Rolls-Royce partecipa al Tornado 2 Tempest recycling project

Rolls-Royce è stata coinvolta in un’iniziativa di riciclaggio unica nel suo genere, nota come Tornado 2 Tempest, che ha trasformato i vecchi Royal Air Force (RAF) Tornado components in powdered metal, che è stata poi utilizzata per stampare in 3D nuove parti per l’Orpheus small engine concept.

“Poiché Orpheus fa parte del Future Combat Air System (FCAS) programme, il progetto dimostra che la tecnica ha il potenziale per essere utilizzata per la next-generation Tempest combat air platform, una pietra angolare della Grow Combat strategic initiative di Rolls-Royce.

Molti dei beni in surplus del Ministry of Defence’s (MOD), come spare and broken components, contengono metalli strategici tra cui acciaio di alta qualità, alluminio e titanio.

Il Tornado 2 Tempest project team si è riunito per identificare se alcuni di questi componenti potessero essere atomizzati in polvere, nota come ‘feedstock’, per la additive manufacturing, per realizzare nuove parti.

I componenti del Tornado contenenti grandi quantità di titanio, tra cui le jet engine compressor blades del low-pressure air compressor, sono stati puliti e atomizzati con successo, dando vita a un 3D printed nose cone e a compressor blades create da parti riciclate”, afferma Rolls-Royce.

“Lavorando come un unico team, Rolls-Royce ha installato il 3D printed nose cone su un Orpheus test engine e lo ha fatto funzionare in test conditions per dimostrare l’idoneità e la sicurezza della parte per un uso futuro, con risultati positivi.

Il progetto è stato guidato dal Defence Recycling & Disposals Team (DRDT) di Defence Equipment and Support (DE&S) in collaborazione con il MOD FCAS team, Rolls-Royce and Additive Manufacturing Solutions Limited (AMS) basato in Burscough, Lancashire.

Finanziato dalla UK Strategic Command’s Defence Support Organisation in relazione alla sua Circular Economics for Defence Concept Note, l’impresa dimostra che trasformare vecchie parti in nuove è fattibile e potrebbe portare enormi benefici al MOD e alla Difesa in senso più ampio, soprattutto aumentando l’accessibilità dei metalli strategici alla UK Defence industry e ai fornitori”, prosegue Rolls-Royce.

Andrew Eady, Rolls-Royce VP FCAS Sustainability, ha affermato: “Il Tornado 2 Tempest project esemplifica i principi di sostenibilità lungimiranti incorporati nella FCAS Sustainability Strategy e nella MOD Defence Support Strategy. In Rolls-Royce, continuiamo a essere leader nelle pratiche di economia circolare e negli abilitatori digitali innovativi per supportare i nostri passi verso un’azienda a basse emissioni di carbonio e abilitata digitalmente. Tornado 2 Tempest è un progetto audace, entusiasmante e innovativo e una dimostrazione di come un’eccellente collaborazione tra MOD, industria e PMI possa fornire soluzioni sostenibili e tecnologicamente avanzate”.

Il team ha anche dimostrato un Digital Product Passport acquisendo e registrando i dati sulla provenienza e sul ciclo di vita dei materiali. Ciò può potenzialmente consentire decisioni più consapevoli sull’allocazione dei materiali e proteggere dall’uso di materiali contraffatti.

Thomas Powell, DRDT’s Strategic & Submarine Recycling Senior Commercial Manager, ha affermato: “Questa soluzione non solo può ridurre i costi e l’onere dell’approvvigionamento di metalli critici e di alto valore, ma può anche produrre componenti più leggeri, resistenti e più duraturi di quelli realizzati con tecniche di forgiatura tradizionali, migliorando ulteriormente la sostenibilità e l’efficacia complessive del MOD”.

Un team di oltre 80 persone ha partecipato a questo progetto, combinando competenze attuali e tecnologie innovative per fornire e mantenere capacità future.

Lo Squadron Leader Rob, FCAS Sustainability Requirements Manager, ha affermato: “Iniziative tecnologiche innovative come Tornado 2 Tempest potrebbero ridurre la dipendenza della RAF da catene di fornitura lunghe e costose, consentendoci di sostenere le operazioni più a lungo, con il vantaggio associato di emissioni e rifiuti ridotti. Durante il ciclo di vita previsto del FCAS del Regno Unito, prevediamo che l’accesso ai materiali critici sarà messo a dura prova, poiché le catene di fornitura globali diventeranno sempre più interrotte e competitive. Parallelamente, c’è un’esigenza sociale di sfruttare al meglio le materie prime che già abbiamo”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)