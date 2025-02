Embraer parteciperà ad Aero India 2025 con il KC-390 Millennium

Embraer presenterà il suo KC-390 Millennium tactical air transport aircraft e le soluzioni che abbracciano il suo defense portfolio ad Aero India 2025, Bengaluru, dal 10 al 14 febbraio 2025. Insieme al KC-390 Millennium military multi-mission aircraft, Embraer offrirà ai visitatori uno sguardo più da vicino al completo Defense & Security portfolio di Embraer e alle soluzioni innovative presso il suo stand.

“Embraer è entusiasta di tornare ad Aero India, mentre presentiamo il KC-390 Millennium e il nostro ampio portafoglio di soluzioni di difesa e sicurezza al settore”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “È un velivolo che sta ampliando la sua base di operatori globali e sta impressionando il settore con le sue capacità moderne, e riflette la versatilità e l’affidabilità per cui i nostri velivoli sono noti. Il team Embraer e i suoi partner saranno presenti ad AeroIndia in piena forza, a supporto degli obiettivi di aviazione e difesa dell’India”.

“Embraer presenterà l’eccezionale versatilità e le performance del KC-390. Il velivolo ha dimostrato la sua capacità, affidabilità e performance in una varietà di missioni. Trasportando più payload (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft a una velocità maggiore (470 nodi) e su una distanza maggiore, il KC-390, che è configurato con air-to-air refueling equipment, supporta un’ampia gamma di missioni critiche, tra cui il trasporto e lo sbarco di merci e truppe, l’evacuazione medica, la ricerca e il soccorso, la lotta antincendio e le missioni umanitarie, operando su piste temporanee o non asfaltate come terra battuta, terreno e ghiaia. Ha dimostrato la sua capacità di rifornimento in volo sia come tanker che come receiver, in questo caso ricevendo carburante da un altro KC-390 utilizzando i pod installati sotto le ali.

Da quando è entrato in servizio con la Brazilian Air Force nel 2019, la Portuguese Air Force nel 2023 e l’Hungarian Air Force nel 2024, l’aereo ha mostrato una mission capability del 93%, un mission completion rate al 99% e ha totalizzato oltre 16.300 ore di volo, dimostrando una produttività eccezionale nella sua categoria”, afferma Embraer.

“Oltre a Brasile, Portogallo e Ungheria, i Paesi Bassi hanno annunciato la loro scelta per il Millennium nel 2022. Nel 2023, anche Austria, Repubblica Ceca e Repubblica di Corea hanno selezionato il KC-390, confermando il successo di questa piattaforma rivoluzionaria. Nel 2024, anche Svezia, Slovacchia e un cliente non divulgato hanno optato per il KC-390.

Embraer ha più di 40 velivoli e 11 tipi di velivoli operativi in India tra defense, commercial aviation and executive jets, riflettendo la diversità del portafoglio Embraer nel paese. Ciò include il velivolo Legacy 600 utilizzato per il trasporto di funzionari governativi e VIP dall’Indian Air Force (IAF) e dalla Border Security Force (BSF) e il velivolo AEW&C “Netra” basato sulla piattaforma Embraer ERJ145 operata dall’IAF. Star Air, una delle più grandi compagnie aeree regionali del paese, è un operatore di aeromobili Embraer, con una flotta di aeromobili E175 ed ERJ145“, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)