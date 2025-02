News Brevi – 05.02.2025

IL PRESIDENTE ENAC CON IL VICEPREMIER E MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALL’EVENTO AIRPORT DAY DI ASSAEROPORTI – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto oggi, con il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a “Airport Day”, l’evento promosso da Assaeroporti in contemporanea a Roma e in 17 scali aderenti, incentrato sul ruolo strategico del sistema aeroportuale. La conferenza stampa di presentazione di Roma ha visto la partecipazione del Presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo, dell’AD di SACE Alessandra Ricci, del Delegato di Confindustria ai Trasporti, Logistica e Industria del turismo e della cultura, Leopoldo Destro, con la moderazione della giornalista RAI Giorgia Rombolà. Intervento da Cagliari dell’On. Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera. “Un sentito ringraziamento al Vicepremier Matteo Salvini per la grande attenzione con cui sta accompagnando lo sviluppo strategico del trasporto aereo in Italia”, ha dichiarato il Presidente Di Palma. “Con 220 milioni di passeggeri nel 2024, abbiamo superato i numeri pre Covid con 3 anni di anticipo rispetto ai pronostici degli analisti, realizzando quella che, al suo tempo, ho definito la “ripartenza rock” del comparto. Un modello Italia vincente, favorito all’epoca dalla visione con cui il Governo e l’Enac hanno consentito l’attuazione di interventi economici keynesiani, favorendo la tenuta del sistema e valorizzando le persone, la forza lavoro, autentico patrimonio del comparto, fatto di ampie e qualificate professionalità. Anche l’accordo ITA Airways – Lufthansa, garantirà lo sviluppo del comparto rafforzando una compagnia nazionale di riferimento. L’obiettivo di Enac, oggi come allora, è quello di potenziare il trasporto aereo quale elemento trainante di sviluppo, valorizzando, come abbiamo fatto nel PNA, l’eccezionale riserva infrastrutturale italiana, che avrà il merito di realizzare una mobilità innovativa, con collegamenti aria – aria, favorire la delocalizzazione turistica e la ricchezza dei territori più periferici, superando la saturazione del traffico ground tutelando la qualità dei servizi e la tutela dei passeggeri, da sempre al centro della nostra missione”.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A GENNAIO 2025 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di gennaio 2025. A gennaio Ryanair Group ha trasportato 12,4 milioni di passeggeri (gennaio 2024: 12,2 milioni, +2%), con un load factor del 91% (89% a gennaio 2024). Il dato rolling sui 12 mesi a gennaio 2025 si attesta a 197,4 milioni di passeggeri (+8%), con un load factor del 94% (invariato).

WIZZ AIR ANNUNCIA LA SUA PROMO DI SAN VALENTINO – Wizz Air informa: “Wizz Air annuncia uno sconto del 25% per ogni due biglietti acquistati su voli selezionati in programma tra il 12 febbraio e il 10 aprile, per un viaggio perfetto in occasione di San Valentino e non solo. I biglietti sono disponibili per l’acquisto oggi, mercoledì 5 febbraio. In meno di tre ore di volo, i passeggeri in partenza da Roma Fiumicino o Milano Malpensa possono raggiungere ad esempio una meta come Londra Gatwick, ed esplorare la capitale britannica, ricca di storia e cultura, visitando icone come il Big Ben, Buckingham Palace e la Torre di Londra. Non possono mancare poi esperienze uniche come la crociera sul Tamigi o una passeggiata nei famosi parchi londinesi. Oppure raggiungere Barcellona per ammirare le opere di Gaudí, tra cui la Sagrada Familia e il Parco Güell, passeggiare lungo le Ramblas e godersi la Platja de la Barceloneta. O ancora per chi opta per un volo verso est, può scegliere ad esempio Rzeszów, una cittadina polacca poco conosciuta ma affascinante. Qui potrà immergersi nell’atmosfera medievale del suo centro storico, visitando la Piazza del Mercato e il Castello di Rzeszów, con il vantaggio di essere vicini ai paesaggi mozzafiato dei monti Bieszczady. Per chi desidera esplorare altre mete con la propria dolce metà, con una vacanza o un city break all’insegna della cultura, dei paesaggi mozzafiato o delle esperienze gastronomiche, Wizz Air offre un’ampia gamma di rotte a basso costo verso destinazioni favolose. I biglietti sono disponibili per la prenotazione online su wizzair.com e tramite l’app mobile”.

ANSV: SOTTOSRCITTO MEMORANDUM D’INTESA CON L’ALBANIA – ANSV informa: “Il 3 febbraio, l’ANSV e l’omologa Autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dell’Albania, AKISA, hanno firmato un memorandum d’intesa relativo alla cooperazione sulle inchieste di sicurezza e sullo scambio di esperienze professionali. L’accordo è stato sottoscritto, presso la sede dell’Autorità italiana, dal Presidente ANSV, Luca Valeriani e dal Direttore generale AKISA, Genc Resuli. All’evento erano presenti investigatori italiani e albanesi e il direttore inchieste e prevenzione proattiva dell’ANSV, Mikael Amura”.

DASSAULT AVIATION SI POSIZIONA OTTIMAMENTE NELLA CLASSIFICA DI STATISTA – Dassault Aviation informa: “Dassault Aviation è uno dei primi 500 datori di lavoro in Francia nel 2025, secondo l’ultima classifica dell’istituto di ricerca Statista per la rivista economica Capital. L’azienda si classifica al 12° posto su 500 aziende nella classifica generale, tutti i settori economici combinati, e al 3° posto nell’“Aeronautics, rail, naval” sector su 17 aziende classificate, con un punteggio di 8,10/10. In termini di metodologia, il sondaggio Statista si basa su un sondaggio online anonimo e indipendente condotto tra il 25 settembre e il 21 ottobre 2024, tra un campione di 20.000 dipendenti francesi interrogati sulla loro soddisfazione nei confronti del loro attuale datore di lavoro e un panel più ampio di 2.200 aziende”.

DASSAULT AVIATION A SUPPORTO DI AVIATION SANS FRONTIERES – Dassault Aviation informa: “Il 31 gennaio 2025, Éric Trappier, CEO di Dassault Aviation, ha consegnato a Marine Gall, General Delegate of Aviation Sans Frontières (ASF), un assegno di oltre 30.000 euro, frutto delle charity sales organizzate a fine 2024 in due stabilimenti della Società. Queste vendite, condotte in collaborazione con l’associazione Ailes Brisées, hanno avuto un clamoroso successo. Les Ailes Brisées, un’associazione che sostiene i marinai feriti e le loro famiglie, ha contribuito anch’essa con 6.000 euro. Dal 1980, ASF utilizza le risorse del settore dell’aviazione per realizzare azioni umanitarie in tutto il mondo: operazioni di trasporto umanitario, aiuti di emergenza, supporto alle persone vulnerabili nelle regioni più isolate”.

SAAB INAUGURA LA SUA MANUFACTURING FACILITY IN UK – Saab UK annuncia l’apertura ufficiale della sua nuova state-of-the-art manufacturing facility a Fareham, Hampshire, che segna una pietra miliare nella continua crescita dell’azienda. “Il campus è stato inaugurato dall’Onorevole Jonathan Reynolds MP, Segretario di Stato per gli Affari e il Commercio. Saab UK ha celebrato l’apertura ufficiale del suo nuovo campus all’avanguardia, composto da tre edifici, il 4 febbraio 2025. Il sito sta sviluppando, producendo e supportando i radar systems Saab e il portafoglio di robotica subacquea leader di mercato Seaeye. Ciò include il 3D multi-mission radar, Giraffe 1X, e l’all-electric subsea remotely operated vehicle, Seaeye SR20. L’inaugurazione segna la conclusione dell’investimento promesso da Saab nel 2023. Il sito supporta fino a 400 posti di lavoro e offre opportunità locali per apprendistati. Migliora le capacità di produzione di radar e robotica subacquea del Regno Unito, servendo sia i clienti nazionali che i mercati di esportazione internazionali, con capacità di ulteriore crescita. Si prevede che il nuovo campus di Saab porterà notevoli benefici al Ministero della Difesa del Regno Unito. Il sito è un centro di eccellenza pronto a soddisfare i futuri customer radar requirements and servicing, oltre a supportare i radar in servizio gestiti dalle UK Armed Forces; i Giraffe 1X, Giraffe AMB air defence radars, i TAIPAN (Arthur) artillery locating radars”. “Questo nuovo campus è la testimonianza della crescita di Saab nel Regno Unito, rafforzando il nostro impegno a lungo termine per la difesa del Regno Unito. Grazie al nostro investimento qui forniremo tecnologie e prodotti innovativi per i nostri clienti. Siamo lieti di avere il Segretario di Stato per le imprese e il commercio con noi oggi per celebrare questa importante occasione e sottolineare l’importante relazione tra Saab e il Regno Unito”, ha affermato Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab.

LOCKHEED MARTIN SUPPORTA UNA USMC EXERCISE CON ADVANCED 5G CAPABILITIES – Lockheed Martin, insieme al supporto di Intel Corporation e Radisys Corporation, ha condotto 5G military demonstrations durante l’esercitazione Steel Knight 2024 dell’U.S. Marine Corps (USMC). In collaborazione con USMC, l’Office of the Under Secretary of Defense for Research and Engineering’s (OUSD(R&E)) FutureG Office e vari partner del settore, l’Open Systems Interoperable and Reconfigurable Infrastructure Solution (OSIRIS) system è stato distribuito come standalone 5G network per supportare le operazioni in tutti i domini. Guidato sul campo dal Marine Corps Tactical Systems Support Activity (MCTSSA) 5G team, l’evento conclusivo è stato uno sforzo per testare le tactical wireless capabilities a supporto delle Expeditionary Advanced Base Operations (EABO). Durante l’esercitazione, l’OSIRIS testbed si è integrato con unmanned air vehicles (UAVs), sia in volo libero che vincolati. Il sistema ha consentito agli operatori di stabilire e ospitare una connessione sicura tramite l’OSIRIS testbed a più UAV contemporaneamente e una connessione wireless, su 5G, tra un USMC Ground/Air Task-Oriented Radar (G/ATOR) e un USMC Air Command and Control System (AC2S). Gli operatori sono stati in grado di inviare e ricevere dati per consentire un processo decisionale in tempo reale in una varietà di scenari operativi. “La OSIRIS demonstration durante l’esercitazione Steel Knight è stata un importante punto di prova nel mostrare le Lockheed Martin 5G.MIL® capabilities”, afferma Erika Marsall, vice president, Lockheed Martin C4ISR. “Condurre dimostrazioni con i nostri partner è un passaggio finale fondamentale per comprendere come queste applicazioni possano essere applicate a missioni nel mondo reale”.

JETBLUE LANCIA VANTAGGI FEDELTA’ RECIPROCI CON TAP AIR PORTUGAL – JetBlue informa: “JetBlue e TAP Air Portugal hanno annunciato che stanno estendendo la loro partnership esistente con l’aggiunta dell’accumulo e del riscatto reciproco di punti per viaggi premio, disponibili ora. I membri del programma fedeltà TrueBlue di JetBlue e del programma Miles&Go di TAP possono ora guadagnare e riscattare punti utilizzando il programma di loro scelta quando volano su entrambe le reti. È la prima volta che i membri JetBlue TrueBlue possono riscattare i punti TrueBlue per voli su una delle compagnie aeree europee partner di JetBlue”. “Continuiamo a cercare altri modi per premiare i nostri clienti e offrire loro le esperienze di viaggio di alto valore e le opportunità di guadagno punti che amano da JetBlue”, ha affermato Chris Buckner, vice president of loyalty and partnerships, JetBlue. “Questa espansione della partnership offre ai membri TrueBlue e TAP Miles&Go più modi per guadagnare e riscattare i viaggi, più opzioni per personalizzare il loro viaggio e rende l’esplorazione di entrambi i network ancora più gratificante”. “Apprezziamo questa collaborazione che consentirà ai nostri clienti di ottenere più modi per guadagnare e riscattare, attraverso una rete aerea estesa. Non vediamo l’ora di raggiungere traguardi insieme”, ha affermato Sofia Lufinha, Chief Customer Officer, TAP Air Portugal. “I clienti possono ora guadagnare e riscattare punti TrueBlue verso destinazioni come Lisbona e Porto in Portogallo, nonché destinazioni in Africa e oltre attraverso la rete internazionale di TAP. I vantaggi arrivano anche sulla scia del recente annuncio di espansione europea di JetBlue, con un servizio stagionale estivo giornaliero non-stop da Boston a Madrid, Spagna, ed Edimburgo, Scozia”, conclude JetBlue.

BRITISH AIRWAYS: ESTENDE LA SUA BONUS TIER POINT OFFER – British Airways informa: “Dopo dopo aver annunciato a dicembre che il suo nuovo The Club loyalty programme avrebbe visto l’annuncio di altri vantaggi per aiutare ad aumentare il potere di guadagno dei suoi membri, British Airways ha rivelato una nuova offerta “Bonus Tier Point”. L’offerta si applicherà alle prenotazioni di voli con un codice BA, effettuate da ora fino al 31 dicembre 2025 per i voli effettuati dal 1° aprile 2025, consentendo ai clienti di guadagnare fino a 550 Tier Points aggiuntivi per volo. La compagnia ha annunciato a dicembre che avrebbe cambiato il modo in cui i membri guadagnano Tier Points, per rendere il programma più gratificante e ha promesso di condividere gli aggiornamenti con i membri durante tutto l’anno. L’ultima offerta, che, come l’offerta iniziale, richiede ai membri di “aderire”, sostituisce la prima Bonus Tier Point offer della compagnia aerea, aiutando i membri a raggiungere e mantenere il loro status, in particolare quelli che volano in cabine premium. Si prevede che la compagnia aerea offrirà sempre ai membri una proposta Bonus Tier Point oltre al meccanismo generale di guadagno di 1 Tier Point per £1. Come parte dell’evoluzione del precedente British Airways Executive Club della compagnia aerea in The British Airways Club, i membri ora guadagnano sia Avios che Tier Points in base alla loro spesa, ampiamente noto nel settore delle compagnie aeree come ‘spend-based earn’ model. Ai membri viene assegnato 1 Tier Point per ogni £1 che spendono. I clienti devono aver aderito all’offerta precedente o più recente per essere premiati con Tier Points aggiuntivi, a seconda della cabina in cui stanno volando. Inoltre, la compagnia aerea afferma che chiunque abbia prenotato un volo o un pacchetto vacanze con la precedente offerta Bonus Tier Point annunciata a dicembre, riceverà automaticamente i nuovi Bonus Tier Point values. Devono semplicemente aderire all’offerta prima di viaggiare”. Descrivendo i cambiamenti, il Chief Commercial Officer, Colm Lacy, ha affermato: “Siamo fiduciosi che passare a questo modello sia la cosa giusta da fare per i nostri clienti, ma riconosciamo che dobbiamo rassicurarli che ora ci sono molti più modi per guadagnare status. Stiamo implementando un sistema che ci consente di essere flessibili e adattarci per rispondere alle esigenze dei nostri clienti e la campagna Bonus Tier Point ne è un perfetto esempio. Passare a un modello basato sulla spesa riflette la maggior parte dei programmi fedeltà nel Regno Unito, quindi è stato un passo logico nell’evoluzione di The Executive Club. I nostri membri hanno un profondo legame emotivo con il nostro programma fedeltà e il loro status significa molto per loro: siamo fiduciosi che i cambiamenti che abbiamo apportato ricompensino equamente i membri per i loro viaggi con noi”. La compagnia aerea ha anche confermato che i titolari di carta British Airways American Express Premium Plus potranno guadagnare fino a 2.500 Tier Points spendendo sulla loro carta. Maggiori dettagli su questa offerta saranno annunciati più vicino alla data di lancio. Maggiori informazioni su: https://www.britishairways.com/content/executive-club/faqs/introducing-the-british-airways-club.