e Uruguay in un momento come quello attuale, perché nel 2025 dispiegheremo una capacità record per collegare Buenos Aires con l’Europa e il resto del mondo. Nel 2024 collocheremo la capacità massima della nostra storia tra Montevideo e la Spagna, che sarà mantenuta nel 2025. Consolidare il nostro impegno su queste due rotte sarà, senza dubbio, una delle mie priorità, oltre a continuare a posizionare Iberia come l’opzione preferita dai clienti per volare in Europa”. “Dall’ottobre scorso, Iberia dispone di tre voli giornalieri che collegano Buenos Aires a Madrid, il che significa che, nel 2024, potrà mettere sul mercato una capacità totale di oltre 615.000 posti su questa rotta. Queste 21 frequenze settimanali, unite al fatto che almeno 19 di queste sono operate con un Airbus A350, l’aereo più grande ed efficiente della flotta Iberia con una capacità di 348 persone distribuite nelle cabine Business, Premium Economy ed Economy, fanno sì che ogni giorno la compagnia ha la capacità di trasportare più di 2.000 persone su questo ponte aereo tra l’Argentina e l’Europa. Negli ultimi mesi, destinazioni come il volo appena lanciato per Tokyo, e altre come le rotte invernali per Tromso, Salisburgo, Innsbruck o Rovaniemi, sono state tra le preferenze di viaggio degli argentini. E in questo senso, il prodotto Stopover Hola Madrid di Iberia è diventato un’alternativa molto richiesta dai clienti del Paese per fermarsi senza costi aggiuntivi nella capitale della Spagna fino a nove notti e con sconti significativi su alloggio, tempo libero e mobilità. In linea con l’impegno che Iberia ha preso nei confronti del mercato argentino, Buenos Aires è la sede scelta per ospitare la prossima edizione di Espacio Iberia. Questo spazio aprirà le sue porte negli ultimi giorni di marzo. Situato al numero 202 dell’iconica Florida Street, avrà più di 1.000 m2 in cui offrirà diverse attività per quasi quattro settimane”, conclude Iberia.

IBERIA: ROBERTO DAURA E’ IL NUOVO DELEGATO COMMERCIALE PER IL CILE – Iberia informa: “Per continuare a rafforzare la presenza e le operazioni di Iberia in America Latina e per consolidare l’impegno della compagnia aerea in un mercato importante come il Cile, Iberia ha nominato Roberto Daura delegato commerciale nel paese. La nomina di Roberto Daura ha come uno degli obiettivi principali quello di rafforzare la strategia che l’azienda ha sviluppato in America Latina e nei Caraibi per consolidare la sua posizione di leadership nella connettività tra questa regione e l’Europa, guidata da Marina Colunga, direttore commerciale per l’America Latina e i Caraibi. Roberto Daura, che negli ultimi quattro anni è stato delegato commerciale di Iberia per l’America Centrale e il Venezuela, ha più di 10 anni di esperienza nel settore”. Il nuovo delegato di Iberia per il Cile ha affermato: “Mi sento onorato di prendere le redini di un mercato come il Cile, che è assolutamente strategico e centrale per continuare a consolidare la leadership di Iberia nel collegare l’America Latina con l’Europa. L’anno scorso abbiamo rafforzato il nostro impegno nei confronti del Paese, il che ci ha permesso non solo di recuperare tutta la capacità che avevamo prima della pandemia, ma anche di superare queste cifre per arrivare, in alcuni giorni della settimana, a due voli tra Santiago e Madrid”. “Nel 2024, Iberia è riuscita ad aumentare la sua capacità tra Santiago e Madrid a 10 frequenze settimanali, il che significa che ci saranno due voli che collegheranno entrambe le città per tre giorni. E tutto questo a bordo dell’Airbus A350, l’aereo più grande e moderno della flotta Iberia, con una capacità di 348 persone distribuite nelle cabine Business, Premium Economy ed Economy. Come nel 2024, anche nel 2025 l’Iberia manterrà il suo impegno sul mercato cileno, che le permetterà di offrire circa 375.000 posti tra i due paesi, grazie in gran parte all’ulteriore rafforzamento che verrà realizzato durante la prossima estate in Europa, quando raggiungerà un totale di 11 frequenze settimanali.

EMIRATES DONA PIU’ DI 12.000 EYE SHADES ALLE TEACHER-TRAINING INITIATIVES NELLA BLIND AND LOW VISION COMMUNITY IN UK – Nell’ambito degli sforzi in corso per riutilizzare i rifiuti e connettersi con le comunità, Emirates ha recentemente distribuito più di 12.000 First Class eye masks a scuole per ciechi, servizi sensoriali e centri di supporto visivo in tutto il Regno Unito. “La donazione è stata ispirata da un’idea di un’insegnante creativa in Scozia, che ha messo in contatto Emirates con una rete di oltre 80 fornitori di servizi in tutto il Regno Unito e ha spiegato come le mascherine per gli occhi possono essere utilizzate nella formazione del personale docente. A settembre 2024, Tracy Pearce, un’insegnante di sensibilizzazione di Sight Scotland con sede presso la Royal Blind School di Edimburgo, ha avuto l’idea di contattare Emirates con una richiesta di mascherine per gli occhi, sapendo che queste vengono utilizzate dai passeggeri che viaggiano di notte a bordo dei voli Emirates verso 140 destinazioni. Tracy e i suoi colleghi lavorano con bambini ipovedenti in Scozia, formando insegnanti e personale di supporto su come supportare al meglio i giovani ciechi o ipovedenti. Tracy ha scritto con passione sulla scuola e su come spesso usano le mascherine durante le attività di formazione, per simulare alcuni effetti di una disabilità visiva. L’obiettivo di queste formazioni è incoraggiare esperienze stimolanti, prendendo parte ad attività quotidiane senza vista. Tracy ha sottolineato quanto questo esercizio possa avere un impatto per gli insegnanti e si è chiesta se Emirates potesse supportarli. I PR e CSR team di Emirates sono riusciti a trovare le mascherine per soddisfare la richiesta di Tracy e ha incoraggiato Tracy a mettersi in contatto con la sua rete di insegnanti nel Regno Unito in modo che più richieste potessero essere soddisfatte. Nel giro di pochi giorni, Emirates ha ricevuto richieste da oltre 80 insegnanti dedicati in tutto il Regno Unito, che hanno dichiarato di voler utilizzare le mascherine durante le formazioni. Entro novembre, 12.250 First Class eye masks erano state distribuite a scuole e centri come Guide Dogs for the Blind Associations, Learning and Inclusion Centres, Sensory Service Providers, Schools for the Low Vision Community e Habilitation services”, afferma Emirates. “Queste mascherine forniscono una visione inestimabile delle realtà della vita con una disabilità visiva. Sono uno strumento fondamentale nelle nostre sessioni di formazione, consentendo ai partecipanti di sperimentare in prima persona le sfide affrontate da chi ha problemi di vista. Siamo grati a Emirates per la sua generosa donazione, che farà una differenza significativa nella nostra capacità di insegnare con empatia e competenza”, afferma Tracy Pearce, Outreach Teacher at Sight Scotland. “Come parte di una missione per rendere i viaggi più inclusivi e accessibili a tutti, Emirates sta attualmente lavorando anche con l’app Be My Eyes per la comunità cieca e ipovedente, diventando la prima compagnia aerea al mondo a lanciare il servizio. L’app Be My Eyes fornisce supporto video accessibile ai clienti, creando esperienze empatiche per i clienti con disabilità. I clienti possono scaricare gratuitamente l’app Be My Eyes sui loro smartphone e selezionando Emirates dall’elenco dei profili aziendali sull’app, possono quindi effettuare una chiamata indirizzata tramite il Call Center Emirates per ricevere supporto tramite una videochiamata in diretta. L’agente Emirates può quindi indicare al cliente in quale direzione camminare o cosa fare dopo. L’app Be My Eyes è cresciuta in popolarità ed è supportata da 8 milioni di volontari che diventano gli occhi della comunità dei ciechi e degli ipovedenti. Sull’ultimo aeromobile Emirates, l’Airbus A350, c’è una nuova interfaccia utente sul sistema di intrattenimento in volo, ice, per i clienti ipovedenti, che fornisce esperienze best practice tra cui assistenza alla navigazione con segnali audio, feedback di metadati vocali, supporto per gesti touch e swipe e ha un’ampia selezione di contenuti audio-descrittivi (AD) disponibili, tra cui film e serie TV”, conclude Emirates.

MOODY’S MIGLIORA IL RATING DI DELTA – Delta informa: “Delta ha raggiunto un altro traguardo finanziario martedì quando Moody’s Ratings, una delle tre principali agenzie di rating, ha aumentato il suo rating di credito in base alle solide performance e al financial outlook di Delta. Questo miglioramento del rating è il terzo che Delta ha ricevuto negli ultimi otto mesi, riflettendo lo slancio di Delta nel continuare a rafforzare il bilancio e le fondamenta finanziarie della compagnia. Moody’s è stata l’unica agenzia che ha mantenuto un rating investment-grade per Delta durante la pandemia. Da allora S&P Global Ratings e Fitch Ratings hanno aumentato i loro rating e tutti classificano il credito di Delta come investment grade”. “È gratificante vedere il merito creditizio di Delta salire di un gradino sopra l’investment grade, mentre lavoriamo per rendere il nostro 100° anno il migliore della nostra storia”, ha affermato il CFO di Delta. Dan Janki. “Questo risultato è dovuto allo straordinario lavoro del nostro team, che continua a differenziarci dalla concorrenza e a guidare il nostro settore, mentre riduciamo il debito e rafforziamo le nostre fondamenta finanziarie”.

DELTA: DUE ANNI DI FAST, FREE WI-FI – Delta informa: “Oggi, la maggior parte dei 200 milioni di clienti annuali di Delta ha accesso all’industry-leading fast, free Wi-Fi per navigare, fare streaming e giocare in modi che si adattano al modo in cui desiderano viaggiare. Ogni mese, più aeromobili entrano in servizio con il fast, free Delta Sync Wi-Fi a livello domestico, con l’espansione alle rotte internazionali in corso, una scala senza precedenti che rimane ineguagliata”. “Delta ascolta costantemente i nostri clienti e si evolve per soddisfare le loro esigenze”, ha affermato Julieta McCurry, VP of In-Flight Entertainment and Connectivity. “Sappiamo che desiderano un’esperienza di volo simile a quella che hanno a casa, inclusi più modi per divertirsi, motivo per cui siamo entusiasti di continuare a scalare i prodotti Delta Sync e di portare presto ancora di più all’esperienza, comprese le previste collaborazioni con brand come YouTube e DraftKings”. “Nel 2025 arriveranno nuove ed esclusive collaborazioni su Delta Sync Wi-Fi, tra cui una prevista collaborazione con DraftKings e una partnership annunciata di recente con YouTube. Delta sta valutando una collaborazione unica nel suo genere con DraftKings, leading digital sports entertainment gaming and technology company, che ci aspettiamo arriverà presto su Delta Sync Wi-Fi. La potenziale collaborazione prevede che i soci SkyMiles idonei possano accedere al free gaming come offerta aggiuntiva su Delta Sync Wi-Fi disponibile tramite i dispositivi elettronici personali dei soci SkyMiles. L’esperienza Delta Sync non include alcun tipo di gioco con denaro reale o miglia. Attraverso una nuova partnership con YouTube, i soci SkyMiles potranno presto godersi i loro creatori, podcast e artisti musicali preferiti senza pubblicità a bordo della maggior parte dei voli con Delta Sync Wi-Fi e Delta Sync seatback, come parte del loro intrattenimento in volo. Questa partnership sottolinea l’impegno di Delta nel portare una home entertainment experience in volo. Delta è leader del settore nell’intrattenimento e nella connettività in volo, con il Wi-Fi Delta Sync veloce e gratuito su oltre 880 aeromobili oggi, portando la connettività di qualità streaming nel cielo a una scala senza pari. Delta prevede di offrire il servizio ai clienti che viaggiano sulle sue rotte internazionali con il volume più elevato entro quest’estate. Gli aeromobili che operano rotte regionali saranno dotati di tecnologia di connettività aggiornata entro la fine dell’anno. I clienti possono anche usufruire di Delta Sync seatback, la nuova esperienza di intrattenimento in volo personalizzata ora disponibile su oltre 330 aeromobili oggi. Delta è leader del settore con oltre 165.000 seatback screens in tutta la sua flotta globale. In soli due anni, oltre 3,5 milioni di nuovi membri SkyMiles hanno aderito al programma accedendo a Delta Sync Wi-Fi. Tutto ciò fa parte dell’impegno di Delta nel rendere la loro iscrizione a SkyMiles una parte ancora più rilevante della vita quotidiana dei clienti, anche oltre il giorno del viaggio”, conclude Delta. “I soci SkyMiles possono aspettarsi qualcosa di divertente e inaspettato ogni volta che volano con noi, insieme alla libertà di scegliere come desiderano trascorrere il loro tempo a bordo nel modo che più si adatta a loro”, ha concluso McCurry.

DELTA SI E’ CLASSIFICATA COME No. 1 AIRLINE NEL JUST CAPITAL AND CBC JUST 100 RANKING – Delta informa: “Delta è stata riconosciuta da JUST Capital e CNBC come una delle top transportation companies and the No. 1 airline nella classifica annuale JUST 100, che misura e classifica le aziende in base ale questioni che interessano di più gli americani. Le principali considerazioni per la classifica di quest’anno sono state: pagare salari equi e dignitosi; sostenere il benessere dei lavoratori; avanzamento di carriera, formazione ed equilibrio tra lavoro e vita privata; comunicare in modo trasparente; rafforzare le comunità; leadership etica; trattare i clienti in modo equo. La compagnia aerea si è classificata al 67° posto nella global list of companies”. “Questo riconoscimento da parte di JUST 100 è, in sostanza, un riconoscimento del modo in cui Delta si prende cura del nostro personale”, ha affermato il Chief People Officer, Allison Ausband. “Ascoltiamo il nostro personale e rispondiamo alle loro esigenze attraverso strumenti come il nostro sondaggio annuale di coinvolgimento e cerchiamo nuovi modi per prenderci cura di loro, per supportare il loro benessere fisico, emotivo e finanziario”. “Delta è stata l’unica compagnia aerea classificata e ha avuto ottime prestazioni nel modo in cui la compagnia investe nel suo personale, nel modo in cui tratta i suoi clienti e nel suo lavoro per ridurre al minimo il suo impatto ambientale. Ciò avviene mentre Delta celebra il suo centenario e un secolo di traguardi rivoluzionari nell’aviazione, tutti ottenuti grazie al personale di Delta”, conclude Delta.

GE AEROSPACE FOUNDATION ANNUNCIA LA NEXT ENGINEERS EXPANSION A BENGALURU, INDIA – La GE Aerospace Foundation ha annunciato oggi l’espansione del suo Next Engineers college readiness program a Bengaluru, India, per promuovere l’obiettivo del programma di incoraggiare i giovani a intraprendere una carriera in ingegneria. L’espansione di Next Engineers contribuirà a creare una solida engineering pipeline in India. Con l’annuncio di oggi, la GE Aerospace Foundation, insieme alla dirigenza e ai volontari presso la struttura di Bengaluru, andrà ora avanti con l’identificazione di un partner accademico che verrà annunciato alla fine del 2025. “GE Aerospace in India ha supportato nuove tecnologie per il settore, collaborando con il mondo accademico per oltre 25 anni”, ha affermato Alok Nanda, Chief Technology Officer at GE Aerospace’s India Technology Centre. “L’espansione del Next Engineers program a livello locale consente un maggiore coinvolgimento degli studenti interessati alle carriere ingegneristiche”. Bengaluru è stata selezionata utilizzando una serie di criteri, tra cui l’impronta dei dipendenti di GE Aerospace, la forza della presenza manifatturiera e ingegneristica di GE Aerospace e il coinvolgimento previsto nel programma. GE Aerospace in India supporta l’intero ciclo di vita dei motori e dei prodotti dell’azienda. Ha una solida storia di volontariato nella comunità locale, inclusa la STEM education. “Siamo immensamente orgogliosi di annunciare il nostro Next Engineers program a Bengaluru”, ha affermato il GE Aerospace Foundation President, Meghan Thurlow. “Quasi 22.000 studenti in tutto il mondo hanno sperimentato la potenza e la possibilità dell’ingegneria attraverso il nostro programma e i volontari GE Aerospace che lo supportano. Non vediamo l’ora di raggiungere ancora più studenti con questo programma che si espande in India”. Nel 2024, la GE Aerospace Foundation ha impegnato 20 milioni di dollari fino al 2030 per espandere Next Engineers. Questo impegno contribuirà a colmare il divario tra gli studenti delle scuole medie e quelli universitari interessati a carriere ingegneristiche. Il Next Engineers program attualmente serve studenti di Cincinnati, Ohio; Greenville, Carolina del Sud; Johannesburg, Sudafrica; Staffordshire, Regno Unito; Varsavia, Polonia, riflettendo la portata globale e l’impatto che GE Aerospace ha nelle comunità di tutto il mondo.

LOCKHEED MARTIN: L’U.S. NAVY DICHIARA LA IOC PER I NEXT-GENERATION INFRARED SENSORS SUGLI F/A-18 SUPER HORNET – Lockheed Martin informa: “L’U.S. Navy ha dichiarato l’Initial Operating Capability (IOC) status per un nuovo infrared search-and-track (IRST) sensor system sviluppato da Lockheed Martin per gli F/A-18 Super Hornet strike fighters. Al centro di questo innovativo sistema c’è IRST21, il long-wave infrared search-and-track sensor di Lockheed Martin che rileva passivamente bersagli aerei ben oltre il raggio visivo. Per i piloti della Marina, si prevede che questa nuova capacità migliorerà l’efficacia della piattaforma F/A-18. La IRST21 IOC declaration è un traguardo importante a supporto di una full-rate production decision del sensor system in seguito ai test di volo di successo della Marina”. “Il raggiungimento dell’IOC per IRST21 è un traguardo significativo e una testimonianza della solida partnership tra Lockheed Martin e la Marina degli Stati Uniti”, ha affermato Paul Hey, director of Lockheed Martin’s IRST programs. “Questo sensore avanzato offre una capacità critica per rilevare e tracciare minacce aeree a distanze maggiori, garantendo ai piloti di completare le loro missioni con una maggiore situational awareness”. Sul Super Hornet, IRST21 è integrato nella parte anteriore del centerline fuel tank.