L’Aeroporto di Bologna come catalizzatore dello sviluppo territoriale

Nell’ambito del primo “Airport Day”, l’evento nazionale promosso da Assaeroporti e dalle società di gestione aeroportuale associate, con l’obiettivo di raccontare il ruolo centrale del sistema aeroportuale per lo sviluppo economico, il progresso e la sostenibilità del nostro Paese, si è tenuto oggi presso l’Aeroporto di Bologna il convegno “Tra economia e turismo: Aeroporto di Bologna come catalizzatore dello sviluppo territoriale”.

“Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i dati della ricerca di Bologna Welcome “L’evoluzione del turismo a Bologna negli ultimi 10 anni”. Mettendo a confronto i numeri del 2024 con quelli del 2014, si osserva un importante incremento del turismo sia a livello di Città metropolitana che a livello di Comune di Bologna. In particolare, nella Città metropolitana gli arrivi sono aumentati del 59%, passando da 1.647.304 nel 2014 a 2.611.367 nel 2024, mentre le presenze sono cresciute del 78%, da 3.255.631 a 5.807.269; nel Comune di Bologna l’incremento è ancora più significativo, con un +66% negli arrivi (da 1.104.374 a 1.836.216) e un +90% nelle presenze (da 2.159.351 a 4.098.212). Importante l’apporto dei turisti internazionali, che in 10 anni sono aumentati dell’80% come arrivi (da 687.397 a 1.233.903) e del 107% come presenze (da 1.394.091 a 2.889.267) nell’intera area metropolitana. In ambito cittadino, la crescita dei turisti internazionali è del 97% per gli arrivi (da 499.922 a 987.202) e del 127% per le presenze (da 1.040.256 a 2.357.642). Nel 2024 i turisti stranieri nella città di Bologna sono arrivati al 54% degli arrivi e al 58% delle presenze complessive, il dato più alto degli ultimi 10 anni.

Nell’ultimo decennio il turismo a Bologna è diventato un fattore di crescita economica per la città, creando ricadute in termini di occupazione, nuova imprenditorialità e ricchezza creata. Secondo la più recente indagine Sociometrica, relativa al 2023, il Comune di Bologna si posiziona all’11° posto nel ranking dei primi 500 comuni italiani per creazione di ricchezza turistica, con un impatto economico di € 1.024.110.637.

Allo stesso tempo, la Città metropolitana di Bologna presenta un indice complessivo di sovraffollamento turistico relativamente moderato, posizionandosi al 35° posto in Italia, ben lontana dalle località più affollate del Paese, in base allo studio Demoskopika 2024″, afferma l’Aeroporto di Bologna.

“I numeri del turismo a Bologna si sposano perfettamente con i dati di crescita del Marconi degli ultimi dieci anni. I passeggeri provenienti dall’estero sono più che raddoppiati, passando da 1,4 milioni nel 2014 a 3,3 milioni nel 2024. Nel 2024, con 10,8 milioni di passeggeri complessivi, il Marconi ha prodotto sul territorio un impatto economico di oltre un miliardo di euro e un impatto occupazionale di 20.800 posti di lavoro”, ha dichiarato Nazareno Ventola, Amministratore Delegato dell’Aeroporto di Bologna.

“Questo convegno è una occasione davvero importante per fare un ragionamento più ampio sull’impatto economico del Marconi a favore del territorio e porre insieme le basi per lo sviluppo futuro del primo scalo della regione, uno dei più dinamici del nostro Paese”, ha commentato il Presidente dell’Aeroporto di Bologna, Enrico Postacchini.

“L’incontro, moderato dal giornalista Massimo Ricci, ha visto la partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali e delle realtà che operano nel mondo del turismo e dello sviluppo del territorio: Michele de Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna, Matteo Lepore, Sindaco di Bologna, Valerio Veronesi, Presidente della Camera di Commercio di Bologna, Daniele Ravaglia, Presidente della Fondazione Bologna Welcome, Patrik Romano, Direttore Generale della Fondazione Bologna Welcome, Adriana Malandrino, giornalista autrice della Guida di viaggio “Bologna Pocket” e Annalisa Piccinelli, Coordinatrice della Cabina di regia del territorio turistico Bologna-Modena.

All’”Airport Day” di oggi hanno aderito, oltre al Marconi di Bologna, altri 16 aeroporti italiani: Alghero, Bergamo, Cagliari, Catania, Cuneo, Firenze e Pisa, Genova, Milano Linate e Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Perugia, Torino e Trieste, ciascuno con un evento distinto. L’evento di coordinamento svoltosi a Roma ha visto inoltre la partecipazione, tra gli altri, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, del Presidente dell’ENAC Pierluigi Di Palma e del Presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo.

Durante la giornata, si sono svolti negli scali coinvolti talk, conferenze e incontri istituzionali, affrontando temi chiave per il comparto come l’impatto economico e occupazionale sui territori, la transizione green e digital, il benessere sociale e la promozione degli scambi culturali. Maggiori informazioni sono disponibili sui siti web e sui canali social di Assaeroporti e degli aeroporti aderenti all’iniziativa”, conclude l’Aeroporto di Bologna.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)