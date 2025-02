Emirates Skywards e ALL di Accor rafforzano la loro partnership

Emirates Skywards, il pluripremiato programma fedeltà di Emirates e flydubai, e ALL, il pluripremiato programma fedeltà e piattaforma di prenotazione di Accor, hanno portato la loro partnership a nuovi livelli, offrendo ai membri ulteriori vantaggi e opportunità per massimizzare i loro premi attraverso conversioni senza soluzione di continuità.

“Grazie a questa collaborazione migliorata, i membri di Emirates Skywards che sono anche membri di ALL possono ora convertire le loro Skywards Miles in ALL Reward Points, sbloccando esperienze straordinarie nell’ampia rete Accor di oltre 5.600 hotel in più di 45 brand Accor e 5.000 Limitless Experiences.

Per ogni 4.000 Skywards Miles, i soci riceveranno 1.000 ALL Reward Points, che possono essere riscattati per soggiorni, esperienze culinarie o esclusive Limitless Experiences disponibili su ALL.com.

In uno sviluppo entusiasmante, la partnership introduce conversioni bidirezionali senza soluzione di continuità tra i due programmi fedeltà. Questa funzionalità consente ai soci di massimizzare i loro premi e di godere di esperienze di viaggio e di stile di vita senza pari con entrambi i brand.

I membri ALL possono anche convertire i loro ALL Reward Points in Skywards Miles, con 4.000 ALL Reward Points che equivalgono a 2.000 Skywards Miles. Le Skywards Miles possono essere riscattate per una vasta gamma di premi, tra cui biglietti aerei su Emirates e compagnie aeree partner, upgrade di volo, carte regalo, soggiorni in hotel, ospitalità in eventi sportivi e culturali, tour ed esperienze”, afferma Emirates.

Il Dr. Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President Emirates Skywards, ha affermato: “In Emirates Skywards, esploriamo costantemente nuovi modi per aiutare i nostri soci a massimizzare il valore di ogni miglio Skywards guadagnato e riscattato. La nostra partnership rafforzata con l’ALL – Accor loyalty programme offrirà esattamente questo. I membri Emirates Skywards possono ora convertire le Skywards Miles in ALL Reward Points e accedere a soggiorni in hotel eccezionali in oltre 45 brand Accor in tutto il mondo, godere di esperienze illimitate e altro ancora. Gli ALL loyalty members possono anche convertire gli ALL Reward Points in Skywards Miles e godere di fantastici vantaggi per cui Emirates Skywards è rinomato, tra cui i flight rewards per oltre 140 destinazioni nell’ampia rete di Emirates. Siamo lieti di espandere la nostra partnership e di lavorare insieme per offrire ai nostri soci le esperienze di viaggio più gratificanti in aria e a terra”.

Mehdi Hemici, Chief Loyalty and Ecommerce Officer, Accor, ha affermato: “Siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership con Emirates Skywards, segnando una pietra miliare significativa nel nostro impegno ad arricchire il nostro programma con partner leader del settore. I nostri membri avranno la possibilità di guadagnare e riscattare facilmente i loro Punti e Miglia, sbloccando un’entusiasmante gamma di opportunità in nuove destinazioni in cui Emirates opera. Sia Emirates Skywards che ALL hanno reso le esperienze dei membri una pietra miliare delle loro proposte di valore e condividono la stessa passione per i viaggi esperienziali. Questa partnership porterà l’iscrizione a un livello superiore”.

“Da destinazioni iconiche come Dubai, Parigi e le Maldive a punti caldi come Riyadh e Bali, i membri possono ora combinare senza problemi soggiorni in hotel eccezionali con world-class air travel, assicurandosi viaggi indimenticabili a ogni passo del percorso.

Con questa alleanza rafforzata, ALL ed Emirates Skywards offrono ai membri flessibilità, valore e premi esclusivi senza pari”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)