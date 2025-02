Collins Aerospace fornisce avionica aggiornata per gli in-service Cessna Citation aircraft

Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha annunciato i prossimi functionality upgrades ai Collins Pro Line 21™ integrated avionics systems installati sugli in-service Cessna Citation business jets. I Cessna Citation business jets sono progettati e realizzati da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.

“Disponibili a partire dalla seconda metà del 2025, i Pro Line 21 avionics enhancements sono applicabili alle flotte Cessna Citation CJ1+, CJ2+, CJ3, CJ4 e XLS+ in servizio, con aggiornamenti che spaziano dalle capacità di comunicazione avanzate a improved weather data, enhanced flight deck connectivity e altro ancora”, afferma Collins Aerospace.

“Questi miglioramenti si basano sul feedback diretto ricevuto dai clienti, che ci hanno fatto sapere che desideravano cockpit upgrades che rendessero il volo più intuitivo, comunicativo ed efficiente”, ha affermato Nathan Voight, vice president and general manager, Business and Regional Avionics at Collins Aerospace. “I nostri Pro Line 21 Citation upgrades fanno proprio questo, fornendo ai piloti una cockpit moderno che li mantiene connessi e informati”.

“La upgraded Pro Line 21 avionics suite fornisce Controller Pilot Data Link Communications (CPDLC), ADS-B In weather information e connettività migliorata, migliorando la produttività, i trasferimenti di dati e il flusso di informazioni critiche a disposizione dei piloti. I clienti possono acquistare gli aggiornamenti e programmare l’upgrade per l’installazione tramite Textron Aviation o altri rivenditori autorizzati Collins Aerospace.

Altri miglioramenti includono l’aggiunta di Privacy ICAO Address, che attenua i problemi di identità personale e sicurezza; integrazione diretta tra avionica ed electronic flight bag per semplificare le operazioni; wireless database uploads, mantenendo senza problemi i sistemi avionici conformi e aggiornati”, conclude Collins Aerospace.

(Ufficio Stampa Collins Aerospace – Photo Credits: Textron Aviation)