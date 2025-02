Embraer ha raggiunto un backlog record pari a US$26,3 miliardi nell’ultimo trimestre del 2024

Embraer ha segnalato che il suo backlog a livello di organizzazione ha raggiunto US$26,3 miliardi nel 4Q24. Il valore è il più grande mai registrato dall’azienda nella sua storia, oltre il 40% in più anno su anno e il 16% in più trimestre su trimestre. Embraer ha chiuso il 2024 con un rapporto book-to-bill leader del settore di 2,2 basato sui valori finanziari.

Embraer ha consegnato 75 aeromobili nell’ultimo trimestre dell’anno, il 27% in più rispetto ai 59 aeromobili del trimestre precedente (3Q24) e uguale al numero nello stesso periodo dell’anno precedente (4Q23). Nel frattempo, la società ha consegnato un totale di 206 aeromobili nel 2024, con un aumento del 14% rispetto ai 181 aeromobili del 2023.

“In Commercial Aviation, il backlog ha raggiunto US$10,2 miliardi nel 4Q24, il 15% in più rispetto all’anno precedente ma l’8% in meno rispetto al trimestre precedente, a causa del periodo stagionalmente forte di consegne di aeromobili. La business unit ha consegnato 31 nuovi aeromobili nell’ultimo trimestre del 2024 e 73 nell’intero anno (al limite massimo delle stime riviste di 70-73 per l’anno e entro le stime originali di 72-80). Di conseguenza, Commercial Aviation ha concluso il 2024 con un solido rapporto book-to-bill di 1,6 basato sui valori finanziari.

Luxair ha formalizzato un ordine per 2 E195-E2, che completeranno la flotta di aeromobili più grandi della compagnia aerea già richiesti. Esercitando 2 opzioni garantite sul suo ordine fermo del 2023 per 4 aeromobili, Luxair ha ora un totale di 6 E195-E2 richiesti. Pertanto, Embraer ha attualmente 179 ordini fermi per la E2 Jets family e 164 per l’E1-175 Jet aircraft.

Infine, è importante evidenziare l’iniziativa di livellamento della produzione dell’azienda, che l’azienda desidera far progredire nel 2025″, afferma Embraer.

“In Executive Aviation, il backlog è salito a US$7,4 miliardi nel 4Q24, il 70% in più anno su anno e il 67% in più trimestre su trimestre, un nuovo massimo storico per la business unit, supportato da un contratto di punta con Flexjet. L’accordo include 182 ordini fermi per gli aeromobili Phenom 300E, Praetor 500 e Praetor 600, con consegne dal 2026 al 2030 e fino a 30 opzioni Praetor aggiuntive.

La divisione ha consegnato 44 jets nell’ultimo trimestre del 2024 e un totale di 130 per l’anno (a metà della guidance originale per il 2024). Di conseguenza, Executive Aviation ha concluso il 2024 con un rapporto book-to-bill leader del settore di 2,7 in base ai valori finanziari.

I mid and super-mid-sized Praetor 500 e Praetor 600 hanno rappresentato la metà delle consegne del segmento (22 jets) durante il trimestre, supportati dalla solida spinta in avanti della famiglia di aeromobili. Nel frattempo, il Phenom 300, l’aereo più venduto nella sua categoria per 12 anni consecutivi in tutto il mondo, è stato il migliore (19 jets) nel periodo.

È importante evidenziare i progressi osservati nell’iniziativa di livellamento della produzione dell’azienda nel 2024. Il management è riuscito a ridurre il modo in cui le consegne erano sbilanciate verso il quarto trimestre e a distribuirle meglio nei trimestri. Nel 2024, le consegne del Q4 hanno rappresentato il 34% del totale annuale, mentre tale numero era in media del 45% nei cinque anni precedenti. L’azienda ha ottenuto risultati significativi durante l’anno e prevede ulteriori guadagni supportati dai miglioramenti della supply chain nel prossimo futuro”, prosegue Embraer.

“In Services & Support, il backlog è salito a US$4,6 miliardi nel 4Q24, il 50% in più anno su anno e oltre il 30% in più trimestre su trimestre, sostenuto da contratti a lungo termine con Flexjet in Executive Aviation e Air Serbia, LOT Polish Airlines e CommuteAir in Commercial Aviation. Questi contratti per quest’ultimo gruppo sono per i Pool and Part Exchange Plus Programs, i cui obiettivi sono supportare la flotta E-Jets di queste compagnie con un’ampia gamma di repair components, services and customized inventory. Inoltre, i contributi di spares/exchange parts, technical publications, technical services, training and modifications hanno svolto un ruolo chiave in questo risultato. Services & Support ha chiuso il 2024 con un rapporto book-to-bill leader del settore pari a 1,9 in base ai valori finanziari.

In Defense & Security, il backlog è salito a US$4,2 miliardi nel 4Q24, con un aumento del 67% anno su anno e del 15% trimestre su trimestre, supportato dai nuovi ordini per il C-390 Millenium (4) e l’A-29 Super Tucano (10). Embraer ha attualmente 32 ordini fermi per il nostro military transport e 17 per il nostro light attack aircraft. Nel frattempo, Defense & Security ha continuato ad aumentare la produzione con la consegna di 3 nuovi C-390 Millenium nel 2024 rispetto ai 2 del 2023. Di conseguenza, la business unit ha chiuso il 2024 con un rapporto book-to-bill leader del settore pari a 3,3 in base ai valori finanziari.

La divisione ha firmato contratti fermi nell’ultimo trimestre del 2024 con lo Czech Ministry of Defense e un cliente non divulgato per 2 C-390 Millenium ciascuno: questi aerei sono entrati nel backlog. Inoltre, questo aereo da trasporto militare è stato selezionato da Slovacchia (3) e Svezia (non divulgato) durante il periodo: nessun contratto è stato ancora firmato e quindi non è stato registrato nel backlog.

La business unit ha anche firmato un firm contract con un cliente non divulgato per 6 A-29 Super Tucano nell’ultimo trimestre del 2024 e un altro con un cliente non divulgato dall’Africa per 4 aerei aggiuntivi. Nel frattempo, la Portuguese Air Force è diventata il cliente di lancio per la versione NATO del light attack aircraft (12), ma il suo contratto non era effettivo alla fine del 2024, e l’Uruguayan Air Force ha confermato le sue opzioni (5) all’inizio del 2025. Pertanto, questi 17 aerei non sono stati ancora registrati nel backlog”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)