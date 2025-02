GE Aerospace Research entra a far parte del MIT Industrial Liaison Program

GE Aerospace informa: “Con l’obiettivo di rivoluzionare i viaggi nei cieli e nello spazio, GE Aerospace Research, il central innovation hub di GE Aerospace, ha annunciato di essere entrato a far parte dell’ambito Industrial Liaison Program (MIT ILP) del Massachusetts Institute of Technology (MIT). L’accordo fornisce all’azienda una serie di importanti vantaggi, tra cui l’accesso ai ricercatori del MIT, che sono tra i migliori al mondo”.

“GE Aerospace Research è entusiasta di diventare membro dell’ILP del MIT, il che ci consentirà di entrare in contatto con un’abbondanza di ricercatori e start-up di alto livello”, ha affermato Joseph Vinciquerra, Senior Director, GE Aerospace Research. “Un’area di interesse principale sarà l’intelligenza artificiale, dove vediamo molta sinergia in aree come la scoperta di materiali, un migliore processo decisionale e gli sforzi per creare maggiore fiducia nell’intelligenza artificiale”.

“Vinciquerra ha osservato che GE Aerospace sta effettuando investimenti significativi nell’intelligenza artificiale per trasformare tutto, dalla progettazione dei motori al modo in cui l’azienda fornisce assistenza alla sua flotta di circa 70.000 commercial and military jet engines che operano in tutto il mondo oggi. GE Aerospace sviluppa e distribuisce nuove AI solutions da oltre un decennio, più che raddoppiando il suo investimento in new AI technologies durante questo periodo. Oggi, GE Aerospace è uno dei principali AI patent holders nel settore dell’intelligenza artificiale.

L’ILP collega aziende leader di diversi settori con la ricerca all’avanguardia, le tecnologie innovative e le competenze di livello mondiale del MIT. In qualità di membri, gli scienziati e gli ingegneri di GE Aerospace avranno un accesso senza pari per incontrare i rinomati docenti e ricercatori del MIT, partecipare a conferenze e workshop esclusivi e acquisire informazioni sugli ultimi progressi del settore. Inoltre, questo accordo di adesione fornisce l’accesso al MIT Startup Exchange, composto da leader del settore emergenti dall’ecosistema del MIT. GE Aerospace cercherà di stringere nuove partnership con startup collegate al MIT per portare avanti le principali iniziative strategiche”, prosegue GE Aerospace.

“GE Aerospace Research è un motore di innovazione diverso da qualsiasi altro nel settore aerospaziale, che porta una profondità e un’ampiezza senza pari di capacità tecniche che guidano il futuro del volo”, ha concluso Vinciquerra. “Inoltre, portiamo una delle reti di innovazione più espansive di partner industriali, accademici e governativi all’interno e all’esterno del settore aerospaziale. Questo nuovo membership agreement con MIT ILP ci consentirà di espandere ulteriormente tale rete in futuro. Non vedo l’ora di vedere cosa faremo insieme nei mesi e negli anni a venire”.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)