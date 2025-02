Bombardier registra il quarto anno consecutivo di crescita e solide performance finanziarie

Bombardier Inc. ha annunciato oggi solidi risultati finanziari per il quarto trimestre e per l’intero anno 2024, chiudendo il quarto anno consecutivo di crescita sostenuta dell’azienda in tutti i parametri chiave.

“Il nostro team ha eseguito con passione e orgoglio il nostro piano nel 2024 a un livello molto alto, aumentando i ricavi per soddisfare le indicazioni, aumentando le consegne, aumentando il nostro backlog, espandendo significativamente i nostri margini e raggiungendo un net leverage ratio di 2,9x”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier. “Quattro anni fa, abbiamo delineato una visione audace su come volevamo strutturare Bombardier per il successo. La nostra azienda ha realizzato più di quanto ci fossimo prefissati, incluso il raggiungimento della nostra 2-billion-dollar service revenue ambition con un anno di anticipo rispetto al previsto, migliorando rapidamente la nostra esperienza e le nostre offerte per i clienti. Sia nelle nostre operazioni, sul campo o nel nostro bilancio, abbiamo dimostrato più volte di essere forti e resilienti”.

“Bombardier ha registrato ricavi totali di $8,7 miliardi per il 2024, superando le previsioni con un aumento dell’8% anno su anno, guidato da un solido mix di consegne e record services revenue. Il services business dell’azienda ha continuato le sue performance impressionanti con $2,04 miliardi di ricavi, raggiungendo l’obiettivo a lungo termine delineato come parte dell’Investor Day 2021 dell’azienda con un anno di anticipo. I services revenues sono aumentati del 16% rispetto al 2023, continuando il trend di crescita a due cifre poiché tutti i principali progetti di espansione del network sono ora completamente operativi.

Bombardier ha continuato a mantenere un approccio disciplinato alla sua produzione, completando un quarto trimestre 2024 particolarmente attivo, raggiungendo un totale di 146 consegne di aeromobili per l’anno, rispetto alle 138 del 2023. Il backlog è aumentato di $200 milioni rispetto al 2023, raggiungendo $14,4 miliardi al 31 dicembre 2024.

Bombardier ha mantenuto la sua traiettoria di crescita redditizia per il 2024. L’adjusted net income ha registrato un aumento significativo nel 2024, raggiungendo $547 milioni. Full-year adjusted EPS in aumento del 31% anno su anno, passando da $3,94 nel 2023 a $5,16 nel 2024. Diluted EPS di $3,40 per l’intero anno 2024.

L’adjusted EBITDA è stato di $1,36 miliardi per il 2024, rappresentando una crescita dell’11% anno su anno, trainata principalmente da maggiori consegne e da un maggiore contributo dei servizi, parzialmente compensato dai costi di interruzione della supply chain. L’adjusted EBITDA margin ha raggiunto il 15,7%.

Full-year reported EBIT pari a $878 milioni. Il full-year adjusted EBIT ha raggiunto $915 milioni, in aumento del 15% rispetto al 2023.

Net income e adjusted net income pari a $370 milioni e $547 milioni rispettivamente.

La società ha registrato una free cash flow (FCF) generation di $232 milioni, chiudendo l’anno in linea con le aspettative”, afferma Bombardier.

“Alla luce della situazione in rapida evoluzione riguardo l’attuazione di eventuali dazi degli Stati Uniti sulle importazioni dal Canada e degli effetti che potrebbero avere, Bombardier ha scelto di rinviare la fornitura della guidance e degli obiettivi per il 2025, fino a quando l’azienda non avrà avuto l’opportunità di valutare ulteriormente gli impatti diretti e indiretti sulla sua attività di tali tariffe o altre misure protezionistiche commerciali eventualmente implementate. Le priorità a lungo termine e l’orientamento strategico di Bombardier rimangono intatti, compresi i piani per una crescita continua nei suoi Defense and Services business e una continua riduzione della leva finanziaria”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)