ITA Airways promuove il progetto Meal Donation per ridurre lo spreco alimentare

ITA Airways informa: “Oggi, in occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, ITA Airways promuove Meal Donation, un progetto di responsabilità sociale realizzato in collaborazione con Banco Alimentare del Lazio ODV, Gate Gourmet Italia, leader del catering a bordo, e Servizi Aeroportuali Srl, fornitore di kit di sopravvivenza per i voli.

L’iniziativa mira a ridurre lo spreco alimentare in linea con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 12.3 dell’Agenda 2030. Attraverso Meal Donation, gli alimenti in eccedenza dei voli ITA Airways verranno redistribuiti alle comunità locali indigenti tramite i canali di Banco Alimentare del Lazio ODV, conferendo nuovo valore al cibo e riducendo gli sprechi”.

“Il progetto, avviato a dicembre 2023, ha già permesso la donazione di eccedenze alimentari prodotte per il servizio a bordo, come pasti kosher, snack e pacchetti di caramelle provenienti dai kit di sopravvivenza dei voli a lungo raggio e verrà sviluppato ulteriormente grazie agli ultimi accordi recentemente firmati dai partner dell’iniziativa.

Con Meal Donation, ITA Airways riafferma il proprio impegno verso la solidarietà sociale e la sostenibilità ambientale, dimostrando una volta di più la propria attenzione verso le tematiche di responsabilità sociale e ambientale”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)